Le Vietnam et l’Uruguay consolident leurs relations d’amitié

La troisième session du Comité mixte de coopération économique, commerciale et d’investissement Vietnam – Uruguay. Photo : VNA

L’Uruguay est la dernière étape du président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue lors de ses visites officielles dans trois pays d’Amérique latine que sont Cuba, l’Argentine et l’Uruguay (du 18 au 28 mars).

Le président de l’AN Vuong Dinh Hue effectue une visite officielle en Uruguay sur l’invitation de la présidente du Sénat Beatriz Argimon Cedeira. La visite, qui a lieu à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (11 août 1993), contribuera à consolider les relations d’amitié, de solidarité traditionnelle et de soutien mutuel.

Bonnes relations d’amitié traditionnelle

La vice-présidente du Vietnam, Nguyen Thi Doan s’entretient avec le vice-président, président de l’Assemblée nationale et président du Sénat de l’Uruguay Danilo Astori lors de sa visite officielle au Vietnam (le 6 novembre 2012, à Hanoi). Photo : VNA

Les bonnes relations d’amitié et de solidarité traditionnelles entre le Vietnam et l’Uruguay se sont manifestées à travers le soutien mutuel pour la libération nationale d’hier et dans l’oeuvre de développement national.

Il y a plus d’un siècle, en 1912, le jeune patriote Nguyen Tat Thanh, sous le nom de Van Ba (alias Nguyen Ai Quoc-Ho Chi Minh plus tard), mit les pieds en Uruguay alors qu’il travaillait sur un navire français naviguant autour du monde.

Cette tournée lui donna de profondes compréhensions de la lutte des peuples du monde contre le colonialisme. Le président Ho Chi Minh fut également celui qui jeta les bases des relations d’amitié entre le peuple vietnamien et les peuples du monde, dont l’Uruguay et les pays d’Amérique latine.

Depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1993, les relations d’amitié et la coopération multiforme entre les deux pays ont enregistré des progrès positifs.

Le Vietnam et l’Uruguay entretiennent des échanges de délégations et des contacts bilatéraux.

Lors des forums régionaux et internationaux, le Vietnam et l’Uruguay se soutiennent mutuellement sur de nombreuses questions d’intérêt commun, notamment pour l’accès à des postes au Conseil de sécurité des Nations unies, au Comité intergouvernemental pour la protection du patrimoine culturel immatériel, à la Commission du droit international et au Conseil des droits de l’homme.

Le Vietnam espère que l’Uruguay continuera à le soutenir dans les organes des Nations unies et maintiendra son engagement de le soutenir au sein du Comité du patrimoine mondial (mandat 2023-2027).

Riches potentiels de coopération économique et commerciale

La coopération économique et commerciale maintient une croissance dynamique. Le commerce bilatéral a atteint 190,5 millions de dollars en 2022, soit une hausse de 106,5% en glissement annuel.

Les exportations vietnamiens vers l’Uruguay sont de 102,9 millions de dollars tandis que le Vietnam importe 87,6 millions de dollars des produits uruguayens.

Selon les experts, les relations économiques et commerciales recèlent de riches potentiels de coopération. Le Vietnam est toujours prêt à créer un couloir juridique favorable aux investissements et aux activités commerciales des entreprises vietnamiennes et uruguayennes.

En outre, les deux gouvernements créent également les meilleures conditions permettant aux entreprises des deux pays de coopérer et d’accéder aux marchés de l’autre, en exploitant des atouts complémentaires dans les domaines de l’élevage, de l’industrie de manufacturière des produits agricoles et aquatiques, des biotechnologies, de la génétique, des services banco-financiers, de la logistique, des technologies de l’information, de la gestion urbaine, de la consultation et de la formation en construction… Le Vietnam est prêt à servir de passerelle pour les activités d’investissement et de commerce de l’Uruguay avec les pays d’Asie du Sud-Est, une région économique dynamique de près de 700 millions d’habitants.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Sinh Hung et le président de la Chambre des députés de l’Uruguay Anibal Pereyra ont signé un accord de coopération entre l’Assemblée nationale des deux pays (le 19 janvier 2015, à Hanoi, ). Photo : VNA

En outre, le Vietnam soutient toujours la politique uruguayenne d’expansion de sa coopération économique internationale et souhaite que ce pays soutienne le lancement rapide des négociations sur l’accord de libre-échange entre le Vietnam et le Marché commun de l’Amérique du Sud (MERCOSUR).

Promotion de la coopération interparlementaire

La coopération entre les organes législatifs des deux pays est également promue, contribuant à renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle. Dans les temps à venir, les dirigeants des organes législatifs du Vietnam et de l’Uruguay espèrent reprendre des activités d’échange de délégations de manière plus efficace, après une période d’interruption due à l’épidémie de COVID-19.

Pour renforcer les relations de coopération entre les deux organes législatifs, le Vietnam et l’Uruguay multiplieront les contacts et les échanges de délégations entre dirigeants de l’AN, agences de l’AN, groupe des députés d’amitié et parlementaires ; échangeront des expériences dans l’élaboration des lois, perfectionneront les institutions au service du développement de chaque pays et des activités parlementaires. L’organe législatif vietnamien est prêt à accueillir des délégations de la Chambre des représentants de l’Uruguay pour des visites de travail.

En outre, les deux parties ont renforcé le rôle du pouvoir législatif pour promouvoir les relations bilatérales, superviser la mise en œuvre effective des accords signés entre les deux pays, créer des conditions favorables pour aider la communauté des hommes d’affaires ainsi que les habitants des deux pays à vivre, faire des études, des affaires ou investir dans chaque pays. Ceux-ci continuent de coopérer au niveau international, en promouvant le mécanisme de coordination dans les forums parlementaires multilatéraux tels que l’Union interparlementaire internationale (UIP), de soutenir les positions de chacun sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Cette visite officielle en Uruguay du président de l’AN Vuong Dinh Hue est la première d’un dirigeant vietnamien de haut rang en Uruguay. Elle intervient à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1993-2023).

Cette visite contribuera à renforcer les relations d’amitié traditionnelle et le soutien mutuel, à améliorer l’efficacité de la coopération bilatérale, et à affirmer le message que le Vietnam apprécie ces bonnes relations et souhaite renforcer les relations de coopération économique, commerciale et de développement avec les pays d’Amérique latine dont l’Uruguay.-VNA