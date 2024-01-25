ВЬЕТНАМ СТРЕМИТСЯ К ОЗЕЛЕНЕНИЮ МОРСКИХ ПОРТОВ

Международный порт Гемалинк, расположенный в гордке Фуми провинции Бариа – Вунгтау, отличается современной инфраструктурой и оборудованием. (Фото: ВИA)

Морские порты являются важными воротами для транспортировки товаров и услуг по всему миру. Однако они также являются одним из основных источников загрязнения окружающей среды. Таким образом, озеленение морских портов для балансировки изменений окружающей среды и потребности экономического развития, является тенденцией, благодаря которой многие морские порты мира, включая Вьетнам, разрабатывают дорожную карту.

Выгоды от озеленения морских портов

Морская администрация Вьетнама объявила основные стандарты по критериям «зеленых портов», чтобы предприятия могли иметь соответствующую дорожную карту трансформации, а также создать новое мышление в управлении морскими портам и их эксплуатации. Это важная основа для предприятий по развертыванию озеленения морских портов.

В соответствии с критериями «зеленого порта», объявленными Морской администрацией Вьетнама, чтобы быть признанными зелеными портами, порты должны отвечать многим критериям, включая использование возобновляемых источников энергии (ветряной, солнечной…), использование СПГ, водорода, аммиачного топлива… Порты также могут использовать энергосберегающие оборудования и технологии; оптимизацию цепочек операций по эксплуатации; онлайн оплату, электронные документы…

Контейнеры с товарами на терминале Танканг – Катлай в городе Хошимин (Фото: ВИA)

Являясь первопроходцем в области озеленения, порт Катлай в Хошимине – это первый порт Вьетнама, признанный Форумом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) «зеленым портом» за соответствие критериям программы Системы зеленых портов (GPAS) в 2018 году.

В 2021 году Международный порт Танканг-Каймeп (TCIT) также получил награду «Зеленый порт 2020» от Совета сети портовых служб АТЭС (APSN).

Очевидно, модель зеленых, интеллектуальных портов – это выбор о преобразовании многих предприятий. Поскольку применение информационных технологий также вносит значительный вклад в контроль энергопотребления и оптимизацию операционной производительности и экономии топлива.

Mô hình cảng xanh, cảng thông minh đang là lựa chọn trong bước chuyển mình của nhiều doanh nghiệp. Ảnh TTXVN

С 2022 года порт Куиньон также перешел на модель электронного морского порта ePort, чтобы помочь клиентам обновлять статус данных о суднах и фактических товарах в режиме 24/7. По словам Хо Лиен Нама, заместителя генерального директора акционерного общества «Порт Куиньон», переход на модель электронного порта помогает клиентам не прибегать к прямым процедурам в порту, как раньше, экономя время, транспортные расходы, способствуя снижению выбросов углекислого газа транспортными средствами.

Từ năm 2022, cảng Quy Nhơn cũng chuyển sang mô hình cảng biển điện tử Eport để giúp khách hàng cập nhật tình trạng dữ liệu tàu, hàng hóa thực tế 24/7. Ảnh TTXVN

С момента переход на модель интеллектуального порта пропускная способность порта Куиньон увеличивается. Ранее порту требовалось около 5 дней, чтобы выпустить судно грузоподъемностью 50000 тонн. Но с использованием электрических устройств это время сократилось до 2,5 дней. Производительность повышается на 10-20%, в частности, значительно снижаются эксплуатационные расходы.

Между тем, Нгуен Тхи Тху Тхао, акционерная компания Gemadept (инвестор порта Gemalink и порта Нам Динь Ву), сказала, что благодаря развитию зеленого порта применение технологий, передового программного обеспечения и инвестиции в современные оборудования помогут портам увеличить пропускную способность, поскольку фактическая пропускная способность может увеличиться как минимум на 20% и сэкономить стоимость оформления документов. Кроме того, это повышает конкурентоспособность, соответствие глобальным экологичным стандартам и вклад в движущую силу национальной цифровой трансформации.

По-прежнему остаются вызовы

На климатическом саммите COP 26 в июле 2022 года в Шотландии (Великобритания) 22 страны, включая США, Великобританию, Германию, Японию совместно подписали заявление Клайдбанка, объявляющее о создании транспортных маршрутов без выбросов (зеленый коридор). К 2025 году цель состоит в том, чтобы создать по меньшей мере 6 зеленых морских транспортных коридоров, соединяющих порты.

Делегаты позируют для группового фото после завершения работы COP26. (Фото: Reuters)

Учитывая это, предприятия морских портов Вьетнама были вынуждены следовать мировым тенденциям, но вице-президент Ассоциации морских портов Вьетнама Чан Кхань Хоанг подчеркнул, что благодаря озеленению портов сами предприятия также получают множество преимуществ и возможностей. Поэтому инвестиции в оборудование не только ведут к озеленению, но и решают проблему увеличения пропускной способности, высокая производительность которой будет иметь высокие конкурентные преимущества по сравнению с небольшими портами и хрупкие инвестиции.

Для развития зеленых портов необходимо заменить устаревшее оборудование на высокоэффективные, энергосберегающие и экологичные модификации. (Фото: ВИA)

Учитывая, что финансовая проблема является самым большим препятствием при строительстве модели «зеленого порта», Нгуен Ань Ву, директор департамента морского порта Хайфон, сказал: «поскольку морской порт инвестировал в строительство и эксплуатацию много лет назад, существуют обратные линии погрузки и разгрузки. Для развития «зеленого порта» необходимо заменить современную высокопроизводительную, энергосберегающую, отвечающую требованиям окружающей среды линию погрузки и разгрузки…»

«Это не говоря уже о том, что развитие зеленых портов также должно сопровождаться развитием умных порт, зеленого и умного города; применением передовых научных достижений и технологий в эксплуатации портов и управлении ими… Наряду с этим, необходимо озеленение методов подключения к портам для повышения эффективности защиты окружающей среды. Это требует огромного финансирования», – признал Нгуен Ань Ву.

Хотя морские порты провели определенную подготовку к разработке модели «зеленого порта», эксперты говорят, что озеленение морских портов по-прежнему затруднено из-за ограниченных инвестиций в инфраструктуру для защиты окружающей среды, предотвращения инцидентов при морских операциях и реагирования на них в морских портах.

Хоанг Хонг Жанг, заместитель директора морской администрации Вьетнама, признал, что соответствие критериям «зеленого порта» требует много усилий и затрат. Однако морской сектор имеет преимущество в присоединении ко многим международным конвенциям, поэтому нынешние стандарты почти уже соответствуют международным./.

Суда крупнейшей в мире судоходной компании MSC часто заходят в портовый комплекс Каймеп – Тхивай в провинции Бариа – Вунгтау. (Фото: ВИA)