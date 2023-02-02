越南共产党——民族领导者和同行者

1930年2月3日，阮爱国（胡志明主席在此前多年从事革命生涯期间的名字）领袖在近20年出国寻找救国之路后已主持召开越南三个共产组织合并成为越南共产党的会议。

自1930年1月6日至2月7日，在作为共产国际代表的阮爱国的主持下，合并各共产组织、成立越南共产党的会议在香港九龙召开。图自越通社

该重大事件成为越南民族立国和捍卫国家史上的重要里程碑，同时结束了越南20世纪初救国路线和爱国运动领导组织危机的伟大转折点，同时也是越南革命取得胜利和后续阶段民族发展的决定性开端。

越南共产党以正确路线已激发和唤起越南人民中的民族解放的渴望。仅在走向党的革命路线15年内，越南民族已创造出伟大奇迹——胜利实现1945年八月革命，摧毁封建专制制度和殖民统治，成立越南民主共和国，推动越南民族迈进独立和自由的纪元。

1945年9月2日，胡志明主席在巴亭广场宣读《独立宣言》，宣布越南民主共和国诞生。我们国家迈进新时代，民族历史中最辉煌的时代——胡志明时代。

在党领导下越南军队和人民已进行以胡志明战役为巅峰的1975年春季总进攻和崛起，结束抗击法殖民和美帝国侵略者长达一个世纪多的长征，实现国家统一，开启国家独立、统一和走向社会主义的纪元。

抗击法殖民和美帝国侵略者两场战争的胜利是一系列促成越南革命无敌力量的综合成果。但一切因素的源泉正是越南工人先锋队——党的正确领导。

国家统一后，全国迈进社会主义建设事业，面临国内、地区和国际的种种困难和挑战。在此情况下，我们党再一次承担对民族和历史的责任，提倡和领导革新事业（1986年举行的党第六次全国代表大会）。党已决定一贯和长期实施多经济成分发展政策；同时革新社会政策，着重于改善人民各方面生活的措施。

实施革新35年后，越南已取得许多巨大和具有历史意义的成就。其中，经济增长和发展是最突出的成就。

越南已摆脱贫穷和欠发达国家行列，从2008年起跻身中等收入国家行列。2022年，人均收入达4000美元。特别，2022年，全国GDP增长达8.02%，创下2011-2022年阶段新高。其他新纪录已诞生，如进出口额突破7000亿美元，贸易顺差达112亿美元，连续7年实现贸易顺差。

为了扎实做好粮食安全保障工作，目前越南成为世界大米出口大国之一，越南农产品日益深入进军标准较为严格的许多市场。越南经济大力融入地区和世界。目前，越南与200多个国家和地区建立贸易关系，与100多个国家签署双边贸易，其中包括许多新一代贸易协定。

对外关系日益扩大和走向深入，越南在国际舞台上的地位和威望日益提升。截至目前，越南已与193个联合国成员中的191个建立外交关系，与包括亚太地区各大国和联合国安理会5个常任理事国在内的30多个国家建立全面战略伙伴关系。

在多边层面上，越南是联合国、东盟、亚太经合组织、亚欧会议和世界贸易组织等70多个重要国际组织和论坛的积极和负责任的成员。越南还成功举行多个重大国际会议和完成重要国际重任，如联合国安理会非常任理事国、东盟轮值主席国，成功举办亚欧会议、亚太经合组织领导人会议和世界经济论坛东盟会议等。

在越南共产党的领导下，越南人民的革命事业已取得许多巨大、具有历史和时代意义、改变每个人生活和民族命运的胜利。我国从殖民地和奴隶的民族成为独立的国家；人民生活不断得到改善和提高，经济社会发展取得许多成果并获国际社会的高度评价和认可；对外关系和融入国际不断扩大，经济、贸易和投资的合作得到加强。上述巨大成就是我们国家继续革新和发展，自信走向未来的重要基础。（完）