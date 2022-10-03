中良-美顺高速

政府总理签发的关于批准2021-2023年，远期到2050年九龙江三角洲地区规划的第287号决定已确定集中发展基础设施工作对发展模式转型具有重要的意义，其中特别集中交通基础设施、能源、清洁供水、水利和社会基础设施问题。到2050年把九龙江三角洲地区建设成为全国发展水平良好的地区。

据该决定，到2030年，远期到2050年，该地区高速公路系统全长1166公里，包括连接该地区内各省市与南部以东的3条纵向干线和连接地区内各港口和国际口岸系统的横向干线。其表明，该地区高速公路投资建设的需求较大。20年来，在全国1239公里高速公路中，该地区仅有100公里的高速公路 （胡志明市-中良-美顺），仅占7%。各位专家认定，该地区经济增长不高，尚未把地区潜力和自然优势充分发挥出来。区域内、该地区与胡志明市和南部以东地区的连接性不高。

* 加速推进投资建设

目前，政府已加大力度进行指导和交通运输部正开展九龙江三角洲地区高速公路系统建设而投资计划。2021-2025年阶段将完成美顺-芹苴高速公路和美顺2号大桥；开展和基本完成芹苴-金瓯高速公路。截至2025年底将基本建成460公里的高速公路。在2026-2030年继续完成637公里。

芹苴-金瓯高速公路

于6月底在芹苴市召开的2021-2030年阶段九龙江三角洲地区投资促进与规划公布会议上，计划与投资部部长阮志永表示，为了优先对九龙江三角洲地区的投资，国会常委会、政府总理已颁布2021-2025年阶段国家预算公共投资资金分配原则、指标和配额，其中规定九龙江三角洲地区的分配指标对其他地区享有更高的优先级。

2021-2030年阶段九龙江三角洲地区投资促进与规划公布会议

预计2021-2025年阶段国家预算对九龙江三角洲地区拔出投资资金约460 万亿越盾。该地区将完成一些重点工程，如各条高速公路（中良-美顺-芹苴，芹苴-金瓯，州笃-芹苴-朔庄）和各条省道;沿海公路，与胡志明市、南部以东连接的若干重要干线和航空港等。

阮志勇表示，九龙江三角洲地区规划已确定了各项战略突破口。该地区集中发展基础设施，特别注重交通基础设施，尤其是通过两条高速公路干线将胡志明市与南部以东连接路线的公路，各条内河航线和今后将胡志明市与芹苴市连接起来的铁路等。

芹苴大桥

交通运输部部长阮文体表示，当前九龙江三角洲地区的交通运输问题是一个巨大的瓶颈。尽管党和国家已集中投资, 但当前交通系统尚未达到要求。

阮文体强调强调，我们已确定需进行高速公路对接，因此该高速公路系统的终点与陈提港对接。以与陈提港、芹苴国际机场连接的高速公路系统，九龙江三角洲地区将是顺利和大力吸引投资并取得高效，拥有足够条件和潜力来实现突破发展的目的地。

* 关注高铁的建设

各位专家认为，随着高速公路系统的发展，需尽早形成与胡志明市和九龙江三角洲地区对接的高速铁路，从而提高地区内货物运输的能力。

交通运输部已编制胡志明市-芹苴铁路项目

经济专家陈游历表示，规划中已拥有纵向和横向连接的公路系统，这是值得欢迎的，然而仍未对连接胡志明市与芹苴市的铁路系统进行正确的评价。需集中建设从朱笃、金瓯、坚江到芹苴的高速公路系统，形成经济枢纽，其后通过铁路系统与胡志明市连接。这是推动九龙江三角洲地区发展的十分重要战略之路。

目前，交通运输部已编制胡志明市-芹苴铁路项目预可行性研究报告，为在2030年前实施打下重要的基础。该铁路线设计时速为客运列车每小时约190公里，货运列车每小时120公里，从芹苴市到胡志明市的时间缩短75-80分钟，当前公路要花3-4个小时的时间。

与南方重点经济区连接的胡志明市-芹苴高速铁路将连接胡志明市与芹苴和周边省份，在该高速铁路竣工投入运营时将帮助承载大量的乘客和运输货物。该路线将减轻公路的压力，减少交通拥堵问题，顺利连接国家铁路网络。

加大对九龙江三角洲地区高速公路的投资力度

政府总理范明政在九龙江三角洲地区规划公布和投资促进会议上发表讲话时表示，以整个政治体系、各级、各行业的力量积极参与，国际友人的支持，未来九龙江三角洲地区将实现突破发展，成为全国发展水平良好的地区。（完）