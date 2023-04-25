巩固越南与乌拉圭之间的友谊

越乌经贸投资合作混合委员会第三次会议场景。图自越通社

乌拉圭东岸共和国是越南国会主席王廷惠在于2023年4月18日至28日对古巴、阿根廷和乌拉圭三个美洲国家进行正式访问中的最后一站。

国会主席王廷惠是应乌拉圭东岸共和国参议院议长贝亚特里斯·阿希蒙(Beatriz Argimón Cedeira)的邀请对该国进行访问的。此访恰逢两国建交30周年（1993.8.11~2023.8.11），有助于巩固两国传统友谊和团结互助。

两国良好传统友谊

资料图：2012年11月6日在主席府，越南国家副主席阮氏缘会见乌拉圭东岸共和国副总统达尼洛·阿斯托里。图自越通社

历史上，越南与乌拉圭之间的传统友谊和团结关系体现在过去的民族解放和当前国家发展事业中的相互支持。

一个多世纪前，1912年，胡志明主席曾在一艘环游世界的法国轮船上工作时抵达乌拉圭。那次旅行使胡志明深刻了解了世界人民反对殖民主义的斗争。胡志明主席也是为越南人民与包括乌拉圭和拉美国家在内的世界人民之间友谊奠定基础的人。

越南与乌拉圭于1993年8月11日建立外交关系。两国建交以来，两国多方面友好合作关系取得了积极进展。

双方维持各级代表团互访和双边接触。乌拉圭总统塔瓦雷·巴斯克斯（Tabare Vazquez）、副总统阿斯托里(Danilo Astori)、众议院议长阿尼瓦尔·佩雷拉（Anibal Pereyra）、教育文化部部长胡利亚·穆尼奥斯（Julia Munoz）、外交部副部长阿里尔·贝尔格米诺（Ariel Bergamino）和牧农渔业部部长恩佐·贝内奇（Enzo Raul Beench）从2007年至2019年分别对越南进行访问。

越南国家副主席阮氏缘和政府副总理武文宁于2009年5月和2013年12月分别对乌拉圭进行访问，外交部副部长何金玉2017年7月访问乌拉圭并出席政治磋商。

在国际和地区论坛上，两国在共同关心的许多问题互相支持。越南和乌拉圭互相支持对方竞选联合国安理会、保护非物质文化遗产政府间委员会、国际法委员会、人权理事会等职务。越南希望乌拉圭继续在联合国机构支持越南，兑现支持越南竞选世界遗产委员会2023-2027年任期成员的承诺。

经贸合作空间广阔

乌拉圭被认为是拉美地区近年来在经济发展和社会稳定中的罕见成功案例。 乌拉圭经济较为发达，主要以农产品出口为主。

越南与乌拉圭经贸合作关系保持增长势头。2022年，两国之间的进出口总额1.905亿多美元，较2021年增长106.5%。其中越南队乌拉圭出口额达10.29亿美元，越南从该国进口额达8760万美元。

专家认为，两国经贸关系保持发展势头，合作空间广阔和潜力巨大。越南国会始终支持并愿意为越南和乌拉圭企业的投资和商业活动创造便利的法律走廊。

另外，两国政府还鼓励为两国企业加强合作，进军对方市场，开发在大畜牧养殖、农渔业加工业、生物技术-遗传学、金融-银行服务、物流、信息技术、建设管理、施工咨询和建设培训等领域的互补性优势创造便利条件。越南愿意作为乌拉圭与拥有近 7 亿人口的充满活力的经济区–东南亚各国加强投资贸易活动的桥梁。

资料图： 2015年1月19日，越南国会主席阮生雄与乌拉圭东岸共和国众议院议长阿尼巴尔佩雷拉签署两国国会合作协议。图自越通社

此外，越南一向支持乌拉圭扩大国际经济合作的政策，同时希望乌拉圭支持早日启动《越南与南方共同市场(MERCOSUR)自由贸易协定》的谈判。

议会合作不断推进

两国立法机关的合作关系一直得到促进，为树立政治互信，增进两国人民间互相理解作出贡献。今后，两国立法机关领导希望恢复因受新冠肺炎疫情影响而中断一段时间的各级代表团互访。

为加强两国立法机关的合作关系，越南与乌拉圭将加强国会领导和国会下属机构、两国议员友好小组和国会代表等代表团的互访与接触，分享立法和完善服务于两国发展事业和议会活动体制的经验。越南国会愿意接待对越南进行工作访问的乌拉圭众议院代表团。

另外，双方还发挥立法机关在促进双边关系中作用，监督两国所签署协议的实施进程，为两国企业和人民在对方国家生活、学习、投资与经营提供便利。两国继续促进国际合作关系，在各国议会联盟等多边议会论坛上促进配合，支持对方在共同关心的国际和地区问题的立场。

国会主席王廷惠此次对乌拉圭进行的正式访问是越南高级领导人首次访问乌拉圭，并恰逢两国建交30周年（1993~2023）之际进行。

此次访问致力于巩固两国传统友谊和互相支持，以及提高越乌两国合作效果，同时凸显越南重视与乌拉圭良好关系，并希望加强与包括乌拉圭在内的拉丁美洲各国经贸合作关系。（完）