由各民族在生存和发展过程中所创造的民间文化和传统文化是铸就每个社群和每个民族的特色。许多研究人员曾指出，民族文化是一个民族的“身份代码”、“身份证”和“基因组”，彰显一个民族与世界融合过程中的特色和可持续性特征。

越共中央总书记阮富仲在最近举行的全国文化会议上多次强调了文化的重要地位：“文化存则民族存”。

文化造就民族精髓

越共中央总书记阮富仲在2021年全国文化会议上发表讲话。图自越通社

越共中央总书记阮富仲引用胡志明主席的话说“文化照亮国民前行的道路”并认为，长期以来，文化的重要地位没有得到充分地认识。“文化彰显民族的特色。文化存则民族存”。

回首过往，在越南共产党的领导下，尤其是在革新开放35年的过程中，越南在文化建设和发展过程中取得了重大成就，文化为救国和建国事业作出了巨大的贡献。然而，越共中央总书记阮富仲同时指出，文化地位作用没有得到深刻认识，文化的地位未达到经济和政治地位的高度，未能真正成为实现国家可持续发展的资源和内生力。

越共中央总书记阮富仲指出，文化产业的发展仍缺乏配套性且存在形式主义问题，未能深入、务实发展。弘扬越南文化精髓的优秀文化、文学和艺术作品凤毛麟角。文化环境仍受到社会弊病、消极腐败等方面的污染。文化领导、指导和管理工作仍存在脱节、延误问题，对文化产业的投入不足，还分散，投资效益有限。

此外，越共中央总书记阮富仲指出，越南文化对外传播和宣传工作乏力；在吸收人类文化精华方面仍存在局限。

各地域之间仍存在享受文化方面的差异，许多宝贵的文化遗产濒临埋没甚至消失的危险。阮富仲认为，这些缺陷对文化环境产生了消极的影响。

文化要同经济、政治和社会协同发展

阮富仲总书记表示，越南革命事业的客观要求是继续建设、维护和弘扬富有浓郁民族特色的越南先进文化，使之真正成为“精神基石”、“发展动力”和“照亮国民前行的道路”。为了朝着上述方向建设、振兴和发展越南文化和加强越南人文建设，阮富仲总书记认为应继续增强党在文化领域的领导力和国家的管理效力。“应纠正只顾发展经济不重视文化发展的顾此失彼的‘唯经济论’ 思想”。他认为，应严格贯彻落实“文化应与经济、政治、社会同等”的理念，并要求尽早解决党的有关文化发展、人文建设的路线、观点、方针制度化迟缓的情况。

为了建设、维护和发展富有民族浓郁特色的越南先进文化，越南应加强文化工作者的能力建设和培养工作，使其与新时期越南文化发展的要求和任务相称;加强中央和地方层级文化工作者规范管理工作。

官贺民歌已成为京北一带居民生活中不可或缺的一部分。图自越通社

在全力以赴提升基层公共文化水平的同时，要注重建设和发展“精品文化”，力争在各种文化艺术类型中涌现更多优秀人才，创造出更多优秀作品，深刻反映国家的伟大创新现实，对建设越南文化、越南人文建设产生积极影响。

保护和弘扬民族文化价值，各地和各民族同胞物质和非物质文化价值，吸收时代文化精华等方面的工作必须得到齐抓共管、整体推进。

阮富仲总书记再次重申了发展越南文化“软实力”的必要性，其有助于提升国家的综合实力。阮富仲表示，民族的文化遗产必须得到维护、珍视和弘扬。他重申，“否则我们将成为历史的罪人，以及祖先和先烈的忘恩负义之徒”。

构建健康向上的社会文化环境，弘扬社会和家庭的传统美德；强化相亲相爱和团结精神，加强传统正义观与社会公德建设。他指出，“坚决、坚持与贪污腐败和消极现象作斗争；制止政治思想、道德及生活作风蜕化的状况，消除包括文化机构在内的个人主义——贪污腐败和消极腐败的根源”。

