Присоединение Вьетнама к ООН: 45-летний путь, новая позиция и новые возможности

Факт, что Организация Объединенных Наций (ООН) официально приняла Вьетнам в члены 20 сентября 1977 года, имеет большое значение.

20 сентября 1977 года в штаб-квартире ООН была официально проведена церемония поднятия вьетнамского флага, тем самым Вьетнам стал 149-м членом крупнейшей организации на планете. На фото: вице-премьер, министр иностранных дел Нгуен Зуй Чинь (второй справа) присутствует на церемонии поднятия вьетнамского флага в штаб-квартире ООН. (Фото: документ ВИА)

45 лет назад во Вьетнаме только закончилась война, был восстановлен мир, а страна воссоединилась. В то время Вьетнам был символом национально-освободительного движения, привлекшим чувства и внимание всего человечества.

Однако, кроме радости по поводу независимости и воссоединения страны, Вьетнам в то время столкнулся со многими трудностями, поскольку страна, закончившая войну, имела отсталую экономику и технологии. Что касается внешней политики, Вьетнам по-прежнему был в блокаде и под эмбарго со стороны многих стран.

По словам посла Фам Куанг Виня, бывшего заместителя министра иностранных дел, бывшего посла Вьетнама в США, оглядываясь на прошедшие 45 лет, с тех пор как Вьетнам присоединился к ООН в 1977 году, можно сделать некоторые важные выводы:

Посол Фам Куанг Винь

Во-первых, это было признание нового, мирного, единого, независимого Вьетнама, его участия в международных механизмах, хотя в то время страна еще находилась под эмбарго. Официальное вступление в эту крупнейшую глобальную организацию открыло новую главу в отношениях Вьетнама с миром, тем самым позволив Вьетнаму не только заручиться международной поддержкой для восстановления страны, но и все более активно участвовать и вносить более обширный вклад в общую работу ООН и мира.

Во-вторых, наряду с достижениями в области обновления, развития и международной интеграции, Вьетнам все более эффективно сопровождает и вносит свой вклад в общую работу ООН и всего мира. Наиболее типичным примером является участие Вьетнама в планировании и реализации Целей развития тысячелетия ООН и устойчивого развития до 2030 года, что позволило стране стать примером сотрудничества и эффективной реализации программ действий ООН.

Вьетнамские миротворцы отправляются в миссию ООН в Южный Судан

Кроме того, Вьетнам также активно участвует в программах сотрудничества ООН в области окружающей среды, изменения климата, профилактики и борьбы с болезнями, ликвидации голода, сокращения бедности и оказание помощи обездоленным.

В-третьих, Вьетнам всегда придает большое значение и активно способствует укреплению принципов Устава ООН и международного права во имя мира, дружбы, сотрудничества и общего развития всех народов. Это также последовательный и важный принцип внешней политики Вьетнама.

Участвуя в Совете Безопасности ООН, Вьетнам выступил со многими важными инициативами. Страна также принимает активное участие в миротворческих операциях ООН, что высоко ценится ООН и другими странами.

В-четвертых, Вьетнам постепенно участвует и все больше продвигает свою роль в руководящих агентствах ООН. Со второй половины 1990-х годов страна участвовала в ряде руководящих органов Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), а затем Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) или Совета по правам человека ООН.

Вьетнам дважды участвовал в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН – главного органа, отвечающего за мир и безопасность ООН (сроки полномочий 2008-2009 гг. и 2020-2021 гг.). Выполняя эти роли, Вьетнам активно способствовал общей работе и в то же время способствовал укреплению позиции и престижа страны в ООН, а также на международной арене.

В-пятых, в процессе участия в ООН Вьетнам также придает большое значение принципам Устава и важных документов ООН, таких как Конвенция ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), чтобы способствовать миру, безопасности, сотрудничеству и развитию в регионе.

Соответственно, Вьетнам активно продвигает сотрудничество между ООН и АСЕАН в различных областях, от мира и безопасности и сотрудничества в целях развития до реагирования на глобальные вызовы, такие как окружающая среда и изменение климата, эпидемии.

Что касается Восточного моря, Вьетнам всегда подчеркивает уважение к международному праву и UNCLOS с целью обеспечения мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства, а также законных прав и интересов прибрежных стран; продвигает мирное урегулирование споров, без дальнейшего усложнения ситуации. Это также общая точка зрения и принцип АСЕАН.

Остров Анбанг, архипелаг Чыонгша Вьетнама. (Фото: ВИА)

В-шестых, Вьетнам всегда гармонично сочетает обеспечение национальных интересов с активным и ответственным вкладом в общую работу ООН. В ООН Вьетнам участвует в планировании международных повесток дня, основанных не только на национальных интересах, но и на принципах международного права, создавая равные условия для крупных и малых стран на благо мира, безопасности и развития на основе международного права.

В-седьмых, в ближайшее время в новых условиях и с новыми позициями, Вьетнам будет продолжать продвигать вышеупомянутые принципы внешней политики, продвигая устремления страны в области развития к 2030 и 2045 годам, продолжая при этом и далее играть активную роль в общемировых делах, работать на благо мира, безопасности, сотрудничества, развития и решения глобальных вызовов./.

Зыонг Чи

Корреспондент ВИА