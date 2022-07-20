越南文化——连接旅外越南人与祖国的 “无形绳索”

旅居海外越南人社群不仅是“不可分割的一部分”，而且还是“越南民族的资源”。目前，旅外越南人约有530万，分布在130个国家和地区，其中80%以上的在发达国家生活和工作。大部分越侨拥有稳定的法律地位和生活，深度融入所在国社会。无论身在何处，旅外越南人均心系祖国，与民族血缘紧密相连。

对于新形势下的侨务工作，维护旅外越南人社群中的越南文化具有特别重要的意义，是越南共产党和国家对有关旅外越南人政策的重点之一。越共中央政治局关于新形势下海外侨务工作的第12号结论已突出这一点。

越共中央总书记阮富仲在2021年全国文化会议上发表指导性讲话。

越共中央总书记阮富仲曾强调，发展越南文化的“软实力”有助于提升国家综合实力。文化是连接旅外越南人与祖国的纽带和桥梁，让他们无论身在何处都能感受到与民族的联系，同时也充分意识到自己对祖国和故乡的感情和责任。

可以说，越南文化是连接海外越侨与祖国的无形绳索，无论地理上相隔多远，故乡和民族血缘都体现在他们的思想和行动上。

维护越南文化有助于增进了解和加深感情，使旅外越南人社群强劲发展。通过维护越南文化旅外越南人社群成为越南文化的代表和使者，通过越南文化向世界推广越南形象。

通过年轻一代越侨侨胞维护越南文化

2019年越南夏令营活动开幕。 2019年越南夏令营活动开幕。 2019年越南夏令营活动开幕。

在弘扬和传承传统文化方面，传承越南语非常重要。目前，旅外越南人社群的越南语教授运动正在蓬勃发展，部分国家政府已经允许将越南语纳入学校的外语教学中。

据越南外交部旅外越南人国家委员会的统计数据显示，美国约有200个越南语教学中心或机构，泰国有39个越南语班，柬埔寨有33个越南语校点或培训班，老挝有13个越南语学校或中心。此外，在法国、德国、捷克、俄罗斯等国也开设有数十个越南语教学中心。

在德国巴登-符腾堡州生活22年的阮氏明战（45岁）接受越通社记者采访时表示，虽然她的两个孩子在德国出生长大，但在家时他们仍然主要使用越南语进行沟通和交流。尽管工作很忙，她和丈夫还是会花时间在家里教孩子们越南语，让孩子们不仅可以使用越南语和在越南的亲戚交流，还能看懂越南语的娱乐节目。

德国巴登-符腾堡州生活22年的阮氏明战女士。

阮女士分享道：“无论身在哪里或做什么，你仍然是越南人，所以越南语仍然非常重要和必要，特别是对于生活在国外的越侨后代。”

越南是一个拥有 54 个不同民族的国家，每个民族都有自己独特而令人印象深刻的文化底蕴。正是这种民族文化的差异造就了越南文化的多元、丰富和独特之美。除了越南语之外，越南风俗习惯、服饰、美食等文化独特之处也对年轻一代的海外越南人颇具吸引力。

在德国出生长大的阮兰儿（17岁）分享说，她不仅可以使用越南语和在越南的祖父母说话，她还很喜欢看越南电影。她喜欢越南传统的过年习俗，同时也很喜欢品尝越南美食，在妈妈的指导下，她还学会做越南春卷、假假蒟叶肉卷等菜肴。兰儿说，她每次回到越南都很兴奋，不仅因为在越南有祖父母和亲戚，还因为越南文化有很多独特之处，她很好奇，想去了解和探索。

现居住于美国纽约州的阮香江教师（左二）与她的家庭合影。

现居住于美国纽约州的阮香江教师（ 44 岁）表示，在她的家庭中，保护越南文化始终是她和她丈夫的头等优先事项，同时为让越南文化与当地文化相适应他们也有一些调整。她的孩子们仍然保留着越南传统的礼节礼仪；她的家庭过越南所有传统的节日，让孩子们牢记他们的根源，并了解越南最典型的文化特征，例如：越南春节期间会有包粽子和拜年的习俗；中秋节会有品尝月饼、花灯游行、舞狮；雄王节是为了表达对各位雄王建国功劳的感恩之心等。阮香江的孩子们都了解越南上述的文化特征并期待越南的传统节日。

