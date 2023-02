Le Vietnam demeure une destination fiable pour les investisseurs étrangers

Grâce à ses politiques ouvertes avec des privilèges et son climat d’affaires attractif, le Vietnam a attiré au fil des ans un grand montant d’investissements directs étrangers (IDE).

Même lorsque le monde était fortement touché par la pandémie de COVID-19, le Vietnam a toujours été une destination de prédilection des investisseurs étrangers. Les IDE sont devenus une force motrice pour le développement économique du Vietnam et son intégration internationale.

L’attractivité du Vietnam est due à ses avantages concurrentiels dont un climat d’investissement favorable, la stabilité politique, le développement stable de l’environnement macroéconomique, une main-d’œuvre riche.

Reconnaissant la signification et le rôle des IDE, le gouvernement vietnamien a pris de nombreuses politiques et solutions pour créer un climat d’investissement attractif et sûr, telles que la loi sur l’investissement étranger de 1987 et la résolution N°50-NQ/TW du 20 août 2019 du Bureau politique sur les orientations pour perfectionner les institutions et les politiques, améliorer la qualité et l’efficacité des investissements étrangers d’ici 2030.

Les entreprises elles-mêmes, ces dernières années, n’ont cessé de s’améliorer en termes de ressources humaines et de chaînes de production pour attirer les investisseurs.

Grâce à ces efforts, au fil des ans, les IDE au Vietnam n’ont cessé de croître, en particulier après l’adhésion du Vietnam à des accords de libre-échange (ALE) bilatéraux et multilatéraux.

Au cours de la période 2015-2019, le montant total des IDE enregistrés au Vietnam a connu une forte hausse, passant de 22,7 milliards de dollars en 2015 à 38,95 milliards de dollars en 2019. Les IDE décaissés ont également augmenté, passant de 14,5 milliards de dollars en 2015 à 20,38 milliards de dollars en 2019. Le nombre de nouveaux projets d’investissement a atteint 3.883 en 2019, contre 1.843 en 2015.

En 2020, le Vietnam a été l’un des 20 premiers pays en termes de montant d’IDE dans le monde, avec un 28,53 milliards de dollars. En 2021, ce nombre s’est élevé à 31,15 milliards de dollars et en 2022 à 27,72 milliards de dollars.

Malgré le Covid-19, les décaissements n’ont connu qu’une légère baisse. Ils ont atteint 19,98 milliards de dollars en 2020, en baisse de 2%, et 19,74 milliards de dollars en 2021 (-1,2%), avant de progresser de 13,5% en 2022 pour s’établir à 22,4 milliards de dollars.

Les investisseurs étrangers ont versé leur capital dans 19 sur un total de 21 secteurs économiques nationaux. En ce qui concerne le nombre de nouveaux projets, les secteurs du commerce de gros et de détail, de la fabrication et de la transformation et des activités professionnelles en science et technologie, ont attiré le plus de projets.

Parmi les 108 pays et territoires investissant au Vietnam en 2022, Singapour a été en tête avec un investissement total de près de 6,46 milliards de dollars, suivi de la République de Corée avec près de 4,88 milliards de dollars, et du Japon avec plus de 4,78 milliards de dollars.

Ces chiffres montrent que malgré les impacts néfastes de la pandémie de COVID-19, les investisseurs étrangers sont demeurés confiants en l’économie et l’environnement d’investissement du Vietnam.

Selon Brook Taylor, directeur général de la compagnie VinaCapital, les facteurs fondamentaux de la croissance économique du Vietnam sont restés inchangés. Le Vietnam demeure une économie ouverte avec un fort potentiel d’exportation et une grande attractivité pour les investissements étrangers dans le secteur manufacturier à l’exportation. À cela s’ajoute le fait que la demande intérieure augmente également. Le Vietnam suit la voie de développement des puissances asiatiques telles que le Japon ou la République de Corée…

Selon les données du ministère du Plan et de l’Investissement, les décaissements des IDE au Vietnam pour la période 2016-2019 ont représenté plus de 23% du capital d’investissement réalisé par toute la société. Le PIB du secteur à capitaux étrangers a représenté 19,8% du PIB de l’économie alors que ce secteur attirait près de 5 millions de travailleurs et générait les profits les plus élevés, représentant plus de 42% du secteur des entreprises.

L’augmentation des investissements étrangers crée des conditions favorables pour que le Vietnam non seulement renforce l’expansion de marchés étrangers,​mais également améliore de nombreux aspects des activités commerciales, réduisant le fardeau du capital pour de nombreux grands projets.

En outre, l’attraction et l’utilisation des capitaux étrangers contribuent également à promouvoir la transformation et la restructuration économiques ; à rénover le modèle de croissance ; à rehausser la compétitivité du pays, des secteurs, produits et services ; à promouvoir la réforme des institutions, des politiques juridiques, de l’environnement des affaires ; et à développer une économie de marché à part entière, moderne et intégrée.

Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, la politique d’ouverture du Vietnam en matière d’IDE et de commerce a contribué à promouvoir l’intégration du pays à l’économie mondiale et sa participation aux réseaux de production des régions, et à diversifier ses exportations. En même temps, cette politique a créé un bon nombre d’emplois pour la population jeune, augmentant ainsi les recettes de l’État et la balance des paiements du pays.

Outre des avantage directs, les IDE ont commencé à générer d’importants avantages indirects, en créant des effets d’entraînement sur d’autres secteurs de l’économie tels que l’introduction​de technologies,​de normes internationales en matière de fabrication et de services ; le développement des compétences de la main-d’œuvre et la création d’emplois dans la sous-traitance industrielle et les services.

En effet, 35 ans après l’ouverture officielle des portes du pays aux IDE, ceux-ci ont joué un rôle très important dans son développement socio-économique, devenant même un moteur principal de son développement économique et de son intégration économique internationale./.