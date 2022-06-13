Уважение поколений солдат и людей, которые защищают море и острова Вьетнама

Суверенитет над морями и островами – это звено, связывающее диаспору из более чем 5,3 млн. вьетнамцев, живущих за границей, с соотечественниками в стране, создавая дух национального единства, вместе действуя на благо защиты моря и островов Отечества.

За дни совместной жизни с госслужащими, военным и жителями островов, вьетнамские эмигранты ясно ощутили священную любовь к морю, островам, Отечеству. Они также выразили свое уважение поколениям солдат и гражданских лиц, которые день и ночь твердо держат оружья в руках, работают в море, охраняют острова, поддерживают мир в стране.

После более чем 2 лет ожидания поездки, отложенной из-за пандемии COVID-19, Буи Тхи Тхом, проживающая в Германии, вспоминала, как чувствовала волнение, с нетерпением ожидая дня отъезда на Чыонгша и платформы DK1.

Для Тхом это ценный жизненный опыт. «Мне раз в жизни посчастливилось своими глазами увидеть, как живут наши солдаты и соотечественники на островах, ощутить бурную жизненную силу моря и островов Родины, пожить в любви и гордости за суверенитет моря и островов Отечества.

Где бы мы ни находились, живя в разных условиях, в нас всех течет вьетнамская кровь. А Чыонгша — это словно дом, в котором мы собираемся», — поделилась Тхом.

Делегация зарубежных вьетнамцев посетила Чыонгша и бурувую установку DK1. (Фото: ВИА)



Динь Хунг Кыонг представляет более 450 тыс. вьетнамцев, живущих в Японии. Разделяя чувство гордости за то, что он от их лица посещает архипелаг Чыонгша и буровую установку DK1, Кыонг рассказал, что 41 вьетнамский эмигрант, приехавший на этот раз из 17 стран, «привез» с собой теплые чувства для вьетнамских солдат и соотечественников, проживающих в окружения волн и ветров.

Прибыв на первую остановку на острове Шонтытэй, Кыонг встретился с учителями и учениками начальной школы Шонтытэй, чтобы передать им подарки. Он выразил веру, что дети как представители следующего поколения, которые вырастут здесь, будут понимать остров, любить его и сохранят его лучше, чем кто-либо другой.

«В последние несколько дней мы все чувствовали юношеский задор в каждом военном, которые день и ночь находятся на страже моря и островов. Образы солдат, которые зажгли огонь любви к морю, островам и Родине в сердцах всех вьетнамских эмигрантов – детей Вьетнама, вернувшихся из таких далеких стран, как Америка, Африка и Европа, и близлежащих стран, как Лаос, Камбоджа, Таиланд», — поделился Кыонг.

Разделяя эмоциональные переживания в связи с посещением архипелага Чыонгша и платформы DK1, Као Зань, проживающий в Лаосе выразил свое уважение поколениям военных, которые день и ночь неустанно охраняют море и острова, и многие даже готовы пожертвовать собой ради защиты Отечества.

Член ЦК Отечественного фронта Вьетнама, председатель Общества вьетнамцев в Польше Чан Ань Туан, впервые посетив Чыонгша и буровые установки DK1, также переполнен эмоциями и чувствами. В сердцах детей Вьетнама, долгое время проживающих вдали от Родины, среди которых более 30 тыс. вьетнамцев в Польше, всегда сохраняется любовь к земле их предков. Они заботятся о развитии страны, особенности жизни в отдаленных районах, территориальных водах, на вьетнамских архипелагах Хоангша и Чыонгша.

Делясь своими впечатлениями о путешествии на Родину, Чан Ань Туан сказал, что за 30 лет проживания вдали от Родины он побывал во многих странах мира, но ни одна поездка не вызывала у него таких эмоций.

Гости принесли подарки детям на острове Чыонгша. . (Фото: ВИА)



Нгуен Тхи Хыонг, проживающая в Германии, не могла скрыть своих эмоций, когда делегация остановилась, чтобы устроить поминальную церемонию в честь солдат, погибших на острове Гакма. В этот священный момент Хыонг и делегация вьетнамцев, живущих за границей, были тронуты примером самопожертвования погибших героев.

«У меня льются слезы, потому я ценю национальную историю и великие жертвы поколений вьетнамских солдат и простых людей, которые живут здесь, защищают острова. Я плачу также и от радости за сегодняшнюю территориальную целостность Отечества…», – поделилась Хыонг.

Вспоминая тот день, когда первая делегация вьетнамских эмигрантов прибыла на Чыонгша и буровую установку DK1 в 2012 году, полковник Лыонг Суан Зап, политрук 146-й бригады 4-го округа ВМС, сказал, что за последние 10 лет вьетнамские эмигранты больше узнали о жизни военных и жителей архипелага Чыонгша, что является основой для установления доверительных отношений с соотечественниками за рубежом, распространяя любовь к морю и островам среди вьетнамской диаспоры и международных друзей. Теплые чувства вьетнамских эмигрантов также мотивируют, придают силы армии и населению Чыонгша, которые становятся день ото дня сильнее и устойчивее на вьетнамской земле, окруженной волнами и ветрами./.

Более 40 зарубежных вьетнамцев из 17 стран мира посетили войска и жителей островного округа Чыонгша и буровой установки DK1. (Фото: ВИА)



Статья третья: «Посол» суверенитета страны над территориальными водами

Зыонг Чи

Корреспондент ВИА