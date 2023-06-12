水电站因为水库干涸导致越南北方按小时断电。图自越通社

因干旱问题导致越南北方的水电站水库水位较低，导致许多发电机组停运，使北部的电力供应不足，按小时断电 。

水电站水库干涸

连日来，安沛省婆瀑（Thác Bà）水电站已不再是大水漫天的景象，取而代之的是一片干涸的景象。婆瀑水电站首次因缺水而不得不停止三分之二的机组运行。

安沛省婆瀑（Thác Bà）水电站已不再是大水漫天的景象，取而代之的是一片干涸的景象。图自越通社

婆瀑水电站股份公司副总经理阮孟强表示：自6月1日以来，婆瀑水电站水库的水位一直低于死水位。致使2台机组不得不停止发电，3号机组运行最少，所以5月份电站发电量仅为2022年同期的十分之一（只达200万千瓦时，此前2022年5月为2000万千瓦时）。



婆瀑水电站并不是唯一一家水库干涸的水电站。据工贸部安全技术与工业环境司6月8日发布的一份报告显示，全国共有11座水电站停止发电。

具体而言，有9座水位低于死水位的水电站，包括：莱州、山罗、婆瀑、宣光、本伟（Bản Vẽ）、华纳（Hủa Na）、中山、梦瀑（Thác Mơ）和治安。此外，还有11座水电站因流量和湖水水位较低而不得不停止发电，如：山罗、莱州、会广（Huội Quảng）、婆瀑、宣光、本伟、华纳、中山、治安、大宁、波来戎（Pleikrong）等。

近期，酷热天气导致水电站水库水位接近或低于死水位，电力供应受到较大影响。在北部，除了和平水电站水库外，大部分水电站的水库处于死水位。

在北部，除了和平水电站水库外，大部分水电站的水库处于死水位。图自越通社

无法从水电站调动电力影响了电力系统的管理和运行，影响了人们的日常生活和企业生产的电力供应。



越南工贸部电力调节局局长陈越河指出，北部电力系统可调动的总电量（包括进口电力）仅为17500-17900兆瓦（约占装机容量的59.2%）。这一容量包括从南部和中部输到北部的约 2500至 2700 兆瓦。

而今后一段时间在高温天气下北部地区用电需求量可能达到23500-24000兆瓦。因此，北部电力系统将面临约4350兆瓦的供电缺口，日均缺电约3090万千瓦时（最高可达5080万千瓦时）。



目前唯有和平水库中有水，并且只能维持发电一周（至6月12日-13日）。北部水电系统未能调动电量将高达 5000 兆瓦，当和平水库枯竭时，该数字甚至升至7000 兆瓦。

采取节约用电措施

电力专家陈廷龙教授表示，今年天气恶劣，水文气象中心预报越南受厄尔尼诺影响严重，高温干燥。炎热的天气使水电站的水源过少，无法满足电力生产的需求。另一方面，烈日炎炎使空调、电扇等用电降温的需求增加。



陈廷龙教授指出，当务之急是大力开展节约用电。6月8日，政府总理颁发了关于2023-2025年阶段及后续几年加强节约用电的第20号（20/CT-TTg）指示。

越南电力集团（EVN）总经理陈廷仁。图自EVN

越南电力集团（EVN）总经理陈廷仁表示，截至目前，全国所有63个省市已落实关于节约用电的指导意见。EVN已同北部电力总公司、河内电力总公司和各地方电力公司配合在必要情况下因地制宜地调整供电量。

6月8日，EVN已向北部电力总公司下发紧急文件要求计算并向各省电力公司分配电量，其中优先向获得省人民委员会批准的重要用电客户以及当地重要政治社会活动供电等。（完）

水电站因为水库干涸导致越南北方按小时断电。图自越通社