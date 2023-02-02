Коммунистическая партия Вьетнама – лидер и соратник народа

3 февраля 1930 года, после почти 20 лет поисков способа спасти страну, Нгуен Ай Куок (так звали президента Хо Ши Мина в течение многих лет революционной деятельности) председательствовал на конференции по объединению трех партийных организаций во Вьетнаме в Коммунистическую партию Вьетнама.

С 6 января по 7 февраля 1930 г. на полуострове Цзюлун в Гонконге (Китай) под председательством товарища Нгуен Ай Куока, представителя Коммунистического Интернационала, проходила Конференция по объединению коммунистических организаций и созданию Коммунистической партии Вьетнама. (Фото: ВИА)

Это важное событие знаменовало важный поворотный момент в истории строительства и защиты страны вьетнамского народа, положило конец кризису курса спасения страны и руководящей организации вьетнамского патриотического движения в начале XX века, а также стало решающей отправной точкой для победы вьетнамской революции в поздние периоды. При правильном направлении Коммунистическая партия Вьетнама вдохновила и возродила национально-освободительное устремление вьетнамского народа. Всего за 15 лет следования революционному курсу Партии народ Вьетнама совершил великий подвиг – успешно осуществил Августовскую революцию 1945 года, сломил колониально-феодальное господство, создал Демократическую Республику Вьетнам, выведя народ в эпоху независимости и свободы.

2 сентября 1945 года на площади Бадинь (Ханой) президент Хо Ши Мин зачитал Декларацию Независимости, провозгласив рождение Демократической Республики Вьетнам. Страна вступила в новую эпоху, самую яркую эпоху в истории страны – эпоху Хо Ши Мина.

Генеральным наступлением и восстанием весны 1975 года, кульминацией которых стала историческая военная операция им. Хо Ши Мина, под руководством Партии, армия и народ Вьетнама завершили более чем вековую борьбу против французских колонизаторов и американских империалистических захватчиков, воссоединили страну, открыв эру национальной независимости, объединения и перехода к социализму.

Победа в двух длительных войнах сопротивления против французских колонизаторов и американских империалистических захватчиков была совокупным результатом ряда факторов, создавших непобедимую силу вьетнамской революции. Но источником всех этих факторов является правильное руководство Партии – авангарда вьетнамского рабочего класса.

После воссоединения вся страна вступила в дело строительства социализма, столкнулась с жесткими вызовами и трудностями как внутри страны, так и в регионе, и на международной арене. В этой ситуации Партия еще раз подтвердила свою ответственность перед народом и историей, инициируя и руководя делом по обновлению (VI съезд Партии в 1986 г.). Соответственно, Партия решила последовательно и долгосрочно проводить политику многоотраслевого экономического развития, в то же время обновляя социальную политику, сосредоточив внимание на решениях во имя улучшения жизни людей.

После более чем 35 лет реализации курса обновления Вьетнам добился больших достижений исторического значения.

Среди них наиболее выдающимися достижениями являются рост и экономическое развитие. Вьетнам вышел из группы бедных и слаборазвитых стран, и в 2008 году вошел в число стран со средним уровнем дохода. К 2022 году доход на душу населения превысил 4.000 долл. США. В частности, в 2022 году рост национального ВВП составил 8,02%, что является самым высоким показателем за период 2011-2022 гг. Были также установлены многие другие рекорды, такие как импортно-экспортный оборот, достигший более 700 млрд. долл. США, положительное сальдо торгового баланса в размере 11,2 млрд. долл. США, и положительное сальдо торгового баланса седьмой год подряд.

Надежно решив продовольственную проблему, Вьетнам в настоящее время является одним из ведущих мировых экспортеров риса, вьетнамская сельскохозяйственная продукция все активнее проникает на многие потребительные рынки. Экономика Вьетнама активно интегрируется в регион и мир. В настоящее время Вьетнам установил торговые отношения с более чем 200 странами и территориями, подписал двусторонние торговые соглашения с более чем 100 странами, в том числе многие соглашения нового поколения.

Международные отношения все больше расширяются и углубляются. повышаются позиции и престиж Вьетнама на международной арене. На сегодняшний день Вьетнам установил дипломатические отношения со 191 из 193 государств-членов ООН, стратегические партнерства и всесторонние партнерские отношения с более чем 30 странами, включая все основные страны Азиатско-Тихоокеанского региона и 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН.

На многостороннем уровне Вьетнам является активным и ответственным членом более 70 важных международных организаций и форумов, таких как Организация Объединенных Наций, АСЕАН, АТЭС, АСЕМ, ВТО… Вьетнам также успешно организовал множество крупных международных конференций и выполнил множество важных международных обязательств в качестве непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, ротационного председателя АСЕАН, выступал принимающей стороны саммита АСЕАН, саммита АТЭС, Всемирного экономического форума по АСЕАН…

Под руководством Коммунистической партии Вьетнама революционное дело вьетнамского народа одержало большие победы, имеющие историческое и эпохальное значение, изменившие жизнь, судьбу каждого человека и всей нации.

Вьетнам из колонизированной страной с порабощенным народом превратился в независимую страну, жизнь людей постоянно улучшается и повышается, многие достижения в области социально-экономического развития получили признание и высокую оценку международного сообщества, постоянно расширяются внешние связи, международная интеграция, укрепляются экономическое сотрудничество, торговля и инвестиции.

Вышеуказанные большие достижения создали важную предпосылку для того, чтобы Вьетнам продолжил обновляться и развиваться, уверенно шагая в будущее./.

Линия по производству современных автомобилей на заводе VinFast Хайфон (принадлежит Vingroup). (Фото: ВИА)

Зыонг Чи

Корреспондент ВИА