反腐败、反消极工作：阮富仲总书记的反腐败一书有助于维护党的思想基础

《坚决、坚定不移推进反腐败反消极斗争，为建设日益清正廉洁和稳固强大的党作出不懈努力》一书。图自越通社

越共中央总书记阮富仲的《坚决、坚定不移推进反腐败反消极斗争，为建设日益清正廉洁和稳固强大的党作出不懈努力》一书于2023年2月2日正式发行。自发行以来，很多人认为这本书是一本反腐败、反消极斗争的“指南”。



反腐败、反消极斗争的“指南”



《坚决、坚定不移推进反腐败反消极斗争，为建设日益清正廉洁和稳固强大的党作出不懈努力》一书恰逢纪念越南共产党建党93周年和由阮富仲总书记担任主任的中央反腐败、反斗争指导委员会成立10周年之际出版发行。



这本书在理论和实践上都具有特殊的意义和重要性，体现了越南党思想的一致性、一贯性和坚定性，同时是创造性的发展，有助于完善党关于反腐败、反消极的理论思维。



阮富仲总书记在书中的指示，是从丰富而生动的实践经验中得出来的，体现了越南党首脑的关切、果断、全面和说服力。



这本书带来的一切理论和实践价值，都是有助于维护党的思想基础，是打击敌对、反动势力对党和国家有关反腐败、反消极工作的错误言论的“武器”，同时向整个政治系统和整个社会传播这一重大任务的巨大决心。

在越南工作和生活多年的中国籍讲师侯向玉表示，反腐败、反消极工作为建设清正廉洁、稳固强大的政治体系作出重要贡献，这对于维护党的思想基础非常重要。



侯讲师指出，腐败和消极行为会损害经济和社会的稳定和发展，限制国家的发展潜力。通过反腐败和反消极工作，越南党和国家可以提高治理能力和效率，增强对经济和社会发展的引导和管理能力，为国家的长期发展提供有力保障。



“腐败和消极行为会损害人民的利益和权益，破坏社会公平正义。通过反腐败和反消极工作，越南党和国家可以维护人民的合法权益，增强社会公平正义的效果，促进社会和谐稳定”，侯向玉强调说。



可以说，这本书是一部具有深远理论和实践价值的材料，是越南反腐败、反消极斗争工作的“指南”。



河内市东英县春嫩乡春嫩村党支部书记黎氏颖认为，这本书是一本关于反腐败、反消极斗争工作的指南。书中展现了党和国家在反腐败、反消极斗争中的言行合一、坚持不懈和果断行动，和坚定了建设和整顿日益清正廉洁、稳固强大的党的决心。



书中明确提出了今后的方向和任务，其中特别强调建设和完善各领域制度，逐步完善严防机制，真正做到“不能腐”、“不敢腐”、“不想腐”、“不要腐”。



该书为维护党的思想基础，反驳敌对势力攻击越南的反腐败、反消极工作的错误观点作出了重要贡献；有助于干部、党员和人民群众正确认识反腐败、反消极斗争的目标，从而保持和巩固对党的领导和国家的管理、协调，坚定不移地实现经济社会发展目标的坚定信念。



谈及这本书的内容，河内市越南天主教徒团结委员会常务副主席范辉聪博士表示，这是我国反腐败、反消极工作的规则总结。书中还指出了反腐败、反消极工作的一贯观点：“主动发现、从严处理，无禁区，无例外，无论是谁，不受任何个人的压力”。这场斗争不是孤军奋战，必须与反政治思想、道德伦理、生活方式退化，自我演变、自我转化等方面相结合。



建设清正廉洁、稳固强大的政治体系



党的十三大明确指出：“反腐败、反浪费工作是党的建设和整顿工作，建设和巩固清正廉洁、稳固强大的政治体系，巩固民族大团结的一项特别重要的工作。”



越南农业科学研究院农业系统研究与发展中心的裴金童硕士表示，该书真实深刻地反映了阮富仲总书记关于党建和整党工作、干部党员道德修养、生活作风等方面坚定不移、一以贯之、深入人心的思想。是一项防止和扭转党内衰退的斗争，是一项重大的、头等的、必要的政治任务。

越南干部、党员研究学习阮富仲总书记的书籍。图自越通社

裴金童硕士指出，党的建设和整顿工作是关系制度存亡、国家安全、维护祖国、民族的富强振兴和国家的革新及发展事业的关键任务。这项任务必须在每个时期、国内和国际的社会背景下实时进行。这个问题对继续推进党的建设和整顿、建设社会主义法治国家和清正廉洁、稳固强大的政治体系建设具有重要的理论和现实意义，有助于防止和遏制政治思想、道德理论、生活方式和“自我演变”、“自我转化”现象。这个问题也事关党的执政地位和人民的权益，更好地落实同人民群众的密切关系，激发创新潜能、发展国家的愿望；发挥人民当家作主、获得人民关注、支持的愿望。



河内开放大学中文系讲师黄合孟博士（中国籍）表示，越南打击腐败的决心，以及对全面清除腐败现象的承诺，有助于越南确保政治稳定和党的执政地位的稳固，以及为国家经济的发展创造良好的环境。虽然这是一项艰巨的任务，但它对于越南的社会稳定和经济发展至关重要。“通过持续的努力和严厉的惩处，越南才能建立一个廉洁、透明的社会，为人民提供更好的生活条件，反腐败增强了民众对党的信任和支持，得到了人民群众的高度评价。只有持续坚持反腐败的努力，才能确保越南的可持续发展和全面进步”黄合孟博士强调。



该书不仅清晰地展示了越南共产党关于反腐败、反消极思想与党的建设和整顿相关的理论思考和不断深化的认识，而且该书继续肯定了阮富仲总书记的深切关注和坚定党的重点任务，建设廉洁、稳固执政党，不愧于先锋模范！



有一个需要肯定的事实是阮富仲总书记在书中展现关于反腐败、反消极的顾虑、心血和决心创造了读者的吸引力和接受度，并在政治体系、社会中广泛传播。同时，“反腐败、反消极工作的目标是使党和国家机器清正廉洁，推动发展国家。”。（未完待续）

周功宣