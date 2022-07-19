重新开放经济—越南继续引进外资流入的重要举措

新冠肺炎疫情在越南爆发近两年来，夺取了2万多人的生命。疫情对国内乃至全球经济带来严重影响。多个国家和地区经济呈现负增长，贸易投资活动严重衰退，失业率大幅攀升。与世界上其他国家相同，在越的外资企业也难逃疫情所带来的困难。

全球“疫情海啸”爆发 给国内外企业带来重创

截至2021年，一波又一波疫情连续爆发，使越南经济体受到重创。政府必须采取强有力的限制措施，导致不少企业遇到重重困难，许多企业被迫暂停营运，停产或退出市场。经济遭受严重损失，工业发展、商品零售、日用消费品等均出现下滑趋势。

2020年初，在世界各国还在想方设法防控新冠疫情蔓延的时候，越南很早且很快地控制住了疫情，使国内外企业增加对越南营商环境的信心。许多外国企业有意将部分生产线转移到越南。



截至2021年，一波又一波疫情连续爆发，使越南经济体受到重创。政府必须采取有强有力的限制措施，导致不少企业遇到重重困难，许多企业被迫暂停营运，停产或退出市场。经济遭受严重损失，工业发展、商品零售、日用消费品等均出现下滑趋势。



新冠疫情仍未进入收尾阶段，部分国家已选择在新常态下与疫情共处的经济社会发展模式，其中力争为全部人口实现新冠疫苗接种全覆盖。



在越南，政府践行人民至上、生命至上，保护人民生命安全和身体健康可以不惜一切代价的理念，采取严格的新冠肺炎疫情防控措施，防止疫情大范围扩散蔓延。



然而，疫情防控措施也使得生产活动受到限制，许多企业被迫暂停运行或缩小生产规模，但生产成本依然处于高位，劳动者生活遇到许多不稳定性，若持续下去，将导致供应链中断，外资企业失去市场，越南经济增长下滑，对人民的生活造成深刻的影响。



从“零新冠”政策转向“与新冠安全共处”政策

联合国开发计划署驻越南代表处副首席代表帕特·哈弗曼接受越通社记者采访。图自越通社

世卫组织突发卫生事件规划执行主任迈克·瑞安（Mike Ryan）日前在一场新闻发布会上认定称，在新冠病毒仍在世界多国扩散蔓延的背景下，新冠肺炎疫情有可能将成为无法逃避的一部分。

联合国开发计划署（UNDP）驻越南副首席代表佩德先生（Patrick Haverman）表示，目前，许多国家正在从“零新冠”政策转向“与新冠安全共处”政策，越南也不例外。尽管如此，人民的生命安全和身体健康仍被放在首位。凭借不断提升的疫苗接种率，越南正逐步重新开放经济。佩德表示，若不尽早重新开放经济，我们将失去市场，失去伙伴，长此以往将对民生保障造成严重影响。

重新开放经济必须根据实际情况和政府的指示进行，越南经济专家潘友胜指出，在疫情仍复杂严峻的情况下，各省市人民委员会必须与企业配合，制定安全的生产流程和货物流通、劳动者衣食住行的方案，即保障防疫安全，又促进生产发展。与此同时，考虑重新开放若干必要的服务类型，以为人民服务，同时为恢复生产经营活动创造有利条件。

目前，许多国家正在从“零新冠”政策转向“与新冠安全共处”政策，越南也不例外。 联合国开发计划署驻越南副首席代表佩德先生

在与企业界和各地方的新冠肺炎疫情背景下继续实施企业帮扶措施的视频会议上，越南政府总理范明政责成各部委行业和地方，在自己职责、任务和权限内，按照法律规定以及党的主张和路线，灵活且根据具体情况主动解决会议上所提出的意见建议。越南正在走向正确方向，重新开放经济，越南将重回增长轨道，希望在不久的将来将能够实现良好的复苏。









外资企业对越南经济的复苏持有乐观态度

尽管新冠肺炎疫情使经济发展速度放慢，但越南一直被视为颇具吸引力的投资目的地。越南仍是世界上经济活跃和增长速度快的经济体。

世界银行驻越南代表处高级经济专家Dorsati Mandani表示，外资企业仍对越南经济发展展望持有乐观态度。其原因是在许多国家经济发展情况遭受严重衰退的背景下，越南仍是经济增长良好的国家之一。这就是越南经济强劲复苏的主要迹象，此外越南经济体的其他基础设施基本上仍保持稳定。



