国家海岛主权的“无薪大使”

每逢五月份，旅外侨胞就与远在大海万里的长沙有约，来到长沙的每位越侨中都有其不同的视角、观点和情绪。然而，在每次行程结束后，他们对都有共同的“分母”就是民族自豪感。触摸到神圣海岛上的每朵花、每一粒沙子和每个珊瑚礁的每位侨胞已成为长沙主权的界碑。

旅美越侨记者和画家伊特雷特·阮(Etcetera Nguyễn)是一名幸运儿，他曾五次造访长沙和DK1高脚屋，首次来到这里时，他对越南的怀疑、嫌弃和偏见就消失了。对他来说，每个行程就是新的体验、新的信任，从而他就自愿成为“无薪大使”、国内与旅居世界各地越侨社群的桥梁，为我们同胞带来更加美好的东西。

旅美越侨记者和画家伊特雷特·阮(Etcetera Nguyễn)

伊特雷特·阮，实名阮光长，1991年就来到美国。因从事记者工作，他就有多机会回到越南。2012年，他代表旅美越侨参加有关越南语的文化活动。期间，他强调了旅外越侨那时的最大关注点就是海岛主权问题。

谈到10年前侨胞们首个长沙之行时他说，那时他想象中仍有些怀疑和犹豫，就是遥远和荒凉的长沙。来到长沙时，他较为惊讶因亲眼看到这里居民丰富多样的生活。遥远的海岛还有寺庙、教堂、学校、体育场和灯塔等。

“特别的是，我十分尊重年轻士兵，昼夜驻守岛屿并拥有古铜色皮肤的岛上士兵和他们的故事。他们是拥有梦想、一直想到家庭、爱情和拥有理想的人。但所有都置于被交付的捍卫神圣岛屿任务之下”，伊特雷特·阮分享说。

在各座岛和岛点上，他已为当地军民画素描人像，希望为他见过的人带来欢乐。从而，他有机会同他们聊天，倾听战士们日常生活的故事，感受到他们喊出捍卫祖国、捍卫神圣岛屿、为捍卫领土和领海愿牺牲的誓言时的年轻战士热血。

“那形象 让我对对祖国家乡有责越南年轻一代充满信心”，伊特雷特·阮说。 在结束2012年长沙之行回国后，伊特雷特·阮记者在报社举行了一个小型展览会，展出他曾去过的各岛屿和岛点并拍照下来的图片中筛选出来的超过200张照片；呼吁越南人社群前来参观和就有关问题交换意见和回答询问。

“侨胞们在长沙之行结束后获得最宝贵的东西之一就是自豪感，有关越南海岛主权无可争辩的事实。每位侨胞耳闻目睹的事实驳斥了此前歪曲事实的论调，打破与越南对立一方剩下的“孤立和封闭传媒大墙”，这位美国侨胞说。



作为一名记者的伊特雷特·阮认为，近年来，党和国家已对旅外越侨社群给予了许多关注。越共中央第36号决议、第45号指示和最近的第12号结论等已为世界各地越侨“敞开大门”。目前，许多越侨希望归国，因为越南正拥有良好的国际地位。越南党和国家的主张和政策正朝着正确的方向发展。

第四篇：通过越南语课凝聚对祖国家乡海岛的热爱

秋贤

功宣

玉叶