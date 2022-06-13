通过越南语课凝聚对祖国家乡海岛的热爱

历经长途飞行回国之航班，穿越数千海里到达长沙和DK1海上高脚屋，许多海外越南人“积累了珍贵的资料”，包括数百张照片和视频，希望通过其让在异国他乡出生的长大的第二代、第三代越侨有机会看到更生动真实的长沙。同时，许多旅居海外越南人分享了增加越南海洋和岛屿信息宣传的计划，以激发和教育爱国之心和民族自豪感，从而增强维护国家神圣海洋和岛屿主权的责任。



为海外越南人社群维护和弘扬民族文化的任务一直受到党和国家的高度关注和特别重视，其中，为海外越南人的越南语教学工作被确定为关键环节。在提高教学质量的同时，海外越南社群也特别关注和重视学生弘扬民族的爱国传统，特别是对祖国家乡的海洋、岛屿主权之热爱的教育工作。

《越乡报》社总编、雒龙君越南语学校董事长、越裔波兰人黎春林表示，旅居波兰越南儿童学习越南语的运动比较发达。最典型的是，设在波兰首都华沙的雒龙君越南语学校成立于1999年，源于部分家长希望在波兰出生和长大的孩子能够学习越南语，了解他们的母语和保留越南文化之愿望。



成立之初，学校只有大约30名学生就读，到现在每年已经发展和维持了大约150-180名6-14岁的学生在周六下午参加越南语学习。

作为这次造访长沙和DK1海上高脚屋的最年长的海外越南人之一，黎春林先生说，他一收到越南驻波兰大使馆的登记通知，就立刻决定报名，因为这是他等了很久的旅行。“能够亲自参观、亲眼目睹、亲耳聆听、亲手触摸到祖国的神圣海洋和岛屿，我对海军官兵们总是怀有特殊的感情和尊重。他们是年轻的战士，但给我留下深刻的印象是一个坚韧不拔、吃苦耐劳，甚至在维护海岛主权的事业中有人牺牲的胡伯伯军队的军人”，黎先生分享说。



黎春林表示，参观长沙和DK1海上高脚屋回来后，他计划加强对在校学生介绍有关祖国家乡的海洋和岛屿的信息，提高其对海洋岛屿的热爱。“对于在校学习越南语的学生，我们不仅传授简单的听说读写技能，而且还将越南文化之美、民族传统节日和国家重大事件，尤其是家乡之爱和海岛主权的自豪感等带入课程中，让他们更加了解自己的根源和越南祖国”，黎春林先生分享说。

对于旅居老挝沙湾拿吉省越南人协会副会长陈氏白兰女士来说，该协会是越南人社群的共同家园，按照越南和老挝党和国家的政策和方向举行具有民族性的活动。特别的是，协会帮助社群认识到每个成员在发挥团结、互助互爱精神，维护和弘扬英雄的越南民族传统和文化特色，秉持爱国主义精神，不断展望未来的重要任务。维护民族传统和文化特色是一项紧迫的任务，其中加强越南语教学和对祖国家乡、海阳岛屿的热爱是将旅居海外越南人社群与祖国和国家联系起来的粘合剂。在老挝和越南政府的关心和支持下，旅居老挝越南人协会建成并投入使用了一座宽敞、现代化的老越双语学校。

以同样的将海洋和岛屿的热爱传播给年轻一代的热情，旅居捷克越南人协会副主席、俄斯特拉发越南人协会主席郑功新先生表示，在越南政府、外交部、旅居海外越南人国家委员会的支持下，自2002年起，旅居捷克越南人协会开始为在这里出生和长大的第二代和第三代越侨组织越南语教学课程。



在捷克的越南语教学和学习模式一直在日常生活中提高沟通技巧，增强语言知识，帮助孩子们更多地了解越南的历史、传统和民族文化等方面的实际效果。即使在COVID-19大流行影响的背景下，不仅课程仍然以在线的形式保持活动，甚至农历新年期间的相关比赛，对于祖国的在线绘画比赛等仍然以在线的形式举行。

第五篇：国旗返回长沙的特别旅程

秋贤

功宣

玉叶