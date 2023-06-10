反腐败、反消极工作：成效显出（第三期）

2023年5月10日，越共中央总书记、中央反腐败反消极指导委员会主任阮富仲在党中央总部支持召开指导委员会常务会议。图自越通社

近年来，越南的反腐败、反消极工作成效显著，积累了丰富的经验。



成效显著



中国中央广播电视总台越南语部主任魏为表示，腐败是执政党面临的最大威胁，反腐败是关系党和国家前途命运的重大政治斗争，是国家必须抓好的重大政治任务。越南共产党近年来不断推进反腐败、反消极的工作，惩治了一大批贪官。



魏为援引越共中央政治局全国会议公告指出，自2012年至2022年的十年来，越南各级党委和检查委员会对2700个党组织近16.8万名党员，其中与腐败有关的7390名违纪党员进行了纪律处分。越共中央、政治局、书记处、中央监察委员会对中央管理的170名高级干部进行了违纪处置，其中包括33名越共中央委员和原中央委员、3名政治局委员、1名原政治局委员以及武装力量50余名将军级军官。



“越南的反腐败工作有效地缓解了人民的不满情绪，确保社会和政治稳定，实践结果也证明越南的反腐败工作基本上是成功的”，魏为强调说。

中国中央广播电视总台越南语部主任魏为。魏为主任供图

中国云南民族大学越南语系讲师向勇福博士在接受越通社记者采访时表示，越南共产党和中国共产党一贯重视反腐倡廉工作。他说：“经过了解，我发现以阮富仲总书记为首的越南反腐败、反消极工作近年来取得了相当可观的成果，无论是哪一级干部，一旦有违规迹象，都会及时去查处。”



近年来，越南在反腐败、反消极工作中所取得的成果有助于净化党和国家机关，为促进经济社会发展、维护政治稳定、加强国防、安全和外交、提高越南在国际舞台上的地位和作用作出了重要的贡献。



向勇福博士说：“阮富仲总书记在指导反腐败工作中的指示给我留下了深刻的印象，如‘熔炉烧旺了，湿柴火扔进去也得燃烧’、‘没有禁区，没有例外，无论他是谁，不受任何人的威胁’，反腐败斗争真正‘成为一种运动，成为不可逆转的趋势’等”。

采取同步措施有效反腐



阮富仲总书记指出，反腐败是一项重要但十分艰巨的任务，需要从政治、思想、组织、行政、刑事等各个方面多管齐下且具有针对性；越南需要建立起一个严格的监督制度，即一个“不能腐败”的严格预防机制、一个“不敢腐败”的严厉惩治制度和一个“不需腐败”的机制。



向勇福博士表示，今后，为了反腐败和反消极的工作能深入开展，取得更多成果，我认为，越南需要建立“四不”（“不能”、“不敢”、“不需”、“不想”的腐败和消极机制）必须严防“不能腐”；严厉惩治“不敢腐”；确保政策制度“不需腐”，建立廉政文化，实现“不想腐”。



如果实施好“四不”机制，腐败和消极现象肯定会被击退，减少“自我发展”、“自我转化”的风险，敌对势力也没有理由捏造和歪曲事实来打击越南共产党和国家。



魏为认为，在反腐和反消极工作中，教育是基础，法治是保证，监督是关键。



首先，要提高领导干部对反腐反消极工作的认识水平，政府应当加强公职人员的职业道德教育和反腐败教育，同时注意思想教育要避免教条主义，防止假、大、空，力戒花架子。



第二，越南应当继续加强法律法规的制定和完善，完善有关反腐败的法律、法规、制度，以及适时修订和完善相关法律法规，使其更具针对性、实用性和操作性。



第三，政府应当建立完善的监督机制，包括加强对公职人员的监督、加强对企业的监督、加强对民间组织的监督等。同时，要完善信访、举报等制度，畅通举报渠道，及时处理举报，保护举报人的合法权益。



河内开放大学中文系讲师黄合孟博士也表示，今后，应更加注重加强党对反腐败、反消极工作的全面领导。党对反腐败斗争的领导只能加强，不能削弱。只有把党的全面领导贯彻到反腐败、反消极工作的各个领域、各个环节，在党中央集中统一领导下扎实有序推进腐败治理各项工作，才能确保反腐败斗争始终沿着正确的方向前进，确保党牢牢把握反腐败、反消极工作的主动权。

河内开放大学中文系讲师黄合孟博士。黄合孟博士供图

与此同时，要打掉利益集团，防止形成新的利益集团；要追回赃款，加大追逃追赃力度；加强对干部的管理，从源头上杜绝贪污腐败和消极现象。推进惩治和预防腐败体系建设，在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，拓展从源头上防治腐败工作领域。加强反腐败警示教育，越南反腐与消极指导委员会要把案件查办和警示教育贯通起来，用“身边人、身边事”引导公职人员强化拒腐防变的思想道德防线。警示教育是强化公职人员“不敢腐”心理的重要方式。



黄合孟博士相信，同步采取各项配套措施，加上党的坚决、果断领导，整个政治系统的参与，人民群众的支持，一定能把反腐败、反消极斗争击退，为建设发达、繁荣、幸福的越南作出积极的贡献。（完）

周功宣