世行专家认为，越南政府正优先加快推进疫苗接种战略，力争至少实现70%的18岁以上人口群获得疫苗接种，这是非常正确的走向。然而，世行建议越南应继续使用财年政策来促进国内短期需求，进而助推经济生产发展和创造更多就业机会。

美国商会、欧洲企业协会、韩国企业协会和美国-东盟商务理事会最近向政府总理范明政和各位政府副总理提出有关在不同的地区采取不同的疫情防控措施，以在疫情防控新常态下恢复安全的生产经营活动的建议。



在越的外国企业协会强调，一向支持越南政府“双重目标”以及政府总理关于努力适应，“与新冠疫情安全共处”，重新开放经济，促进经济复苏和建立“新常态”的战略政策，同时对越南经济展望持有乐观态度。外资企业承诺将继续对越投资。

越南仍是颇具吸引力的投资目的地

2020年，新冠肺炎疫情爆发，导致2021年越南吸引外资活动遇到不少困难。特别的是，第四波疫情已直接冲击胡志明市、北江、北宁、同奈、平阳等全国各大工业中心，其均为外资企业投资最多的地方，导致企业遭受深刻的影响，许多企业的生产活动受重创，有些企业被迫暂停部分甚至全部生产活动。尽管如此，许多外国投资商仍维持在越南的营商活动。



经济专家表示，越南因拥有许多便利条件而仍是外国投资商的投资乐土，如劳动力资源丰富、优惠的投资政策等，仍是大力吸引外国投资商的因素。特别是在一些国家实现疫后复苏的背景下，寻找投资机会的进程得到推进。

据越南计划投资部的统计数据显示，截至2021年10月20日，外国投资商累计新增、增资和扩股资金达237.4亿美元，比2020年同期增长了1.1%。



据外商投资局的报告，外商投资企业的出口总额继续增加，但增幅与前9月相比略有下降。包括原油在内的出口额预计超过1980亿美元，同比增长20.1%，占出口总额的74.1%。不包括原油的出口额预计超过1967亿美元，同比增长20.3%，占全国出口总额的73.6%。



澳大利亚主要的财经类报刊–《澳大利亚金融评论》和外国经济专家认为，越南将在后疫情时代实现强劲复苏，同时继续是外国投资上颇具吸引力的目的地。

灵活控制疫情，逐步开放经济，加大吸引外资力度

经济专家潘友胜表示，现在认为抗击疫情已取得胜利还为时过早，因为新冠疫情仍未进入尾声，世界上一些国家正在大力推进疫苗接种工作，将经济社会发展和社会稳定与疫情共处相结合。政府总理最近已颁布第27/CT-TTg号指示，要求克服疫情防控工作中所存在的不足之处。落实好这些措施，将帮助外资企业维持在越南的生产经营活动，避免供应链在2021年第四季度受中断。

首先要强调，30多年来，外国投资法自1987年颁布以来，越南政府一向注重完善与外资企业有关的法律政策体系，其中包括符合于国内外具体情况的吸引外资优惠政策。第四波疫情爆发时，政府和政府总理已颁布若干法律文件，旨在为包括外资企业在内的在越投资企业化解困难。除了短期优惠政策之外，自2020年新冠疫情爆发以来，政府还出台针对外资企业的中长期政策，旨在胜利实现双重目标，即有效防疫又促进经济社会的发展。

越南政府总理范明政在与外国投资商举行座谈会上

发表讲话。图通社 越南政府总理范明政在与外国投资商举行座谈会。图自越通社 越南政府总理范明政会见在越南进行投资的韩国

企业。图自越通社

疫情爆发4个多月，为了 “拯救”企业，政府和多个地方正在制定逐步放宽社交距离限制，在新常态下重新开放经济，与企业共同度过疫情难关。



政府总理范明政最近连续展开与在越各国大使和部分大型企业集团领导工作座谈会。范明政强调，疫情是全球性问题，因此我们需要一个全球性的解决方案，面对疫情挑战，任何一个国家都无法独善其身。因此，为了安全，需要政府、企业、劳动者、人民等各方的协调与合作。



重新开放经济，及时满足各家企业生产经营的要求，是当前的迫切任务，企业将在疫情中逐渐复苏，供应链不受中断将有助于外国投资商继续对越投资，使越南继续成为外资企业的投资乐土。（完）

阮明恒

黎贤