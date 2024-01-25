 越南积极迈向绿化海港

Gemalink国际港口（巴地头顿省盖梅（Cái Mép）-施威（Thị Vải）港群）。图自越通社

海港是全球货物和服务运输的重要窗口。然而，海港也是造成环境污染的主要因素之一。 因此，通过绿化海港来平衡环境质量波动和经济发展需求是包括越南各海港在内的世界许多海港正在实施的趋势。

绿化海港的好处

越南航海局公布了绿色港口标准的基本标准，以便企业能够制定适当的转型路线图，并在海港运营和开发方面创造新思维，其是企业开展绿化海港的重要基础。

根据越南航海局公布的绿色港口标准，绿色港口必须满足使用风能、太阳能可再生能源，使用液化天然气、氢气、氨燃料，使用节能设备和技术，优化开发与运营链，采用在线支付、电子发票等标准。

新港货物集装箱。图自越通社

胡志明市新港-吉莱港作为赶上绿色趋势的先锋港口，成为了越南第一个被亚太经济合作组织（APEC）列入绿色港口的港口名单。该港口满足2018年绿色港口系统计划（GPAS）的标准。2021年，该港口还将获得亚太港口服务组织（APSN）颁发的2020年绿色港口奖。

可见，绿色港口、智慧港口等是多家企业转型过程中所选的模式。 因为信息技术的应用还对控制能源使用、优化运营生产力和节省燃料做出了重大贡献。

绿色港口、智慧港口等是多家企业转型过程中所选的模式。 图自越通社

从2022年起，归仁港还将采用电子海港模式Eport，为客户提供全天候更新船舶和货物数据的实际状态的服务。归仁港股份公司副总经理胡莲南表示，改用电子口岸模式可以帮助客户不必像以前那样直接去港口办理手续，节省了时间和差旅成本，同时减少运输车辆的碳排放。

从2022年起，归仁港还将采用电子海港模式Eport，为客户提供全天候更新船舶和货物数据的实际状态的服务。图自越通社

自从转向智能港口模式以来，归仁港的吞吐量一直在增加。此前，该港口装卸一艘5万吨级杂货船大约需要5天时间。但自从使用电动装置后，装卸时间只需2.5天，效率提高了10-20%，特别是运营成本也大幅下降。

Gemadept股份公司代表阮氏秋草表示，通过发展绿色港口、先进技术和软件的应用以及投资现代设备将帮助港口提高实际效率至少增加20%，并节省手续办理成本。同时，提高竞争力，满足全球绿色标准趋势，为推动国家数字化转型进程创造动力。

种种挑战

2022年7月在英国苏格兰举行的《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）上，美国、英国、德国、日本等22个国家签署了《克莱德班克宣言》，宣布建立零排放运输路线（绿色走廊）。目标是到2025年建立至少6条连接各港口的绿色航运走廊。

各代表出席2022年7月在英国苏格兰举行的《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）。图自Reuters

越南海港协会副主席陈庆煌认为，虽然越南海港企业追随世界趋势会带来压力，但企业本身在绿色港口方面也享有许多优势和机遇。 因为现实中，投资设备不仅仅是为了绿色，更是为了解决效率提升的问题。与投资分散的小港口相比，吞吐量大、效率高的港口将具有较高的竞争优势。

想要发展绿色港口，就必须更换现代化、高性能、节能型、善待环境的装卸线。图自越通社

海防港务主任阮英宇表示，财务问题是建设绿色港口模式的最大障碍。对于多年前投资建设运营、装卸线陈旧的海港来说，想要发展绿色港口，就必须更换现代化、高性能、节能型、善待环境的装卸线。

阮英宇表示：“更何况，绿色港口的发展还需要伴随智慧港口、绿色智慧城区的发展； 将先进科学技术应用到港口运营管理中。随之而来的是绿色化与港口的连接方式，提高环境保护效率。 这需要巨额资金。”

尽管海港在按照绿色港口模式发展方面已经做了一定的准备，但专家认为，由于保护环境、预防和应对海港活动事故的基础设施投资存在不足之处，海港绿化仍然面临许多困难。

越南航海局副局长黄洪江表示，为达到绿色港口标准需要付出大量努力和巨额资金。 然而，越南航海领域参与了很多国际公约，所以实际上其相关标准几乎都是沿袭国际标准的。（完）

越南航海领域参与了很多国际公约，所以实际上其相关标准几乎都是沿袭国际标准的。图自越通社