VERS UNE ÉCOLOGISATION DES PORTS MARITIMES

Le port international de Gemalink (dans la province méridionale de Ba Ria – Vung Tau) doté des infrastructures et des équipements les plus modernes du Vietnam. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Les ports maritimes sont d’importantes portes d’entrée pour le transport de biens et de services dans le monde entier. Cependant, les ports maritimes sont également l’un des principaux facteurs de pollution. Par conséquent, l’écologisation des ports maritimes pour équilibrer les fluctuations environnementales et les besoins de développement économique est une tendance que de nombreux ports maritimes dans le monde, au Vietnam notamment, envisagent de mettre en œuvre.

Avantages du « verdissement » des ports maritimes

L’Administration maritime du Vietnam a annoncé des normes de base sur les critères des “ports verts” afin que les entreprises puissent disposer d’une feuille de route de transformation appropriée et créer une nouvelle réflexion sur les opérations et l’exploitation des ports maritimes. Il s’agit d’une base importante pour que les entreprises puissent déployer des ports maritimes plus écologiques.

Selon l’Administration maritime du Vietnam, pour être reconnus “ports verts”, les ports doivent répondre à de nombreux critères allant de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables (éolienne, solaire…), à l’utilisation de gaz naturel liquéfié (GNL), d’hydrogène, de carburant ammoniac… Ils peuvent également utiliser des équipements et des technologies économes en énergie ; optimiser les chaînes d’opérations minières ; effectuer des paiements en ligne et utiliser des documents électroniques…

Les conteneurs au port de Tân Cang – Cat Lai à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

En tant que port pionnier adoptant cette tendance, le port de Tân Cang – Cat Lai à Ho Chi Minh-Ville a remporté le prix GPAS (Green Port Award System) du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) pour avoir satisfait aux critères du programme de système de “ports verts” en 2018. En 2021, le port international Tân Cang – Cai Mep, situé dans la province de Bà Ria – Vung Tàu, a également été honoré en recevant le prix “Port vert 2020” attribué par le Conseil du réseau de services portuaires d’Asie-Pacifique.

On voit que le modèle de “port vert” et de “port intelligent” est le choix de nombreuses entreprises. L’application des technologies de l’information contribue également de manière significative à contrôler la consommation d’énergie et à optimiser la productivité opérationnelle et les économies de carburant.

Le modèle de “port vert” et de “port intelligent” est le choix de nombreuses entreprises. Photo : VNA

Depuis 2022, le port de Quy Nhon est également passé au modèle de port maritime électronique Eport pour aider les clients à mettre à jour l’état réel des données des navires et des marchandises 24h/24 et 7j/7.

Depuis 2022, le port de Quy Nhon est également passé au modèle de port maritime électronique Eport pour aider les clients à mettre à jour l’état réel des données des navires et des marchandises 24h/24 et 7j/7. Photo : VNA

Selon M. Ho Lien Nam, directeur général adjoint de la société par actions du port de Quy Nhon, le passage à un modèle de port électronique aide les clients à ne plus avoir à se rendre au port pour s’enregistrer directement comme avant, ce qui permet d’économiser du temps et des frais de déplacement, contribuant ainsi à réduire les émissions de carbone des véhicules de transport.

Depuis le passage au modèle de “port intelligent”, la capacité du port de Quy Nhon n’a cessé d’ augmenter. Auparavant, il fallait environ 5 jours au port pour libérer un cargo de 50.000 tonnes. Mais depuis l’utilisation des avancées technologiques, il suffit seulement de 2,5 jours. La productivité a augmenté de 10 à 20%, et les coûts d’exploitation ont diminué de manière significative.

Nguyen Thi Thu Thao, une responsable de la société par actions Gemadept (investisseur du port de Gemalink et du port de Nam Dinh Vu) a noté que grâce au développement de “ports verts”, à l’application de technologies et de logiciels avancés et à l’investissement dans des équipements de pointe, les ports peuvent augmenter leur capacité de débit d’au moins 20% et réduire les coûts des papiers, augmentant leur compétitivité, répondant aux tendances mondiales en matière de normes vertes et contribuant à promouvoir le processus national de transformation numérique.

De nombreux défis subsistent

Lors de la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 26) tenue en juillet 2022 en Écosse (Royaume-Uni), 22 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Japon… ont signé la Déclaration de Clydebank annonçant la création d’itinéraires de transport zéro émission (des corridors maritimes verts). L’objectif est d’établir au moins 6 “corridors maritimes bleus” d’ici 2025.

Les délégués à la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 26) tenue en juillet 2022 en Écosse (Royaume-Uni). Photo : Reuters

Considérant cela comme une pression sur les entreprises portuaires vietnamiennes pour qu’elles suivent les tendances mondiales, le vice-président de l’Association des ports maritimes du Vietnam, Tran Khanh Hoang, a déclaré que les entreprises elles-mêmes retireront de nombreux avantages et opportunités de l’écologisation des ports. Car investir dans des équipements, ce n’est pas seulement être “vert”, c’est aussi résoudre le problème de l’augmentation des capacités. Les ports dotés d’une bonne capacité et d’une productivité élevée bénéficieront d’avantages concurrentiels importants par rapport aux petits ports où les investissements sont fragmentés.

Pour développer un “port vert”, il est nécessaire de remplacer ces systèmes de chargement et de déchargement modernes par ceux à haut rendement, économes en énergie et respectueux de l’environnement… Photo : VNA



Ainsi, pour développer un “port vert”, il est nécessaire de remplacer ces systèmes de chargement et de déchargement modernes par ceux à haut rendement, économes en énergie et respectueux de l’environnement…

En outre, le développement des “ports verts” doit également rimer avec celui des “ports intelligents”, des zones urbaines vertes et intelligentes et l’application des technologies avancées sans négliger l’écologisation des méthodes de connexion avec le port pour améliorer la protection de l’environnement. Cela nécessite des financements énormes, a reconnu M. Nguyen Anh Vu.

Les experts estiment que l’écologisation des ports maritimes se heurte encore à des difficultés en raison des investissements dans les infrastructures destinées à protéger l’environnement. La prévention des incidents et la réponse dans les activités maritimes dans les ports maritimes sont encore limitées.

Répondre aux critères de “port vert” demandera beaucoup d’efforts et de dépenses. Cependant, le secteur maritime a l’avantage de participer à de nombreuses conventions internationales, de sorte que les normes suivent presque les normes internationales, a reconnu Hoang Hong Giang, directeur adjoint de l’Administration maritime du Vietnam.-VNA

La plus grande compagnie maritime au monde, MSC, fait régulièrement escale au port de Cai Mep-Thi Vai, dans la province de Ba Ria-Vung Tau. Photo : VNA