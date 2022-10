Investissement synchrone pour développer le réseau d’autoroutes du delta du Mékong

Autoroute Trung Luong – My Thuan. Photo: VNA

La Décision 287/QD-TTg du Premier ministre sur l’approbation du Plan directeur du delta du Mékong pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, souligne l’importance du développement des infrastructures. Elle affirme que le développement des infrastructures est important pour le renouvellement du modèle de croissance, en mettant l’accent sur les infrastructures de transports, d’énergie, d’approvisionnement en eau, d’irrigation…

Selon cette Décision, le réseau autoroutier de la région d’ici 2030 devra avoir une longueur totale d’environ 1.166 km. Il devra comprendre des axes reliant la région au Sud-Est du pays et favorisant l’accès à des ports maritimes ainsi qu’à des postes frontaliers.

Il s’agit d’une grande exigence pour les investissements dans les autoroutes de la région. Au cours des 20 dernières années, cette région n’a compté que près de 100 km d’autoroutes sur un total de 1.239 km du pays, soit 7 %.

Accélération des investissements

Actuellement, le ministère des Transports met en œuvre un plan d’investissement dans la construction du réseau d’autoroutes dans le delta du Mékong. D’ici fin 2025, environ 460 km d’autoroute seront pratiquement achevés. Dans la période 2026 – 2030, environ 637 km supplémentaires le seront.

Le projet de l’autoroute Can Tho – Ca Mau est divisé en deux composants: la section reliant Can Tho et Hau Giang et celle reliant Hau Giang et Ca Mau. Photo: VNA

Lors d’une conférence sur le delta du Mékong organisée fin juin à Can Tho, le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, a affirmé la priorité accordée par les organes compétents aux investissements dans cette région.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 21 juin, dans la ville de Can Tho (Sud), une conférence sur la promulgation du plan directeur du delta du Mékong et la promotion des investissements dans la région pour la période 2021-2030. Photo: VNA

L’investissement total du budget de l’État devrait être d’environ 460.000 milliards de dongs au cours de la période 2021-2025 dans le delta du Mékong. Plusieurs autoroutes (Trung Luong-My Thuan-Can Tho, Can Tho-Ca Mau, Chau Doc-Can Tho-Soc Trang), routes nationales, ports aériens…, seront achevés.

Le ministre Nguyen Chi Dung a déclaré que le delta du Mékong se concentrait sur le développement des infrastructures, en particulier des infrastructures de transport.

Le pont de Can Tho est situé sur l’autoroute Ho Chi Minh-Ville – Ca Mau. Photo: VNA

Selon le ministre des Transports, Nguyen Van The, le développement des transports dans le delta du Mékong se heurte à de grands défis.

« Nous considérons qu’il faut des autoroutes pour développer l’économie », a affirmé le ministre Nguyen Van The, ajoutant qu’avec un réseau d’autoroutes reliant au port de Tran De, ainsi que l’aéroport international de Can Tho, le delta du Mékong sera une destination favorable, attirant de gros investissements, avec un potentiel et des conditions de développement suffisants.

Voies ferrées à grande vitesse

Parallèlement au développement des autoroutes, les experts insistent sur la nécessité de développer des voies ferrées à grande vitesse reliant Ho Chi Minh-Ville au delta du Mékong.

La carte de la ligne ferroviaire à grande vitesse Ho Chi Minh-Ville – Can Tho.

Selon l’économiste Tran Du Lich, il est nécessaire de construire des autoroutes reliant Chau Doc, Ca Mau, Kien Giang à Can Tho, puis développer des voies ferrées pour favoriser l’accès à Ho Chi Minh-Ville.

Actuellement, le ministère des Transports prépare un rapport d’étude de préfaisabilité pour le projet ferroviaire Ho Chi Minh-Ville – Can Tho. La ligne ferroviaire devra avoir une vitesse d’environ 190 km/h pour les trains de voyageurs et 120 km/h pour les trains de fret. Elle permettra de raccourcir la durée de Can Tho à Ho Chi Minh-Ville, à seulement 75 à 80 minutes, au lieu de 3 à 4 heures de route comme maintenant.

La voie ferrée à grande vitesse Ho Chi Minh-Ville – Can Tho, une fois terminée, permettra de transporter un grand nombre de passagers et de marchandises. Elle contribuera à réduire les embouteillages sur les routes.

Le développement des infrastructures, en particulier des infrastructures de transport, favorisera le développement économique du delta du Mékong dans les temps à venir. Photo: VNA.

Lors de la conférence sur le Plan directeur et la promotion des investissements dans le delta du Mékong, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est déclaré convaincu qu’avec la forte détermination et les efforts de tout le système politique et le soutien des amis internationaux, le delta du Mékong connaîtrait un fort développement dans les temps à venir./.