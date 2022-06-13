穿过1000海里到访长沙群岛和DK1海上高脚屋的旅程给旅居世界17个国家的40名侨胞留下了难以忘怀的记忆。

穿过1000海里到访长沙群岛和DK1海上高脚屋的旅程给旅居世界17个国家的40名侨胞留下了难以忘怀的记忆。看望驻守长沙群岛和DK1高脚屋的官兵和居民是极具意义的活动，有助于巩固越南对长沙群岛乃至祖国南部大陆架的主权和主权权利。这也是旅居世界各国侨胞见面，互相交流、凝聚力量的机会，为增进与国内人民的密切关系，为巩固全民族大团结做出贡献。

值此机会，越南外交部海外越南人国家委员会副主任吴向南大使就此行的成就，特别是在全国基本控制新冠肺炎疫情背景下此行起到的意义，以及海外越南人国家委员会与海军司令部配合组织侨胞到访长沙工作10周年总结等问题接受了越通社记者的采访。

越南外交部海外越南人国家委员会副主任吴向南大使

吴向南表示，为了满足海外越南同胞的感情和愿望，自2012至2019年，海外越南人国家委员会与海军司令部共组织了8个代表团送近600人次侨胞到访长沙和DK1海上高脚屋，看望慰问岛上和高脚屋上的干部、士兵和居民。

2020和2021两年，新冠肺炎疫情爆发并复杂变化，国内外越南人面临众多困难和挑战，海外侨胞不能回国探亲。海外越南人国家委员会也不能组织去长沙和DK1海上高脚屋的代表团。

到2022年，在国内疫情基本得到控制的背景下，为了满足海外侨胞回国特别是到访长沙的愿望，海外越南人国家委员会已经主动、积极与海军司令部配合，组织看望长沙和DK1海上高脚屋军民的代表团。

这是一项有意义的活动，该活动除了有助于强调越南海洋岛屿主权外，还充分体现了党、国家对不断关心和照顾海外越南人的感情与责任。这也符合政治局2021年8月12日签发的关于新形势下海外越南人工作的第12号结论的指导精神。此外，此行也标志着海外侨胞访问长沙活动10周年的里程碑。



今年，海外越南人国家委员会与海军司令部为能继续组团到访祖国海岛而感到高兴。海外侨胞对祖国家乡的热爱就是海外越南人国家委员会和海军司令部做好各方面准备，为侨胞们组织一个安全且极具意义的访问活动的鼓舞源泉和重要动力。

今年到访长沙的侨胞代表团共有来自17个国家的41名代表



今年到访长沙的侨胞代表团共有来自17个国家的41名代表。活动期间，侨胞们将有机会了解海岛、浅滩的变化；与岛上军民交流，了解其生活和工作情况；向岛上军民赠送慰问品；与海军部队举行艺术交流会；举行仪式缅怀为捍卫祖国海洋岛屿主权而牺牲的历代英雄烈士等。

多年来，组团访问长沙及DK1海上高脚屋有助于继续强调越南对长沙群岛的主权。这也是海外越南人见面交流，增进海外越南人与国内人民的关系，进而为巩固全民族大团结做出贡献的一次良机。活动同时也强调，海外越南人一向心系祖国，与民族根源有着血肉联系，是越南民族不可分割的一部分。



来到长沙和DK1海上高脚屋，侨胞们耳闻目睹了各座岛礁的变化，感受到了岛上军民捍卫祖国神圣主权的意志和决心。这些都激发了他们心中的民族自豪感、爱国精神，以及对祖国建设和保卫事业的信心和责任感。前往长沙的旅程是全民族大团结之旅。可以说，在远离家乡的海外越南人心中，亲爱的长沙一直占据着重要的位置。







在全国积极落实政治局2021年8月12日签发的关于新形势下海外越南人工作的第12号结论，其中特别强调“发挥全民族大团结力量，鼓励并为海外越南人为祖国建设和保卫事业做出贡献创造条件”任务的背景下，这次长沙之旅更显重要，充分体现了党、国家对关心和照顾海外越南人的感情与责任的活动之一。

吴向南强调，越南同胞不管身在何处都会弘扬民族优良传统，彰显密切团结、相亲相爱的精神，一向心系祖国家乡。海外越南同胞一向与国内人民并肩前行，为祖国建设和保卫事业做出积极的贡献。这就是越南民族优良的传统人文价值。

第二篇：对历代驻岛守岛军民的尊重之心

秋贤

功宣

玉叶