旅居美国的越侨阮俊英（16岁）表示，2017年夏天，父母让他回越南探亲，为了帮助他更好地了解越南的生活，父母让他在越南上学两个月。他觉得越南朋友非常友好，乐于助人。他也很喜欢越南女性穿着传统奥黛时的曼妙之美，喜欢越南家庭互相关照的文化，并希望继续保持这一传统文化之美。

加强社区活动以维护越南文化特色

多年来，越南驻国外近100个代表机构同旅外越南人社群约1000个协会组织始终高度重视并经常举办各项活动，以促进越南文化的传承推广工作。

一年一度举行的“家乡之春”活动是越南年初举行规模最大的政治、外交、文化活动。这是越南党、国家领导人倾听海外侨胞的心思与愿望的机会。

通过为旅外越南人社群举办文化活动，如：家乡之春-社区新年、雄王节、胡志明主席诞辰日、9·2国庆节、6·1儿童节、中秋节、3·8国际妇女节、10·20越南妇女节等各大节日和文艺交流会及音乐、体育、时装、传统服饰的比赛和交流，越南美术展览、美食展等活动，越南驻外机构和旅外越南人协会在社群中建立了密切的联系，鼓励海外越南人维护越南文化，使他们始终心系祖国。

阮氏明战表示，居住在德国巴登-符腾堡州的越南人并不多，但每逢民族各大节日活动，在这里的越南人总是一起隆重举办和庆祝。在她和其他越南人的心中，总是想到民族根源，每次一起过节时都会深深地感受到同胞之情，感到一直有祖国的陪伴。

为迎接春节，旅居法国越南人全家一起包粽子。 旅居老挝越南人保留着每逢节日装饰祭坛的风俗。 旅居泰国乌隆他尼越侨举行雄王祭祖仪式。

此外，为了让海外越南人了解越南风土人情和文化，增强民族自豪感和对祖国的眷恋，越南驻外机构与国内单位协调针对国际友人和旅外越南人社群举办多项文化活动。每年越南文化周和文化日均在许多国家举办。除了贸易和文化展览，推广越南品牌产品外，活动中具有浓郁越南文化特色的表演节目也受到广大越侨、当地人和国际友人的关注。

来自祖国的关怀

越南外交部副部长、旅外越南人国家委员会主任范光校表示，今后除了越南驻外机构和各协会之外，旅外越南人国家委员会将与国内有关机构配合研究协助部分旅外越南人社群建设越南文化中心。这既是旅外越南人社群保护民族文化价值的地方，也是越南在所在国的文化象征。除了继续保持多项年度活动外，今后将举办内容丰富、形式多样的新活动，以支持旅外越南人社群维护民族文化特色，保护越南语，并心系祖国。

越南外交部副部长、旅外越南人国家委员会主任范光校。

旅外越南人国家委员会将继续开展年度活动并产生积极良好效果的活动，如：家乡之春、雄王节、越南夏令营、越南语培训等活动。今后，寻根活动将按照追随民族英雄的足迹、了解传统工艺村、游览越南遗产等主题或根据每个旅外越南人社群的愿望来举办，以满足越侨老年人、年轻人、女性、退伍军人等的需求。

各项活动将增强积极的互动形式的体验，以建立一个活跃的外籍人士网络，进一步增强他们与祖国的密切关系。

另一方面，今后，越南语教授工作将在教学内容和方法上进行大力改革，推广通过手机应用程序和YouTube等在线教学方式，扩大“家庭学习越南语”模式，使越侨家庭能够维持日常学越南语的习惯。此外，旅外越南人国家委员会正在牵头并与有关机构配合在旅外越南人社群中开展“越南语日活动提案”。在该提案的框架内，组委会将举办文艺表演、电影放映、文化历史知识竞赛、有关越南文化名人的研讨会和座谈会等活动，为旅外越南人服务。

在泰国东北地区乌隆府的庆安寺，有一所由当地越侨兴办的越南语学校。该校兴办的目的是为第二、第三、第四代越侨学会越南语，进而在泰国做好越南民族文化特色传承与维护工作。

可以说，随着越南国家前景、潜力、地位和国际威望的日益增强和提升，在国家的成就中，超过500万的旅外越南人社群贡献出了巨大的力量。 他们是民族大团结中不可分割的一部分。保护越南文化对旅外越南人社群具有特殊的意义，也是越南共产党和国家政策的重点之一。正如越共中央总书记阮富仲在全国文化会议上强调的：“文化是民族的灵魂，文化展示民族特色。文化存则民族存。（完）

阮芳