50 лет назад, в конце декабря 1972 года, в небе над Ханоем, Хайфоном и рядом других городов вьетнамская армия и народ отбили американские массированные бомбардировки, совершив победу «Ханой-Дьенбьенфу в воздухе», победив «идола» Б-52 ВВС США.

Победа «Ханой-Дьенбьенфу в воздухе» – великий эпос вьетнамского народа в ХХ веке, одна из славных побед в истории борьбы против иноземных захватчиков Вьетнама. Победа в битве «Ханой-Дьенбьенфу в воздухе» навсегда остается символом храбрости и мудрости вьетнамского народа в эпоху Хо Ши Мина.

Зенитчики и военно-воздушные силы защищают небо Ханоя. (Фото: ВИА)

В начале 1972 года война сопротивления вьетнамского народа против США за национальное освобождение вступила в острую фазу. На всех трех фронтах, включая военный, политический и дипломатический, страна одержала большие победы. Стратегия «вьетнамизации войны» США грозила полным крахом. Чтобы спасти эту стратегию, американские империалисты сговорились провести стратегический воздушный налет с помощью бомбардировщиков B-52, чтобы заставить Вьетнам подписать Парижское соглашение в их версии, уничтожить и разрушить экономический и оборонный потенциал Севера страны, ограничить поддержку революции на Юге, поколебать решимость вьетнамского народа против США, низвергнуть борьбу движения народов во всем мире.

Боевая группа ополченцев в общине М уезда Тылием (Ханой) держит постоянную повышенную боевую готовность, участвовав в сбитии множества американских самолетов. (Фото: ВИА)

14 декабря 1972 года президент США Никсон официально утвердил план стратегического рейда B-52 на Ханой и Хайфон под кодовым названием «Полузащитник II» (Linebacker II – что означает «Отбить мяч перед воротами»). Для выполнения этого амбициозного плана США мобилизовала самые большие силы со времен Второй мировой войны: использовали 193 из 400 стратегических бомбардировщиков B-52, которые были у США в то время; 1.077 из всего 3.043 самолетов тактической авиации; 6 из 24 авианосцев; более 50 самолетов-заправщиков и 60 боевых кораблей всех видов из состава 7-го Тихоокеанского флота.

ЦК Партии и президент Хо Ши Мин оценивали обстановку, заранее и точно прогнозировали эскалацию войны и тактику по затягиванию войны США. Еще в 1965 году, когда США ввели B-52 во Вьетнам, президент Хо Ши Мин поручил ПВО-ВВС изучить B-52 и найти способы сбивать их. Хо Ши Мин сказал: «Рано или поздно США пошлют В-52 атаковать Ханой, и во Вьетнаме США однозначно проиграют, но только проиграв в небе Ханоя».

Как и сказал Хо Ши Мин, с 18 по 29 декабря 1972 г. США начали операцию «Полузащитник II», совершив 4.583 вылета самолетов, 663 налета B-52, сбросив десятки тысяч тонн бомб на Северный Вьетнам. Только на Ханой ВВС США сбросили более 10.000 тонн бомб.

Войска ПВО Ханоя образовали в небе столицы огневую сеть, сбив множество американских самолетов в декабре 1972 года. (Фото: ВИА)

Зенитная артиллерия, защищающая мост Лонгбиен, ведет огонь по американскому самолету (декабрь 1972 г.). (Фото: ВИА)

Силы зенитной артиллерии отражали япостные налеты американской авиации, защищая Ханой в декабре 1972 года. (Фото: ВИА)

Самолеты вьетнамской ПВО вылетают на бой. (Фото: архив ВИА)

Ханой, Хайфон и другие города стали особыми «полями сражений» в эти дни. Ведомые духом героизма, стойкости, изобретательности и творчества радарные войска «рассекали помехи в поисках врагов», а силы ПВО превратились в «Огненного дракона», «Серебряную ласточку» в разгроме стратегического американского налета, совершив настоящее чудо XX века, которое прозвали «Ханой-Дьенбьенфу в воздухе» по аналогии с сокрушительной победой в битве под Дьенбьенфу над французским колониализмом.

За 12 дней и ночей боев с ВВС США, вьетнамские ЗРК, народные ополченцы сбили 81 самолет, в том числе 34 В-52, взяли в плен и уничтожили сотни американских летчиков.

За 12 дней и ночей боев с ВВС США, вьетнамские ЗРК, народные ополченцы сбили 81 самолет, в том числе 34 В-52, взяли в плен и уничтожили сотни американских летчиков. Поражение ВВС США в этом налете вынудило власти США пойти на деэскалацию, прекратить бомбардировки северной 20-й параллели, предложив вернуться за парижский стол переговоров и подготовиться к подписанию Соглашение о прекращении войны и выставлении мира во Вьетнаме.

Громкая победа Вьетнама и большие потери американских империалистов в 12-суточном воздушном сражении были восприняты миром как битва «Дьенбьенфу в воздухе», которая стала блестящей вехой, символом революционного героизма вьетнамской армии и народа в разгроме крупнейшего стратегического воздушного налета США, вынудившего их подписать Парижское соглашение 27 января 1973 года о прекращении войны во Вьетнаме.

Победа «Ханой-Дьенбьенфу в воздухе» — один из славных подвигов, великий эпос ХХ века, навсегда вошла в историю национального строительства и защиты Родины, став символом воли, мудрости и храбрости Вьетнама в эпоху Хо Ши Мина.

В этом году Вьетнам празднует 50-летие Победы «Ханой-Дьенбьенфу в воздухе» 1972 года, отмечая и ее бессмертный дух в истории и восхищение народов в мире./.

Солдаты 3-й роты X зенитно-артиллерийского батальона, оборонявшие столицу, сбили много американских бомбардировщков. (Фото: архив ВИА)



Там Ханг

Корреспондент ВИА