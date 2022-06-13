«Посол» суверенитета страны над территориальными водами

Офицеры и солдаты проводят церемонию поднятия флага на острове Чыонгша. (Фото: ВИА)

Посещая Чыонгша на ежегодных майских плаваниях, каждый вьетнамский эммигрант приносит с собой свои собственные взгляды, мнения и настроение. Но после каждой поездки у всех один и тот же общий «знаменатель» национальной гордости: прикоснувшись к цветочным веткам, песчинкам, коралловым рифам в морях и на островах, ставших священными для каждого вьетнамца, каждый стал «столбом суверенитета» Чыонгша.





Журналисту и художнику Этсетеру Нгуен (Etcetera Nguyen) (американец вьетнамского происхождения) посчастливилось 5 раз побывать на Чыонгша и на буровых установках DK1. Уже с первого визита у него улетучились сомнения, неприязнь и предубеждения о Вьетнаме. Для него каждая поездка – это вдохновение к вере и любви, которое дает ему возможность стать «неофициальным послом», «мостом» между вьетнамцами, проживающим в стране и по всему миру, вместе принося лучшее своим соотечественникам.

Г-н Этсетера Нгуен (урожденный Нгуен Куанг Чыонг) уехал в США жить в 1991 году. В качестве журналиста он несколько раз возвращался во Вьетнам.

Г-н Нгуен Куанг Чыонг (Этсетера Нгуен), американец вьетнамского происхождения со своими зарисовками островов во время своего визита в Чыонгша ибуровую установку DK1. (Фото: ВИА)

В 2012 году он стал представителем вьетнамской диаспоры на культурном мероприятии, посвященном вьетнамскому языку. В мероприятии журналист Этсетера Нгуен подчеркнул, что большую озабоченность вьетнамской общины за границей в то время вызывал вопрос суверенитета над морями и островами.

Вспоминая о первой поездке зарубежных вьетнамцев в Чыонгша ровно 10 лет назад, в своем воображении и сомнениями Этсетера Нгуен рисовал далекий, заброшенный и безлюдный Чыонгша. Когда он прибыл на архипелаг, он испытал удивление, увидев разнообразную жизнь местных жителей. На отдаленном острове были пагоды, церкви, школы, дворы, маяки и др.

«Я особенно ценю истории молодых военнослужащих, которые с загорелой кожей день и ночь защищают море, острова. Они мечтают о семье, любви, энтузиазме. Но все это они ставят на второе место после священной задачи – защиты моря и островов», — рассказал журналист-эммигрант.

На островах и островных мысах он рисовал портреты людей и военнослужащих с желанием принести радость тому, с кем он встречался. На встречах он слушал рассказы о будничной жизни и энтузиазме военнослужащих, приносящих клятву защищать Отечество и острова, готовых пожертвовать жизнью ради защиты государственного суверенитета земли и водных пространств.

«Этот образ вызывает у меня веру в молодое вьетнамское поколение, которое несет ответственность за свою Родину и страну. После первой поездки в Чыонгша, не только мое мышление, но и многих зарубежных вьетнамцев, “стоящих по ту сторону линии фронта”, полностью изменилось», — поделился г-н Этсетера Нгуен.

После возвращения с Чыонгша в 2012 году, он сразу же провел небольшую выставку, на которой были представлены более 200 фотографий островов, которые он посетил. На выставке вьетнамцы в США обменялись мнениями по заинтересованным вопросам.

Нгуен Куанг Чыонг (Этсетера Нгуен) рисует портреты солдат Чыонгша. (Фото: ВИА)

«Одним из самых ценных знаний, которые получили зарубежные вьетнамцы после поездки, была гордость и неоспоримая правда о суверенитете Вьетнама над морем и островами. Каждый вьетнамец за границей, который увидел своими глазами и услышал своими ушами, устранил прежние искажения, прорвал оставшуюся “изолированную и закрытую медиа-стену” стороны, выступающей против Вьетнама», — заявил соотечественник в США.

В качестве журналиста г-н Этсетера Нгуен заявил, что в последние годы Партия и Государство уделяют большое внимание зарубежным вьетнамцам. Резолюция 36-NQ/TW; Директива 45/CT-TW и Заключение № 12-KL/TW являются «открытыми дверями» для вьетнамских диаспор со всего мира. В настоящее время много зарубежных вьетнамцев хотят вернуться жить во Вьетнам, потому что Вьетнам занимает высокую позицию на международной арене. Руководящие принципы и политики Партии и Государства Вьетнам находятся на правильном пути./.

Статья четвертая: Прививание любви к морю и островам исторической Родины на уроках вьетнамского языка



Зыонг Чи

Корреспондент ВИА