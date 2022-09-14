传承与弘扬胡志明主席留下的遗产

胡志明主席

胡志明主席是民族自律自强的杰出象征，他将毕生的精力都投入民族解放事业中，为民族解放、民族独立、民主、和平和社会进步斗争做出贡献。

上述是联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）1987年发布有关胡志明主席的决议内容之一。

联合国教文组织第24届大会1987年在巴黎举行，通过了有关向胡志明主席授予“越南民族解放英雄和杰出文化家”称号的第C24/18.65号决议。

联合国教文组织第24届大会1987年在巴黎举行，通过了有关向胡志明主席授予“越南民族解放英雄和杰出文化家”称号的第C24/18.65号决议。

联合国教科文组织赞颂胡志明主席的决议通过35周年纪念典礼在河内举行。

回顾历史，1987年越南开始实行革新政策，在千辛万难的背景下，联合国教科文组织这一举措具有非常重要的意义，是国际社会支援越南的一大鼓舞。

在该决议发布35周年之际，一个纪念典礼及系列相关活动在河内隆重举行，吸引了越南党、国家领导人、联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱（Audrey Azoulay）和诸多外国驻越南使节及越南驻外机构代表参加。

向胡志明主席及其留下的文化遗产致敬

奥德蕾·阿祖莱总干事表示，联合国教科文组织关于胡志明主席理想的决议展现出越南在弘扬民族文化特色及促进相互理解方面的渴望。

联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱发表讲话。图自越通社

奥德蕾·阿祖莱表示，胡志明主席不仅是越南独立的缔造者，而且他的影响力远远超出国家边界。因为胡志明主席在其事业生涯中，与许多不同的文化保持着密切接触和联系。

奥德蕾·阿祖莱认为，胡志明主席已将教育、文化作为其生活和政治生涯中的重点。对于教科文组织而言，教育和文化就是民族独立和妇女解放的支柱。

对于这一问题，胡志明主席有着深远而正确的视野。他反对性别歧视，致力于女性教育事业。他的观点是，法律面前人人平等，妇女在政治、经济、文化、教育、家庭等领域都享有与男子平等的权利。

德蕾·阿祖莱分享，“胡志明主席的许多文章都体现了这一观点。他留下的遗产无疑为当今越南现代化事业做出贡献。访越期间，我感受到越南在政策制定中非常重视文化和教育问题。

老挝驻越南大使馆副大使占他蓬·卡玛尼昌（Chanthaphone Khammanichanh）表示，胡志明主席与老挝凯山•丰威汉主席共同缔造了越老特殊团结友谊，使其成为世界关系中始终如一、无私奉献的罕见典范。

1966年，胡志明主席会见凯山•丰威汉主席。图自越通社

随着岁月的流逝，许多事件早已成为过去，但老挝人民对胡志明主席的深厚感情却历久弥新，历久愈浓。胡志明主席已经成为越老团结友谊的象征。

占他蓬·卡玛尼昌表示，目前老挝多地已建设了胡志明主席纪念馆。不仅是越南人民，老挝人民也对胡志明主席给予特别的尊重和厚爱。他们通过在家中最庄严的地方悬挂老挝领导人和胡志明主席的照片来表达自己对各位领袖的感情。”

有机会与胡志明主席会面的老挝领导人都说，胡志明主席是致力于促进国际团结和友谊的典型例子，将工人阶级的爱国主义与纯粹的国际主义巧妙地结合起来。

胡志明主席在军事领域的遗产

谈及胡志明主席在军事领域的遗产，俄罗斯圣彼得堡国立大学胡志明研究院院长科洛托夫（Vladimir N. Kolotov）强调，胡志明主席毫无疑问是一位民族英雄。胡志明主席一生的愿望就是如何找到保护国家的道路。为了实现这项任务，他认真研究并致力推进越南军事现代化。

弗拉基米尔·科洛托夫说，“胡志明主席给越南乃至人类留下了有关军事领域的遗产，是最引人入胜和非常重要的话题”。胡志明主席吸取了军事战术的原理，并将这些知识传授给越南历代领导人，使他们知道如何根据实际情况制定战略计划，如何预测未来战争的结果。使用“兵法”的抗法战争取得成功，“越南的经验教训仍是当今高精度武器、信息技术和超级电脑世界的热门话题”。

胡志明主席留下了极其宝贵的遗产，那是他老人家在各领域的思想、道德和工作风格。这不仅是越南人民的宝贵财富，也是世界所有爱好和平的进步人民的宝贵财富。

对世界人民来说，胡志明就是越南，越南就是胡志明。正如越南友好组织联合会主席阮芳娥在“胡志明给人类的遗产”国际会议上的讲话中强调：“传播胡志明的遗产价值就是向世界介绍越南风土人情、历史、文化的最有效方式之一。（完）