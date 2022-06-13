对历代驻岛守岛军民的尊重之心

海岛主权就是将530万名旅外越侨与国内人民连接起来的粘合剂，是加强民族团结协作、共同一道心系祖国海岛的因素。

旅外越侨们在岛上与干部、战士和居民一起居住，体验岛上生活后都充分感受到对祖国海岛的神圣之爱；同时表示对昼夜坚守海岛，维护国家安宁的军民的尊重之心。

旅居德国的越侨裴氏香回忆了她在2多年等待因新冠肺炎疫情影响被拖延的行程的焦急和等待的感觉，她十分期待着长沙和DK1高脚屋之行。

对裴氏香女士来说，这是她一生中难以忘怀的宝贵体验，她说：“我第一次有机会亲眼看到岛上战士们和同胞们的日常生活，亲眼看到祖国海岛生机勃勃的活力，生活在爱心中并有一种对祖国海岛主权的自豪感”。 无论我们在哪里，在不同的环境中生活，但我们身上流淌着相同的越南血统。长沙就是我们聚集之家，裴氏香分享说。

代表旅居日本超45万越侨胞的丁雄强回国参加了此次行程，造访长沙和DK1高脚屋时他感到较为自豪。他对记者分享说，来自世界上17个国家的41名侨胞都带着远离家乡游子的温暖之心对长沙岛县和DK1高脚屋进行参观。



来自世界上17个国家的41名侨胞都带着远离家乡游子的温暖之心对长沙岛县和DK1高脚屋进行参观。



在踏上双子西岛第一站时，丁雄强看望慰问了双子西乡小学师生并向他们送去礼物。他表示相信，作为祖国未来的这里的小孩们在长大时他们将更加了解该岛、爱岛和更好的捍卫该岛。

“连日来，我们都感受到昼夜在岛上执勤，坚守海洋与岛屿的干部和战士们的青春热血。他们点燃从美洲、非洲和欧洲等遥远地区或老挝、柬埔寨和泰国等邻国回来的所有侨胞们对祖国家乡和海岛的爱”，丁雄强分享说。

旅居老挝越侨高名也表示他回国造访长沙和DK1高脚屋的感觉，对昼夜看守海岛的历代海军战士，以及愿为祖国牺牲的人表示敬意。

在踏上双子西岛第一站时，丁雄强看望慰问了双子西乡小学师生并向他们送去礼物。他表示相信，作为祖国未来的这里的小孩们在长大时他们将更加了解该岛、爱岛和更好的捍卫该岛。

“连日来，我们都感受到昼夜在岛上执勤，坚守海洋与岛屿的干部和战士们的青春热血。他们点燃从美洲、非洲和欧洲等遥远地区或老挝、柬埔寨和泰国等邻国回来的所有侨胞们对祖国家乡和海岛的爱”，丁雄强分享说。





旅居老挝越侨高名也表示他回国造访长沙和DK1高脚屋的感觉，对昼夜看守海岛的历代海军战士，以及愿为祖国牺牲的人表示敬意。

首次造访长沙和DK1高脚屋的越南祖国阵线中央委员会委员、旅居波兰越南人协会主席陈英俊十分感动。远离家乡多少年的他和超3万名旅波越侨的心中都是对祖国的情怀，他们时刻关注国家的发展，尤其是偏远地区的生活，越南黄沙和长沙各领海的主权。

陈英俊先生在分享他对祖国海岛之行的感想时表示，远离家乡30多年来，他曾到过世界上许多国家，但该行程真与此前各行程有所不同，让他颇有感触。

旅德越侨阮氏红在代表团缅怀在鬼鹿角礁牺牲的战士们时控制不住其内心情绪。在那神圣的时刻里，阮氏红女士和侨胞代表团们都对战士们的牺牲感到热泪盈眶。

阮氏红女士分享说，“大家都哭，这是因为他们都珍重民族历史的价值和驻岛守岛一代代居民的巨大牺牲，同时还因为今日祖国领土和领海完整的欣喜”。

越南海军第四区146号旅政委梁春甲上校在回忆迎接首个访问长沙和DK1高脚屋的旅外侨胞代表团时说，10年来，旅外侨胞已更加了解长沙岛上军民的生活，是赢得旅外侨胞信心的重要基础，不断向旅外越侨和国际友人对海岛之爱。侨胞们的感情和团结精神已创造出强大的动力和力量，鼓舞长沙军民继续在风口浪头处奋力坚守。

来自世界上17个国家的41名侨胞都带着远离家乡游子的温暖之心对长沙岛县和DK1高脚屋进行参观。



第三篇：国家海岛主权的“无薪大使”

秋贤

功宣

玉叶