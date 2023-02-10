越南仍是值得外国投资者信赖的投资目的地

近年来，越南开放和优惠政策以及具有吸引力的营商环境已吸引大量外商投资项目和外商直接投资资金。连在全球遭受新冠肺炎疫情的巨大影响时，投资者对越南的投资活动仍活跃和有效。外资已成为越南经济发展和融入世界经济的动力。

越南以开放的投资环境、稳定的政治环境、稳定发展的经济环境、丰富多样和价格低廉的人力资源等优势成为对外国投资者具有吸引力的国家之一。

因充分意识到外资的意义和作用，越南政府已颁布多项政策和开展多项创建安全和具有吸引力的投资环境的措施，如1987年《外国投资法》和最近越共中央政治局于2019年8月20日颁布的关于到2030年完善法律体系和政策，提高外国投资质量和合作效果的第50-NQ/TW号决议。

与此同时，为了吸引投资者，近年来各家企业还不断完善人力资源队伍、生产线等。

基于上述努力，多年来，特别是自越南参加多项双边和多边自贸协定后，流入越南的外资不断增加。在2015-2019年阶段，流入越南的注册外资总额连续增加，从2015年的227亿美元提升至2019年的389.5亿美元。不仅注册资金增加，而实际到位的外资资金也增高，从2015年的145亿美元提升至2019年的203.8亿美元；新注册投资项目从2015年的1843个增加至2019年的3883个。

因全球遭受新冠肺炎疫情的巨大影响，流入地区各国的外商投资大幅下降，但投资者对越南的投资活动尽管下降但仍活跃和有效。

2020年越南跻身跻身世界上吸引外国直接投资最多的20大国家名单，注册资金达285.3亿美元。2021年，该数字提升至311.5亿美元，2022年为277.2亿美元。

尽管遭受疫情的巨大影响，但2020和2021年实际到位的外资资金仅小幅下降。2020和2021年实际到位资金分别为199.8亿美元和197.4亿美元，分别下降2%和1.2%；2022年已提升至224亿美元，增长13.5%。

外国投资者已对21个国民经济产业中的21个进行投资。从新项目来看，零售贸易、加工制造业和科技专业活动等领域的项目最多。

2022年，108个国家和地区对越南投资，其中新加坡投资总额近64.6亿美元，位居第一，占对越投资总额的23.3%；韩国以对越南投资总额近48.8亿美元位居第二；日本以投资资金超47.8亿美元，位居第三。

上述数据表明，尽管受新冠肺炎疫情的不利影响，但外国投资者仍然对越南的经济和投资环境充满信心。

据VinaCapital基金管理公司总经理布鲁克泰勒（Brook Taylor）表示，推动越南经济增长势头的基本因素保持不变。越南仍然是一个开放的、具有强大的出口潜力和对出口制造业的对外国投资者具有很大的吸引的经济体。 此外，国内需求也在增加。越南正在像日本或韩国等亚洲主要经济体一样在发展道路上翻身。

越南计划与投资部的数据显示，2016-2019年间，越南外商直接投资实际到位资金占全社会投资到位总额的23%以上。外资企业的平均GDP占越南GDP总额的19.8%，吸引近500万劳动者，盈利额占全国企业的42%。

外国投资资本的增长不仅为越南加快国际市场扩张速度创造了许多有利条件，而且在专业知识、技术等商业活动的许多方面得到改善，减轻了许多大型项目的资本负担。此外，吸引和利用外资也有助于促进经济结构调整和增长模式转型，提高国家、产业和产品、服务的竞争力；推进体制和法律政策改革，改善营商环境，发展全面、现代、一体化的市场经济。

越南计划与投资部表示，越南对外国直接投资和贸易的开放政策显然有助于促进越南融入全球经济、参与区域生产网络和实现出口市场多样化。同时，这一政策为不断增长的年轻人口创造了大量的就业机会，从而改善了国家收入和国家收支平衡。

除了直接利益之外，外商直接投资通过对其它经济领域产生溢出效应，开始带来明显的间接利益，例如引进新技术、新商业决策、制造业和服务业的国际标准，为劳动力加强能力建设，以及创造配套产业和服务领域中的更多就业机会。

实际表明，在实施革新，开放招商引资35年后，外国直接投资一直为越南经济社会发展发挥着非常重要的作用，成为了越南经济发展和融入国际经济的重要推动力。（完)