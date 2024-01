NOUVELLE VISION POUR LE PARC DE HAUTE TECHNOLOGIE DE HOA LAC

La municipalité de Hoa Lac dans le district de Thach That a pour objectif de devenir la plus grande municipalité satellite parmi les 5 zones urbaines prévues autour du centre de la capitale. Photo: VNA

Le parc de haute technologie de Hoa Lac, dont la gestion vient d’être officiellement transférée du ministère des Sciences et Technologies au Comité populaire de Hanoï, devrait devenir une municipalité moderne de sciences, technologies et éducation à l’échelle régionale, avec des effets directs et importants sur la croissance économique et le développement de la capitale, ainsi que de l’ensemble du pays.

Créé en 1998, le parc de haute technologie de Hoa Lac a jusqu’à présent attiré 111 projets d’investissement (dont 96 projets d’investissements vietnamiens et 15 d’investissements étrangers), avec un capital total enregistré de plus de 111.500 milliards de dôngs.

Opportunité de concrétiser de nombreux objectifs

Le président du Comité populaire de Hanoï Tran Sy Thanh prend la parole lors de la cérémonie de réception de la gestion du parc de haute technologie de Hoa Lac transférée par le ministère des Sciences et des Technologies. Photo: VNA

Lors de la cérémonie de réception de la gestion du parc, le président du Comité populaire de Hanoï, Tran Sy Thanh, a affirmé qu’il s’agissait d’une condition favorable pour que Hanoï puisse atteindre les objectifs définis dans la résolution n° 15-NQ/TU du 5 mai 2022 du Bureau politique sur les orientations et tâches pour le développement de la capitale d’ici 2030, avec vision à l’horizon 2045.

« Promouvoir la recherche, le transfert, l’application et le développement des sciences, des technologies et de l’innovation ; faire de Hanoï un centre d’innovation, de recherche, de développement et de transfert de technologie de premier rang du pays et de la région, avec comme noyau le parc de haute technologie de Hoa Lac », résolution n° 15-NQ/TU du Bureau politique.

Le docteur Ha Huy Ngoc de l’Institut vietnamien d’économie, a constaté que la construction d’un écosystème pour les sciences, les technologies, centré sur une base de soutien à l’innovation, s’avère efficace.

Le projet d’ajustement de la Planification générale de Hanoï à l’horizon 2045, avec vision à l’horizon 2065, envisage de développer les services de haute qualité dans la zone urbaine du nord du fleuve Rouge, les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique dans la zone urbaine à l’Ouest.

La Planification générale de Hanoï à l’horizon 2045, avec vision à l’horizon 2065. Photo: hanoimoi.vn

Dans la zone urbaine à l’Ouest, la municipalité de Hoa Lac sera le centre clé des sciences, des hautes technologies, de la formation et de l’éducation de haute qualité, avec des centres de recherche, des universités, des centres de technologie numérique, d’intelligence artificielle, d’application et de transfert de technologies, accompagnés de privilèges pour attirer des ressources humaines et des entreprises de haute qualité.

Selon le professeur et docteur Hoang Van Cuong, ancien vice-recteur de l’Université nationale d’économie, le parc de haute technologie de Hoa Lac est orienté vers un modèle de développement ouvert et constituerait le noyau pour faire de Hanoï le premier centre d’innovation du pays.

D’ici 2030, Hanoï s’efforce d’aider le parc de haute technologie de Hoa Lac à atteindre son objectif de construction et d’exploitation complètes, à fonctionner selon le modèle de ville intelligente, contribuant ainsi à la construction d’une municipalité innovante.

D’ici 2030, Hanoï s’efforce d’aider le parc de haute technologie de Hoa Lac à atteindre son objectif de construction et d’exploitation complètes, à fonctionner selon le modèle de ville intelligente. Photo: tapchicongthuong.vn

Résoudre les problèmes pour accélérer le développement

Selon le docteur Ha Huy Ngoc, le parc de haute technologie de Hoa Lac, s’il dispose d’une stratégie d’investissement attrayante, ainsi que d’institutions exceptionnelles, sera capable d’attirer des projets industriels de haute technologie dans la capitale vietnamienne.

« Pour y parvenir, le parc de haute technologie de Hoa Lac doit résoudre ses problèmes sur des aspects tels que l’approvisionnement en eau potable, les transports publics, les logements, les travaux publics et l’achèvement des infrastructures, du système Internet central, des centres de données… », indique Ha Huy Ngoc.

VNPT IDC Hoa Lac a une superficie totale utilisable de 23 000 m2. (Photo: Vietnam+)

Cet expert propose également des mécanismes et des politiques spécifiques exceptionnels pour le parc de haute technologie de Hoa Lac, tels que des aides pour les start-up innovantes dans les domaines prioritaires, ainsi que des incitations fiscales.

Le ministère des Sciences et des Technologies élabore le « Projet de développement du parc de haute technologie Hoa Lac jusqu’en 2030, avec vision jusqu’en 2045 », conformément à la stratégie de développement des sciences, des technologies et de l’innovation pour la période 2021-2030. Photo: VNA

Le docteur Nguyen Quang d’ONU Habitat parle du développement des «villages intellectuels», une composante importante du parc de haute technologie de Hoa Lac.

« Il est nécessaire de planifier des zones à usages mixtes, à diverses échelles, des projets de logements, des bureaux d’affaires et des services adaptés aux besoins et aux changements futurs. En outre, le développement durable, avec des technologies vertes, est également essentiel », souligne Nguyen Quang.

Signature d’un accord de coopération entre le ministère des Sciences et des Technologies et le Comité populaire de Hanoï. Photo: VNA

Lors de la cérémonie de réception de la gestion du parc le 24 novembre 2023, le président du Comité populaire de Hanoï a affirmé sa détermination à mobiliser et promouvoir efficacement les ressources du budget central, du budget local et des ressources privées pour continuer de le développer conformément aux orientations et aux objectifs déclarés.

Selon le ministre des Sciences et des Technologies, Huynh Thanh Dat, le transfert de la gestion du parc marque un tournant dans son processus de développement. Son ministère collaborera avec le Comité populaire de Hanoï pour accélérer son développement dans les temps à venir.-VNA

Perspective de la municipalité de Hoa Lac. Photo: baochinhphu.vn