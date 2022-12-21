50 лет назад, в конце декабря 1972 года, в небе над Ханоем, Хайфоном и рядом других городов вьетнамская армия и народ отбили американские массированные бомбардировки, совершив победу «Ханой-Дьенбьенфу в воздухе», победив «идола» Б-52 ВВС США.
Победа «Ханой-Дьенбьенфу в воздухе» – великий эпос вьетнамского народа в ХХ веке, одна из славных побед в истории борьбы против иноземных захватчиков Вьетнама. Победа в битве «Ханой-Дьенбьенфу в воздухе» навсегда остается символом храбрости и мудрости вьетнамского народа в эпоху Хо Ши Мина.
В начале 1972 года война сопротивления вьетнамского народа против США за национальное освобождение вступила в острую фазу. На всех трех фронтах, включая военный, политический и дипломатический, страна одержала большие победы. Стратегия «вьетнамизации войны» США грозила полным крахом. Чтобы спасти эту стратегию, американские империалисты сговорились провести стратегический воздушный налет с помощью бомбардировщиков B-52, чтобы заставить Вьетнам подписать Парижское соглашение в их версии, уничтожить и разрушить экономический и оборонный потенциал Севера страны, ограничить поддержку революции на Юге, поколебать решимость вьетнамского народа против США, низвергнуть борьбу движения народов во всем мире.
14 декабря 1972 года президент США Никсон официально утвердил план стратегического рейда B-52 на Ханой и Хайфон под кодовым названием «Полузащитник II» (Linebacker II – что означает «Отбить мяч перед воротами»). Для выполнения этого амбициозного плана США мобилизовала самые большие силы со времен Второй мировой войны: использовали 193 из 400 стратегических бомбардировщиков B-52, которые были у США в то время; 1.077 из всего 3.043 самолетов тактической авиации; 6 из 24 авианосцев; более 50 самолетов-заправщиков и 60 боевых кораблей всех видов из состава 7-го Тихоокеанского флота.
ЦК Партии и президент Хо Ши Мин оценивали обстановку, заранее и точно прогнозировали эскалацию войны и тактику по затягиванию войны США. Еще в 1965 году, когда США ввели B-52 во Вьетнам, президент Хо Ши Мин поручил ПВО-ВВС изучить B-52 и найти способы сбивать их. Хо Ши Мин сказал: «Рано или поздно США пошлют В-52 атаковать Ханой, и во Вьетнаме США однозначно проиграют, но только проиграв в небе Ханоя».
Как и сказал Хо Ши Мин, с 18 по 29 декабря 1972 г. США начали операцию «Полузащитник II», совершив 4.583 вылета самолетов, 663 налета B-52, сбросив десятки тысяч тонн бомб на Северный Вьетнам. Только на Ханой ВВС США сбросили более 10.000 тонн бомб.
Ханой, Хайфон и другие города стали особыми «полями сражений» в эти дни. Ведомые духом героизма, стойкости, изобретательности и творчества радарные войска «рассекали помехи в поисках врагов», а силы ПВО превратились в «Огненного дракона», «Серебряную ласточку» в разгроме стратегического американского налета, совершив настоящее чудо XX века, которое прозвали «Ханой-Дьенбьенфу в воздухе» по аналогии с сокрушительной победой в битве под Дьенбьенфу над французским колониализмом.
За 12 дней и ночей боев с ВВС США, вьетнамские ЗРК, народные ополченцы сбили 81 самолет, в том числе 34 В-52, взяли в плен и уничтожили сотни американских летчиков. Поражение ВВС США в этом налете вынудило власти США пойти на деэскалацию, прекратить бомбардировки северной 20-й параллели, предложив вернуться за парижский стол переговоров и подготовиться к подписанию Соглашение о прекращении войны и выставлении мира во Вьетнаме.
Громкая победа Вьетнама и большие потери американских империалистов в 12-суточном воздушном сражении были восприняты миром как битва «Дьенбьенфу в воздухе», которая стала блестящей вехой, символом революционного героизма вьетнамской армии и народа в разгроме крупнейшего стратегического воздушного налета США, вынудившего их подписать Парижское соглашение 27 января 1973 года о прекращении войны во Вьетнаме.
Победа «Ханой-Дьенбьенфу в воздухе» — один из славных подвигов, великий эпос ХХ века, навсегда вошла в историю национального строительства и защиты Родины, став символом воли, мудрости и храбрости Вьетнама в эпоху Хо Ши Мина.
В этом году Вьетнам празднует 50-летие Победы «Ханой-Дьенбьенфу в воздухе» 1972 года, отмечая и ее бессмертный дух в истории и восхищение народов в мире./.