越南迎来旅游业重启 尽一切努力“赢”回游客

对越南旅游业来说，2020和2021年是充满困难和挑战的两年。3月15日越南正式全面开放旅游活动并向国际游客敞开大门以为全国旅游市场复苏注入“强心针”。越南在新常态下恢复通过航空、公路、海运和铁路的国际和国内旅游活动，其成为旅游业正从悠长的假期中醒来的里程碑。越南各地正尽力通过多种手段刺激旅游消费，力争实现2022 年接待国内外游客量达数百万人次的目标。

新冠疫情后旅游活动再度活跃起来

在较长时间采取保持社交距离政策之后，人们的出游需求增加，其有助于促进旅游市场复苏发展。从2022年4月27日起，越南停止实施入境人员健康申报规定，从5月15日起暂停要求入境越南前进行新冠肺炎核酸检测，为国际游客赴越南观光创造便利条件。

据越南统计总局的消息，2022年5月，越南接待国际游客人数环比上涨70.6%，同比增长11.8倍。这是越南全面开放旅游活动，重新开通国际航线和第31届东南亚运动会期间吸引众多国际游客等活动取得的结果。

今年前5月，越南接待国际游客人数与2021年同期相比增长3.5倍，与2019年同期相比下降95%。其中，通过航空入境越南的国际游客占87.8%，同比增长5.3倍，通过陆路入境的游客人数增长47%，通过水路入境的游客人数下降50.8%。



由于旅游活动强劲复苏和许多国际旅游团赴越南参加第31届东运会，今年前5月，旅游业营业额同比增长34.7%。

河内、胡志明市、岘港、坚江等省市将当前阶段视为旅游业完全复苏的黄金时机。全国各地最近陆续推出系列新颖的旅游产品，不断丰富旅游产品供给体系，表明全国各地旅游市场正在呈现出强劲的复苏势头。

世界经济论坛最新报告显示，2021年，越南旅游业发展能力指数排名第52位，比2019年上升8位，增长幅度跻身世界前三名。



报告还指出，越南是世界上得分增幅最高的国家（4.7%），与2019年相比，越南旅游业排名提升8位。



据旅游总局的评价，越南旅游业的排名反映了越南在新冠肺炎疫情防控工作中取得的成就，越南政府在疫情得到有效控制后及时出台国内和国际旅游的复苏和开放计划。

旅游业复苏回暖加速的措施

越南乃至世界旅游业正面临着前所未有的变数与挑战。在越南，自2020年4月底爆发的第四波新冠疫情给越南旅游业带来负面影响。越南政府在新形势下调整“安全灵活适应，有效控制新冠肺炎疫情”措施。2022年和今后，越南旅游业将在新常态下复苏并实现突破性发展。

越南政府总理范明政在题为“广南—绿色旅游目的地”的2022广南国家旅游年开幕仪式上发表讲话时强调，自新冠肺炎疫情暴发以来，人们的生活也悄然发生了改变，同时也打造旅游新趋势。

在国际旅游行业呈现复苏迹象的背景下，越南旅游业也要面临许多挑战，其就是世界各国以及全球各个景点之间的激烈竞争。

越南政府总理范明政。图自越通社

然而，这同时也是越南成为全球最佳旅游目的地、最受欢迎旅游目的地等的良机。因此，越南应保留多年来所打造的可持续价值。其就是越南-安全、友善、富有吸引力的目的地的形象。



此外，旅游业应本着安全灵活适应和有效控制疫情的精神重新开放旅游活动，为2022年和今后迎来更多国际游客重返越南做好准备。

范明政总理表示，在促进国际和国内旅游的同时，应提高越南旅游的竞争力。因此，越南应打造富有越南特色的国际旅游品牌。

范明政要求继续贯彻落实将旅游业发展成为支柱产业，坚持旅游发展和遗产价值和民族文化保护两手抓。朝着专业、现代、文明、优质、高效方向推动旅游发展。

今后，越南应本着安全灵活适应和有效控制疫情的精神重新开放旅游活动。在全球新冠肺炎疫情仍在蔓延的背景下，旅游活动开展期间必须确保安全性和科学性。严格遵守疫情防控规定和指南；加大招商引资和科技创新力度，推动旅游业数字化转型；形成连接游客、服务提供者和国家管理机构的绿色、智能旅游生态系统；投资开发助推经济、社会和生活环境可持续发展的各种旅游模式和类型等。

越南政府将2022年主题确定为“团结纪律、主动适应、安全有效、复苏发展”，2022年越南旅游业的“关键词”是“和平、合作、发展、绿化、安全、友好、数字化、对接”等。

