释放新潜力 开辟新空间 打造新高地

Landmark 81正式成为越南第一高楼。

越南是世界各国的可靠朋友、可靠伙伴和国际社会有责任、有担当的一员。 在新的征程上，越南不断释放新潜力，开辟新空间，打造新高度，努力实现快速可持续发展目标。

“越南扭转了亚洲疲软的增长趋势”、越南是“一个亮点”、“一个例外”等等，这是国际媒体和组织用来称赞越南2022年经济增长的词语。

得益于“安全、灵活适应疫情”政策，越南在世界经济低迷的背景下实现了8%的经济增长速度，高于6%至6.5% 的既定目标；人均收入逐年增加，贫困率下降到3%以下；言论自由、新闻自由日益得到良好的保障。

在性别发展指数方面，越南在162个国家中排名第65位，越南女性国会代表比例位居世界前列。

越南成功控制新冠肺炎疫情，是疫苗覆盖率高且重新开放最早的国家之一。据联合国开发计划署2021-2022年人类发展报告，在新冠肺炎疫情最艰难时期，越南在保障人权方面仍表现良好。越南人类发展指数在全球排名中上升了2位，位居第115位（2021年）。

印度尼西亚记者维拉马拉·安贾亚（Veeramalla Anjaiah）表示：“作为一个负责任的国家，越南一直支持保障人权，通过参与联合国和其他国际组织的人权相关论坛，努力为人类进步做出贡献。”

深入推进反腐败斗争

谈及2022年取得的突出成果，不得不提及反腐败斗争取得令人鼓舞的成就。

法国《世界报》（Le Monde）发表文章说：“越南正在深入推进反腐败斗争，从私营部门的巨头到高级党员领导，无一例外”。

彭博社新闻网站在题为《不能腐败：越南坚决打响反腐斗争》的文章中强调，“近期发生的高官纪律处分案件，彰显了越南党和执法机关以零容忍、无禁区和无例外精神整治腐败的坚定决心。”

《印度时报》新闻网在题为《越南反腐败斗争：进步与挑战》的文章中写道，越共中央总书记阮富仲已明确指出，反腐败斗争是一个不间断的过程且是一个应对新时期新挑战的重要因素。文章总结道，在腐败是一个全球性问题的背景下，越南为其他国家提供了宝贵的经验教训。

加快推进国际一体化进程

社会经济发展成就以及国际化进程为越南越来越好地保障人民的基本权利和自由创造了条件。

越南一直是区域和国际组织有责任、担当和积极奉献的一员。越南担任着东盟轮值主席国、安理会非常任理事国等重要角色。越南还积极参与联合国维和行动，为维护地区和世界和平、稳定与繁荣做出积极贡献。

2022年10月，越南第二次当选联合国人权理事会成员（2023 – 2025年），这是国际社会对越南在各个领域不断努力保障人权方面的充分认可。

在实施革新35年多来取得的成就以及对越南党的领导的的坚定信念的基础上，越南2045年发展愿景不只是一个梦想，而且是一个现实的、有明确蓝图的渴望。这一发展渴望与在新时代建设和弘扬国家价值体系、文化价值体系和越南人的力量的过程息息相关，同时维护传统精神和文化价值，发挥全民族大团结的软实力，致力于建设繁荣幸福的越南。（完）