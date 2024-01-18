重点建设越南人文化价值体系。图自越通社

在当前背景下，全球化的影响和信息技术、物联网、多媒体、社交网的力量给打造和维护越南文化特色以及越南人文化价值体系建设工作的意义、作用和重要性造成巨大的挑战。

识别各族人文化价值

越南翰林院社会科学院文化研究院副院长范文阳副教授表示，越南人文化价值体系包括由全国54个民族同胞在过去和现在创造出的价值（具有历史性意义）。越南人文化价值随着时间的推移而结晶成一种文化价值体系，它不仅体现在物质方面，即过去的文化遗产，而且也是承载着当今生活气息的文化活动，是每个村寨、每个家庭中民众生活的有机组成部分。

越南人文化价值体系包括由全国54个民族同胞在过去和现在创造出的价值（具有历史性意义）。图自越通社

越南人文化价值是构成民族特色的因素，包括知识、信仰、道德、艺术、法律、习俗、生活等。

越南54个民族的文化价值包括与居住习惯有关的文化类型、与环境有关的房屋和村庄建筑以及与环境和资源有关的民间知识；社区生活习惯的规定；乡村化、城镇化进程中各民族的经济活动等。上述文化类型的因素丰富多样，富有特色，是社区、民族和地方的有形和无形资产。这同时也是国家发展的资源。

越南岱依族、侬族和傣族天曲”人类非物质文化遗产。图自越通社

卡特（Kate）节是平顺省婆罗门教占族同胞历史悠久的传统节日。图自越通社

官贺民歌是越南北方红河流域的代表性民歌之一。图自越通社

识别民族文化价值有利于刻画出各民族全面生动的文化场景，是同时有效实现保护和传承文化遗产及推动经济社会可持续发展两项目表夯实基础。若文化遗产脱离了当代生活的价值，就难以成功实现民族文化保护的目标。

西原锣钲文化空间于2005年11月25日被联合国科教文组织正式列入《人类口头与非物质文化遗产代表作名录》。图自越通社

尊重各族人和地区的特色

范文阳透露，越南人的特有价值具有民族、地方和地区特征。这些独特价值已帮助每个民族表达并确立了自己的本性。这个本性是经过多代人建立而成的，在生存和与自然、人类以及各种民族互动过程中得到锻炼，从而创造出独特的文化特色，与众不同但不怪异，也不矛盾。例如，赫蒙族的文化价值是顽强的意志，和谐地适应干旱岩石高原的恶劣环境。

尊重各族人和地区的特色。图自 baovanhoa.vn

对于文化资源，范文阳强调，人民文化资源就是每个人行为中的文化含量，具体的是品质、态度、个性、责任感等。越南人的品质除了勤劳、灵巧、适应力强等普遍因素外，还要重视识别带有地方、地区和民族特色的特有价值。在越南整体文化和人民价值体系中构建具有地方性、区域性、民族性的人文价值体系。

将识别越南人文化价值与识别阻碍发展进程的地区、地方和民族不良习惯齐头并进。这是一个非常敏感且引起争论的问题。因此，范文阳强调，这个问题需要从科学和文化两个方面进行研究。从而，制定越南当代人文化中美好事情、积极现象教育和推崇以及不良事情、消极现象限制和消除战略。

越南公民价值体系

为了在新形势下打造越南人文化价值，范文阳提议，党和国家是越南人价值体系形成和发展的决定性因素，为加快国家工业化现代化进程以及实现快速可持续发展注入强大内生动力。

打造越南人文化价值是建设繁荣幸福越南国家战略中的关键、重要、持久性因素。

越南人文化价值体系建设工作须以国家共同价值体系为基础；从现有的越南人文化价值中选择，继承，发展并不断完善越南人文化价值体系。要确保越南人文化价值体系是民族、人类共同文化价值与每个社区、每个民族、每个地方特有文化价值之间的融合与结晶，从而充分挖掘各种特色的优势。

与此同时，须对越南人文化价值体系进行细化具体化，使其成为每个人、每个社区、每个民族的标志和目标，成为应对全球化影响的力量和“抵抗力、免疫力”。越南人文化价值体系须成为新发展阶段越南公民价值体系。具体的是，培养出品质良好、能力过硬、本领过硬、能够应对建设繁荣发展且能与世界大国并驾齐驱的越南国家进程中遇到的困难和挑战的越南人。（完）

文艺节目表演。图自baovanhoa.vn