2022年越南旅游业的“关键词”是“和平、合作、发展、绿化、安全、友好、数字化、对接”等。

越南旅游总局局长阮重庆表示，今后越南旅游业将集中确保新形势下安全开展旅游活动；刺激旅游需求、促进国内旅游市场重回复苏轨道；开放国际旅游市场；深入开展旅游宣传推广活动；实现实时数据在旅游管理上、服务游客上的深度应用；实现旅游产品多样化，为游客提供新体验，以更好地满足旅游市场新趋势的要求以及大力推动旅游产业数字化转型。

新冠肺炎疫情引领旅游新趋势

2020年和2021年，一场突如其来的新冠肺炎疫情对全球乃至越南旅游业产生冲击影响,为整个旅游产业按下了暂停键，导致很多企业资金链断裂，企业濒临破产。然而，自2021年10月，越南政府颁发关于“安全灵活适应和有效控制新冠肺炎疫情”的临时规定的第128号决议已为包括旅游在内的国内经济社会活动复苏注入新动力。值得一提的是，自3月15日起，越南已全面恢复国际旅游活动。这是越南旅游业十分重要的里程碑。

越南旅游总局局长阮重庆

越南旅游总局局长阮重庆表示，截至2021年，由于疫苗覆盖率较高，世界多个国家已局部或全面开放旅游活动、重新恢复国际航班等。然而，在出现新冠病毒奥密克戎变异株以及新毒株的背景下，关于检测的各项规定、新冠疫苗以及各国之间的出游等方面仍受限制。

据此，2022年，度假旅游、绿色旅游、生态旅游、医疗旅游、保健旅游等旅游趋势将显著提升。值得一提的是，2022年和今后，康复旅游、保健旅游和医疗旅游等旅游模式需求将提升。

值得一提的是，疫情过后，选择安全、绿色、生态等旅游目的地以及孤立的度假村的趋势也显著提升。前往附近目的地、组织小旅游团或家庭团等将是2022年的主要旅游趋势。

对于国际客源市场，目前，越南旅游部门应集中有效开发各个传统客源市场、已恢复航空运输活动以及恢复疫情爆发之前签证政策的市场、允许公民出境旅游的市场等。东北亚一些具体市场为日本、韩国、中国台湾；在条件允许的情况下制定中国客源市场促进计划。此外，北美、中东、印度等市场基本全面开放国际旅游活动。

越南会奖旅游市场的潜力巨大

会奖旅游即会展及奖励旅游，包括4个组成部分：会议、奖励旅游、大会、展览，其被评价为越南乃至多个国家带来巨大商业利益的旅游产品。多年来，世界多个国家以美丽的风景、便利、产品多样化、丰富多样的服务类型等优势吸引游客前来体验会奖旅游。预计，至2025年，全球会奖旅游营业收入将达1.4万多亿美元。

当疫情爆发之前，越南曾经荣获世界旅游大奖中的亚洲最佳MICE旅游目的地奖。统计数据显示，各家旅行社MICE游客量平均占比为15-20%，甚至在高峰期可达60%。值得一提的是，欧洲MICE游客占20%。

越南曾经荣获世界旅游大奖中的亚洲最佳MICE旅游目的地奖

可见，今后越南会奖旅游市场潜力巨大。在较长时间遭受新冠肺炎疫情的影响之后，目前国内外MICE旅游需求日益提升。因此，越南旅游业正尽量把握疫情后的旅游走向，以推动旅游业复苏和发展。

越南近几年来成功举办法语国家峰会、东盟峰会、第五届亚欧会议、亚太经合组织领导人会议、美朝领导人峰会等许多重大国际事件，因此越南在此领域上的经验十分丰富。由此可见，会奖旅游被视为越南发展潜力巨大的领域。

据各家旅行社，富国、岘港、芽庄、大叻、潘切、头顿、沙坝、奠边等是最受MICE游客欢迎的地方。MICE游客优先选择良好基础设施、服务质量并能够满足大客团的需求等标准的地方。

越南旅游专家透露，为了促进后疫情时代会奖旅游发展，各地方和各家旅行社应制定一个战略性发展计划，投资兴建基础设施，提高服务质量等。其中，特别重视数字化转型，会奖旅游举办需应用先进技术。越南旅游应推出良好质量的会奖旅游产品，实现产品多样化、提高其竞争力，以大力吸引游客，从而提升其国际竞争力。

胡志明市旅游局副局长黎张贤和表示，为了促进会奖旅游发展，胡志明市优先改善旅游产品、服务以及各家旅游接待单位的质量。此外，胡志明市旅游局还颁布 “胡志明市会奖旅游政策”，向会奖旅游游客提供许多优惠待遇。



可以说，从全面恢复旅游活动以来，越南旅游部门一直灵活、主动适应新常态，把握机会，实现巨大转变。在各部委行业、地方政府、企业的携手之下，一个安全、友好、颇具吸引力的越南吸引的国际游客将日益增多，为越南旅游业实现全年目标注入强劲动力。（完）

阮明恒