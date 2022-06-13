Путь великого национального единства

41 вьетнамцев, проживающих в 17 странах мира посетили островной уезд Чыонгша и буровую установку DK1. (Фото: ВИА)

Путешествие протяженностью почти 1.000 морских миль до архипелага Чыонгша и платформам DK1 оставило множество незабываемых впечатлений в сердцах более чем 40 вьетнамцев, вернувшихся из 17 стран. Посещение солдат и жителей островного уезда Чыонгша и буровых установок DK1 является значимым мероприятием, подтверждающим суверенитет и права Вьетнама над архипелагом Чыонгша и южным континентальным шельфом страны. Это также возможность для соотечественников из-за рубежа встретиться, обменяться мнениями и пообщаться о своими соотечественниками, способствуя укреплению великого единства всей нации.



По этому случаю заместитель председателя Государственного комитета по делам вьетнамцев за рубежом посол Нго Хыонг Нам дал интервью корреспонденту Вьетнамского информационного агентства (ВИА) о результатах поездки, особенно в контексте, когда пандемии COVID-19 в основном контролируется по всей стране, а также о 10-летнем пути (2012-2022 гг.) Государственного комитета по делам вьетнамцев за рубежом при МИД и Командования ВМФ по организации для вьетнамских эмигрантов поездок на Чыонгша.

Посол Нго Хыонг Нам, заместитель председателя Государственного комитета по делам вьетнамцев за рубежом. (Фото: ВИА)

Посол Нго Хыонг Нам сообщил, что для удовлетворения чаяний соотечественников за рубежом с 2012 по 2019 годы Государственный комитет по делам вьетнамцев за рубежом при МИД и Главкомом ВМС организовали 8 делегаций, состоящих из 600 человек, которые посетили и поддержали военных и жителей островного уезда Чыонгша и платформ DK1.

За 2 сложных года пандемии коронавируса жители страны и соотечественники за рубежом столкнулись с множеством трудностей и испытаний, многие эмигранты не смогли вернуться на Родину, чтобы навестить своих родных и близких. В связи с этим Госкомитет по делам вьетнамцев за рубежом также не смог организовать традиционные поездки для соотечественников на архипелаг Чыонгша и буровые установки DK1.

В 2022 году, когда эпидемия в стране была в основном взята под контроль, в ответ на чаяния сограждан, которые хотят вернуться на Родину и особенно посетить Чыонгша, Госкомитет активно координировал свои действия с Командованием ВМФ организовать вьетнамскую делегацию для посещения солдат и жителей островного района Чыонгша и буровой установки DK1.

Это значимая деятельность, способствующая дальнейшему утверждению суверенитета Вьетнама над морями и островами Отечества, выражает привязанность и ответственность Партии и Государства в заботе об обществе в соответствии с духом Заключения № 12 Политбюро ЦК КПВ от 12 августа 2021 г. о работе с вьетнамцами за рубежом в новой ситуации. Путешествие на острова Чыонгша в этом году также знаменует собой 10-летнюю годовщину этой значимой деятельности.

В этом году Командование ВМФ и Госкомитет по делам вьетнамцев за рубежом очень рады возможности продолжить организацию возвращения делегаций вьетнамских эмигрантов на Родину для посещения морей и островов Отечества. Любовь к Родине для соотечественников за границей является главной мотивацией для хорошей, безопасной организации этих путешествий, обеспечивая все значимые мероприятия.

Делегация зарубежных вьетнамцев посетила Чыонгша и бурувоую установку DK1. (Фото: ВИА)



Делегация зарубежных вьетнамцев в этом году состоит из 41 соотечественника, проживающих в 17 странах мира. В рамках программы они получат возможность воочию увидеть изменения на плавучих и затопленном во время прилива островах, пообщаться и узнать о жизни и службе госслужащих, военных и жителей островного уезда, вручить им подарки, почтить память героев, пожертвовавших собой ради защиты суверенитета страны над морями и островами.

На протяжении многих лет организация поездок на Чыонгша и буровые установки DK1 еще больше способствовала утверждению суверенитета Вьетнама над архипелагом Чыонгша. Это также возможность для вьетнамцев из разных уголков мира встретиться, пообщаться и наладить связи между вьетнамскими эмигрантами и жителями страны, способствуя укреплению великого единства всей нации, подтверждая, что соотечественники всегда помнят о Родине и являются неотъемлемой частью вьетнамского народа.

Приезжая на Чыонгша и платформы DK1, люди получают возможность воочию увидеть изменения на островах и ощутить решимость вьетнамской армии и народа по защите священного суверенитета морей и островов Отечества, тем самым пробуждая национальную гордость, повышая патриотизм, веру и ответственность вьетнамских эмигрантов в деле национального строительства и обороны. Путешествие на Чыонгша — это путь великого национального единства. Можно с уверенностью сказать, что дорогой Чыонгша всегда живет в сердцах вьетнамцев, находящихся вдали от Родины.







Посещение Чыонгша и буровых установок DK1 в этом году еще более важно в контексте строгой реализации Заключения № 12 Политбюро ЦК КПВ от 12 августа 2021 г. о работе с вьетнамцами за рубежом в новой ситуации, в том числе подчеркивая задачу по «Продвижению силы великого национального единства, поощрению и созданию условий для вьетнамцев, живущих за границей, вносить активный вклада в дело построения и защиты Отечества». Это деятельность также способствует более четкому проявлению заботе и ответственности Партии и Государства к вьетнамской диаспоре.

Посол Нго Хыонг Нам подтвердил, что вьетнамский народ, где бы он ни находился, всегда хранит добрые традиции нации, пропагандирует дух солидарности, взаимной поддержки, помнит о своих корнях, малой Родине и стране. Это хорошая гуманная традиционная ценность вьетнамской нации, вьетнамской общины за рубежом, которые разделяют трудности с соотечественниками в стране, всегда активно способствуя делу строительства, развития и защиты страны./.

Статья вторая: Уважение поколений солдат и людей, которые защищают море и острова Вьетнама

Там Ханг

Корреспондент ВИА