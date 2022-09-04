Празднование 60-летия великой дружбы и особой солидарности между Вьетнамом и Лаосом

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и премьер-министр Фанкхам Випхаван объявляют о начале Года солидарности и дружбы между Вьетнамом и Лаосом в 2022 году.

2022 год имеет особое значение для Вьетнама и Лаоса, поскольку в этом году две страны отмечают 60-летие установления дипломатических отношений (5 сентября 1962г. – 5 сентября 2022г.) и 45-летие подписания вьетнамско-лаосского договора о дружбе и сотрудничестве (18 июля 1977г. – 18 июля 2022г.). В честь этой даты будут организованы многие интересные мероприятия по подтверждению решимости двух стран, сохранению и культивированию великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом.

На протяжении последних десятилетий хорошие традиционные отношения и верная привязанность между двумя народами Вьетнама и Лаоса, которые были установлены вьетнамским президентом Хо Ши Мином, лаосскими президентами Кайсоном Фомвиханом и Суфанувонгом, культивируются преемственными поколениями руководителей двух партий, государств и народов двух стран, став бесценным достоянием двух народов и общим законом развития двух стран на пути к процветанию и счастливым народам. Во время войны сопротивления за спасение страны армии и народы двух стран вместе разделяли все радости и печали, находясь плечу к плечу в окопах. Благодаря этим особым отношениям армии и народы двух стран объединились, чтобы одерживать одну победу за другой, кульминацией которых стали великая весенняя победа 1975 г. во Вьетнаме и победа 2 декабря 1975 г. в Лаосе.

Президент Хо Ши Мин принял Кайсона Фомвихане – главу делегации Лаосской партии и Патриотического фронта, Вьетнам (1966г.). (Фото: архив ВИА)

18 июля 1977 г. Вьетнам и Лаос подписали Договор о дружбе и сотрудничестве, подтвердив последовательную особую солидарность. Это документ имел большое историческое значение, знаменуя новое и всестороннее развитие особых отношений между Вьетнамом и Лаосом. По прошествии 45 лет Договор о дружбе и сотрудничестве стал важной политико-правовой основой для постоянного укрепления и развития отношений между двумя странами, эффективного служения делу строительства и защиты каждой страны.

Вьетнам и Лаос подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами 18 июля 1977 года. Фото: ВИА

* Поднятие отношений на новый уровень

Сегодня, несмотря на многие сложные и трудные события в мире, отношения между двумя странами по-прежнему являются прочными и тесными, все активнее развиваясь и поднимаясь в своем качестве на новый уровень.

Генеральный секретарь Партии, Президент Лаоса Буннханг Ворачит и Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Нгуен Фу Чонг (справа) принимают почетный караул Народной Армии Лаоса на церемонии официальной встречи. Фото: ВИА





В феврале 2019 года по случаю визита генерального секретаря и президента Нгуен Фу Чонга в Лаос обе стороны договорились перейти от «традиционных отношений» к «великим традиционным отношениям». Это важная историческая веха, ставшая новым прорывом в отношениях сотрудничества между двумя странами.

В частности, экономическое сотрудничество между Вьетнамом и Лаосом добилось больших успехов, став долгосрочной основой вьетнамско-лаосских отношений. Две страны шаг за шагом оказывали помощь друг другу, связывая две экономиками; сосредоточивались на транспорте и энергетике; ускоряли строительство и улучшения дорог, соединяющих восточно-западный коридор с регионом; создавали благоприятные условия, чтобы Лаос имел выход к морю для импорта и экспорта товаров, включая эффективное использование порта Вунг-анг.

В последние годы товарооборот между Вьетнамом и Лаосом значительно рос. В 2021 году, несмотря на серьезное влияние пандемии COVID-19, товарооборот еще достиг 1,34 млрд. долл. США, увеличившись на 30,2% по сравнению с 2020г. За первые 6 месяцев 2022 года, двусторонний товарооборот составил 824 млн. долл. США, увеличившись на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вьетнам продолжает оставаться одним из трех крупнейших инвесторов Лаоса. К концу июня 2022г. Лаос является ведущей страной по получению инвестиционного капитала из Вьетнама с 65,9 млн. долл. США, что составляет 19,1% общего объема инвестиционного капитала Вьетнама за рубежом.

Кроме того, две стороны продолжают тесно сотрудничать в сферах безопасности и обороны, образования и обучения, культуры, а также поддерживать и помогать друг другу в борьбе с пандемией COVID-19.

Передача Лаосу медицинского оборудования для предотвращения и борьбы с эпидемией COVID-19. Открытие выставки «Лаосско-вьетнамская дружба вечна и прочна».

На форумах регионального и международного сотрудничества Вьетнам и Лаос всегда тесно координируют свои усилия и поддерживают друг друга; продолжают укреплять сотрудничество и координацию с другими странами-членами АСЕАН в построении сообщества АСЕАН, поддерживая солидарность и консенсус АСЕАН по стратегическим вопросам в регионе…

* Год дружбы и солидарности Вьетнам-Лаос и Лаос-Вьетнам-2022

Празднуя год важных событий между двумя странами в 2022 г., во время официального визита во Вьетнам (8–10 января 2022 года) премьер-министр Лаоса Фанхам Випхаван и премьер-министр Фам Минь Тьинь запустили «Год солидарности и дружбы Вьетнам-Лаос и Лаос-Вьетнам-2022». В честь года солидарности и дружбы будут организованы торжественные, насыщенные, практичные и оживленные мероприятия в обеих странах.

Лаосская пресса: визит направлен на укрепление и укрепление особых отношений между Лаосом и Вьетнамом

При этом две страны сосредоточили внимание на организации молодежных и студенческих обменов, содействии пропаганде и широкому освещению истории особых отношений между Вьетнамом и Лаосом, чтобы у народов двух стран, особенно у молодого поколения, было более глубокое понимание верных и прозрачных отношений между двумя партиями и странами; ясное чувство ответственности и больше решимости в защите и сохранении этих бесценных отношений.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Фанкхам Випхаван объявляют о начале Года солидарности и дружбы между Вьетнамом и Лаосом в 2022 году. Премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Фанкхам Випхаван объявляют о начале Года солидарности и дружбы между Вьетнамом и Лаосом в 2022 году.

Год дружбы и солидарности Вьетнам-Лаос и Лаос-Вьетнам-2022 увенчается большим успехом. Этот успех будет способствовать дальнейшему развитию великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом «вечно зеленого и вечно устойчивого»./.

Танцевальное представление «Вьетнамско-лаосская дружба». Фото: ВИА





Зыонг Чи

Корреспондент ВИА