发展越南文化的“软实力”

为了继续建设、维护、振兴和发展民族文化，阮富仲总书记认为应进一步激发爱国主义、自立自强和民族团结精神，以及实现民族繁荣幸福的梦想；充分发扬越南人民的文化价值，增强人民的力量和奉献精神，创造内生力和突破性动力，为成功实现越共十三大所提出的近期至2025年、中期至2030年、远期展望至2045年的国家发展目标创造内生力和突破动力。构建革新、发展和融入国际社会时期的越南人的新价值观，并与维护和弘扬越南家庭的价值、文化价值观、国家-民族价值观相结合；将爱国、团结、自强、情谊、诚实、负责、自律和创新等传统价值和时代价值结合起来。

嘲剧表演。图自越通社

促进文化领域、文化环境、文化生活的全面且同步发展：保护和发展传统文化价值，吸收人类文化精髓，提高创造新文化价值的质量和效益。营造健康文明的文化环境；拥有嫉恶如仇的精神，敢于、善于同各种丑恶现象和不良风气作斗争；保护真-善-美的价值观。提高人民的文化生活状况；建设快乐、健康、幸福的文化生活；缩短各地区之间发展水平和文化享受的差距。发挥人民——创造主体、创新主体、文化受益者的作用；尊重和保护各地区、各民族和人民多样性文化表达方式；推动文化运动深入务实发展；改善人民群众的文化享受水平，确保公平。强化知识分子、文艺工作者和文化工作者的先锋作用。

注重加强党风廉政文化建设；坚决打击腐败行为，使越南共产党和越南政治制度真正做到道德和文明，并成为越南人民的良知和尊严的代表。建立领导和管理文化；以胡志明道德为风范发挥党员干部特别是战略级干部领导的模范带头作用。增强党的作用和领导能力以及国家管理效率；动员各级祖国阵线和社会政治组织在文化发展事业中的积极参与。

在第四次工业革命的背景下，构建顺应数字经济、数字社会和数字公民时代的数字文化环境，使文化能适应并且能促进国家可持续发展。加快文化产业的发展，构建健康的文化市场。

顺化午门前的宫廷雅乐表演 图自越通社 歌筹表演 图自越通社 嘉莱族新米节锣铮表演 图自越通社

到2030年，文化产业收入占GDP比重将达到7%

越南文化是历史长河中生活在这片S形土地上的各族人民所创造的物质和精神价值。这些价值在物质和非物质文化遗产中结晶，形成传统、风俗习惯和为人处世行为，铸就了民族特色，使其在国际友人眼中具有特殊的吸引力。

至 2020 年越南文化产业发展战略和2030年展望设定了到 2030 年文化产业对 GDP 的贡献率达到 7% 的目标。具体是，到2020年文化产业收入占GDP的3%左右，为社会创造更多就业机会，其中电影产业的营业收入约达1.5亿美元（越南电影的营业收入达到5000万美元）；广告业（电视、广播、报纸、杂志、互联网和户外广告）营业收入达到约15亿美元；文化旅游产业占旅游产业总收入约180~190亿美元中的10-15%。

到2030年，力争文化产业收入占GDP比重达到7%，继续为社会创造更多就业机会，其中广告业（电视、广播、报纸、杂志、互联网和户外广告）达到约32亿美元；文化旅游业占旅游业收入约400亿美元中的15-20%。

自第一次全国文化大会（1946年11月24日）之后，时隔75年举办的2021年全国文化大会具有非常重要的意义，开启了越南民族实现快速可持续发展的梦想的崭新时代。此次会议意义重大，标志着越南进入了新的发展阶段，肯定了文化的重要作用和地位。在创造越南软实力的所有资源中，文化多样性是重中之重，不仅创造越南在世界上的吸引力，也是形成国家发展内生力量的重要基础。（完）

黎翠荷