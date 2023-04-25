Укрепляется дружба между Вьетнамом и Восточной Республикой Уругвай

Третье заседание Совместного комитета по экономическому, торговому и инвестиционному сотрудничеству между Вьетнамом и Уругваем. (Фото: ВИА)

Восточная Республика Уругвай является последней остановкой Председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ во время официального визита в три страны Америки, включая Кубу, Аргентину и Восточную Республику Уругвай с 18 по 28 марта 2023 г.

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ посешает Восточную Республику Уругвай (Уругвай) по приглашению председателя Сената Беатрис Аргимон Седейра. Визит состоится по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами (11 августа 1993 г. – 11 августа 2023 г.), что способствует укреплению традиционной дружбы, солидарности и взаимной поддержки между двумя странами.

Традиционная дружба

Вице-президент Нгуен Тхи Зоан проводит переговоры с вице-президентом, Председателем Национального собрания, Председателем Сената Восточной Республики Уругвая Данило Астори, находящимся с официальным визитом во Вьетнаме (г. Ханой, 6 ноября 2012 г.). Фото ВИА

Исторически традиционные отношения дружбы и солидарности между Вьетнамом и Восточной Республикой Уругвай проявлялись через взаимную поддержку в прошлом в деле национального освобождения и развития страны сегодня. Вьетнам и Уругвай установили дипломатические отношения 11 августа 1993 года. С тех пор как были установлены дипломатические отношения, дружба и многогранное сотрудничество достигли положительного прогресса.

Более века назад, в 1912 году, президент Хо Ши Мин прибыл в Уругвай, работая на французском корабле, совершавшем кругосветное плавание. Эта поездка дала ему глубокое понимание борьбы народов мира против колониализма. Президент Хо Ши Мин также явился человеком, заложившим основу дружественных отношений между вьетнамским народом и народами мира, в том числе народом Уругвая и стран Латинской Америки.

Вьетнам и Уругвай установили дипломатические отношения 11 августа 1993 года. С тех пор как между двумя странами были установлены дипломатические отношения, дружба и многогранное сотрудничество между двумя странами достигли положительного прогресса.

Стороны поддерживают обмен делегациями и двусторонние контакты. С уругвайской стороны Вьетнам посетили: президент Табере Васке (ноябрь 2007 г.); министр иностранных дел Луис Альмагро (июнь 2010 г.); вице-президент Данило Астори (ноябрь 2012 г.); спикер Палаты представителей Генеральной Ассамблеи Анибал Перейра (январь 2015 г.); министр культуры и образования Хулия Муньос (апрель 2019 г.); заместитель министра иностранных дел Ариэль Бергамино, который принял участие в политической консультации (сентябрь 2019 г.); министр животноводства, сельского хозяйства и рыболовства Энцо Рауль Бинч (ноябрь 2019 г.)…

С вьетнамской стороной Уругвай посетили: заместитель президента Нгуен Тхи Зоан (май 2009 г.); заместитель премьер-министра Ву Ван Нинь (декабрь 2013 г.); заместитель министра иностранных дел Ха Ким Нгок, который провел сессию политических консультаций (июль 2017 г.)…

На региональных и международных форумах две страны поддерживают друг друга по многим вопросам, представляющим взаимный интерес. Вьетнам и Уругвай поддерживают друг друга в борьбе за должности в Совете Безопасности ООН, Межправительственном комитете по защите нематериального культурного наследия, Комиссии международного права и Совете по правам человека. Вьетнам надеется, что Уругвай продолжит поддерживать Вьетнам в агентствах ООН и выполнит свое обязательство поддерживать Вьетнам в Комитете всемирного наследия (срок 2023-2027 гг.).

Экономика-торговля

Уругвай считается редким успешным случаем экономического развития и социальной стабильности в Латинской Америке в последние годы. Уругвай имеет хорошо развитую экономику, в основном основанную на экспорте сельскохозяйственной продукции.

Экономическое и торговое сотрудничество между Вьетнамом и Уругваем сохраняет темпы роста. Двусторонняя торговля увеличилась с 27 млн долларов США в 2007 году до более чем 100 млн долларов США в 2019 году и достигла 175,1 млн долларов США в 2022 году (увеличение на 89,7% по сравнению с 2021 годом).

По мнению экспертов, торгово-экономические отношения между двумя странами сохраняют динамику роста, и еще есть место и потенциал для сотрудничества. Национальное собрание Вьетнама всегда поддерживает и готово создать благоприятный правовой коридор для инвестиционной и деловой активности вьетнамских и уругвайских предприятий.

Кроме того, оба правительства также поощряют и создают условия для бизнеса двух стран для сотрудничества и доступа на рынки друг друга, используя взаимодополняющие преимущества в области крупного животноводства, промышленной агро-рыбной промышленности, биотехнологии-генетики, финансовой -банковских услуг, логистики, информационных технологий, управления строительством, консультации и обучения в сфере строительства… Вьетнам готов выступить в качестве моста для инвестиционной и торговой деятельности Уругвая со странами Юго-Восточной Азии – динамичным экономическим регионом с населением почти 700 миллионов человек.

Председатель Национального собрания Нгуен Шинь Хунг и спикер Палаты представителей Генассамблеи Восточной Республики Уругвай Анибал Перейра подписали Соглашение о сотрудничестве между Национальными собраниями двух стран (г. Ханой, 19 января 2015 г.). Фото ВИА

Кроме того, Вьетнам всегда поддерживает политику Уругвая по расширению международного экономического сотрудничества и хочет, чтобы Уругвай поддержал скорейшее начало переговоров о ЗСТ между Вьетнамом и МЕРКОСУР.

Парламентское сотрудничество

Активизировалось также сотрудничество между законодательными органами двух стран, что способствовало укреплению политического доверия и углублению взаимопонимания между двумя народами. В ближайшее время руководители законодательных органов Вьетнама и Уругвая надеются возобновить более практичную и эффективную деятельность по обмену делегациями после периода перерыва из-за эпидемии COVID-19.

В целях укрепления отношений сотрудничества между двумя законодательными органами Вьетнам и Уругвай будут расширять контакты и обмениваться делегациями агентств Национального собрания, Парламентской группы дружбы двух стран, обмениваться опытом в законотворчестве, совершенствовании институтов, служащих развитию каждой страны и парламентской деятельности. Национальное собрание Вьетнама готово приветствовать визит делегации Палаты представителей Уругвая во Вьетнам.

Кроме того, обе стороны также усиливают роль законодательной власти в продвижении двусторонних отношений; контролируют эффективное выполнение подписанных соглашений между двумя странами; создают благоприятные условия для поддержки бизнес-сообщества, а также для граждан двух стран для проживания, учебы, инвестирования и ведения бизнеса в каждой стране. Две страны продолжают сотрудничество на многосторонних парламентских форумах, таких как Международный межпарламентский союз (МПС), поддерживают позиции друг друга по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Официальный визит в Восточную Республику Уругвай председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ на этот раз знаменует собой первый визит высокопоставленного вьетнамского лидера в Восточную Республику Уругвай и совершается по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами (1993-2023гг.).

Визит способствует укреплению традиционной дружбы и взаимной поддержки, а также повышению эффективности сотрудничества между Вьетнамом и Восточной Республикой Уругвай и подтверждает сообщение о том, что Вьетнам ценит хорошие отношения и желает укреплять экономическое, торговое сотрудничество и сотрудничество в целях развития со странами Латинской Америки, включая с Восточной Республикой Уругвай./.

Там Ханг Корреспондент ВИА