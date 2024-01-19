ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О СИСТЕМЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ВЬЕТНАМЦЕВ

Система культурных ценностей вьетнамцев включает в себя ценности, созданные самими людьми в сообществе 54 народностей в прошлом и настоящем (что носит исторический характер).

В нынешнем контексте воздействие глобализации и мощь информационных технологий, интернета вещей, мультимедиа, социальных сетей… создали и создают большие вызовы в создании и сохранении индентичности, о значении, роли, важности создания системы культурных ценностей вьетнамского народа.

Выявление этнических культурных ценностей

По мнению доцента, доктора Фам Ван Зыонга, заместителя директора Института культурных исследований Вьетнамской академии социальных наук, система культурных ценностей вьетнамцев включает в себя ценности, созданные самими людьми в сообществе 54 народностей в прошлом и настоящем (что носит исторический характер). Культурные ценности вьетнамского народа со временем кристаллизуются в систему культурных ценностей, которые проявляются не только в материальном аспекте как культурное наследие прошлого, но и как культурные мероприятия, которые сегодня несут «дыхание жизни», являются органичной частью жизни общин в каждой деревне, каждой семье.





Церемония поклонения этнической народности белых тайцев в Фонгтхо, провинция Лайчау. (Фото: ВИA)

Культурные ценности вьетнамцев – это элементы, составляющие этническую идентичность, включая: знания, верования, этику, искусство, право, обычаи, жизнедеятельность…

Культурные ценности 54 вьетнамских этнических групп включают в себя культурные типы, связанные с обычаями проживания, архитектурой жилых зданий и уездов, деревни, а также с окружающей средой и народными знаниями об окружающей среде и ресурсах; обычные права, регулирующие образ жизни общества; хозяйственную деятельность каждого этноса и этнических сообществ разного уровня в процессе урбанизации…

Элементы вышеуказанных культурных типов очень разнообразны, богаты самобытностью и являются материальными и нематериальными активами и капиталом сообщества, нации и местности. Это также природный ресурс для развития страны.

Вверху, слева: Тогдашние обычаи народностей тай, нунг и тай во Вьетнаме признаны ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества. (Фото: ВИA)

Вверху, справа: Фестиваль Кейт у народа чам брахман в провинции Биньтхуан (Фото: ВИA)

Внизу: Пение куанхо на общественном пруду в гордке Лим, уезд Тьензу, провинция Бакнинь. (Фото: ВИA)

Выявление этнокультурных ценностей помогает сообществу полностью и всесторонне интегрировать культурную картину каждого этноса, являяь основой одновременной реализации двух целей – сохранения и популяризации культурного наследия ради устойчивого социально-экономического развития. Если культурное наследие будет отделяется от ценностей современной жизни, то будет сложно успешно реализовать цель сохранения этнокультуры.

Культурное пространство Центрального нагорья с гонгом – нематериальное культурное наследие человечества ЮНЕСКО (Фото: ВИA)

Уважение этнической и региональной самобытности

Доцент, доктор Фам Ван Зыонг сказал, что собственные ценности вьетнамского народа несут в себе этническую, местную и региональную идентичность. Эти собственные ценности помогли каждой этнической общине выразить и утвердить свою собственную природу. Эта природа формируется на протяжении многих поколений, закаляется процессом выживания, взаимодействием с природой и людьми, а также между этническими группами; отсюда создаются собственные культурные особенности, отчетливые, но не отличительные и не противоречивые. Например, культурная ценность народа хмонг – это жизнестойкая энергия, гармонично адаптирующаяся к суровым условиям засушливого скалистого плато.





Уникальная ценность вьетнамского народа заключается в его этнических, региональных и местных особенностях. (Фото: baovanhoa.vn)

Что касается культурных ресурсов, доцент доктор Фам Ван Зыонг подтвердил, что человеческие культурные ресурсы представляют собой культурное содержание в поведении каждого человека; проявлениями являются достоинства, отношения, характер, чувство ответственности…

Достоинства вьетнамского народа, помимо универсальных факторов, таких как трудолюбие, изобретательность, адаптивность…, необходимо сосредоточить на выявление собственных ценностей местных, которые несут в себе региональные и этнические особенности. Отсюда в рамках общей системы культурных и вьетнамских человеческих ценностей выстраивается система человеческих культурных ценностей местного, регионального и этнического характера.

Выявление культурных ценностей вьетнамского народа идет рука об руку с выявлением региональных и местных вредных привычек, а также этнической общности… которые до сих пор считаются препятствиями на пути развития. Это очень деликатный вопрос, и по нему еще ведется много дискуссий. Поэтому доцент, доктор Фам Ван Зыонг подчеркнул, что к этому вопросу для исследования необходимо подходить как с научного, так и с культурологического аспектов. Исходя из этого, необходимо разрабатывать образовательные стратегии, учиться ценить красоту, позитив, ограничивать, устранять плохие и негативные аспекты в современной вьетнамской культуре.

Система ценностей вьетнамского гражданина

Для создания культурных ценностей вьетнамцев в новом контексте доцент, доктор Фам Ван Зыонг предложил, чтобы партия и государство были ключевыми и решающими факторами в формировании и развитии системы ценностей вьетнамцев, выступая как сильная эндогенная движущая сила для реализации процесса индустриализации, модернизации, быстрого и устойчивого развития страны.

Создание вьетнамской культуры является ключевым, жизненно важным и долговременным фактором в стратегии построения процветающего и счастливого Вьетнама.

Создание культурных ценностей вьетнамцев должно основываться на общей системе ценностей нации; выделении, наследовании, развитии и все большем совершенствовании культурных ценностей вьетнамцев, которые создавались, проверялись и подтверждались с течением времени. Создание системы культурных ценностей Вьетнамцев должно заключаться в кристаллизации и слиянии общих и универсальных культурных ценностей нации и человечества с собственными культурными ценностями каждой общины, этнической общности, местности, тем самым эксплуатируя, продвигая сильные стороны своих собственных особенностей.

Представление национальных костюмов на фестивале этнической группы монг, проживающей в высокогорье провинции Йенбай. (Фото: ВИA)

В то же время система человеческих культурных ценностей вьетнамцев должна быть конкретизирована в критерии и цели каждого человека, сообщества и этнической общности, становясь гордостью, силой и способностью быть «сопротивлением, иммунитетом» к воздействиям глобализации. Система культурных ценностей вьетнамского народа должна стать системой ценностей вьетнамских граждан в новом контексте развития. В частности, формирование у вьетнамцев определенных качеств, достоинства, способностей и храбрости… способность противостоять вызовам и трудностям и справиться с ними в построении, защите и развитии процветающей страны, конкурируя с великими мировыми державами./.

Развитие культуры вьетнамского народа – важнейший, жизненно важный фактор в стратегии построения богатой и счастливой нации. (Фото: baovanhoa.vn)