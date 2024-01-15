和乐高科技园区的新愿景

和乐高科技园区吸引了111个投资项目（内资项目96个和外资项目15个），注册资本总额超过111.5万亿越盾（折合人民币343亿元）。图自越通社

管理权刚由科学技术部移交给河内市人民委员会的和乐高科技园区有望成为具有区域性的现代科技教育城，对首都河内乃至全国经济发展产生直接而巨大的影响。

自1998年成立至今25年来，和乐高科技园区吸引了111个投资项目（内资项目96个和外资项目15个），注册资本总额超过111.5万亿越盾（折合人民币343亿元）。

多项目标具体化的机会

河内市人民委员会主席陈士青在和乐高科技园区管理权交接仪式上发表讲话。图自月通社

在和乐高科技园区管理权交接仪式上，河内市人民委员会主席陈士青表示，这是河内市将越共中央政治局2022年5月5日签发关于到2030年、远期展望至2045年首都河内发展方向和任务的第15-NQ/TƯ号决议中多项目标具体化的有利条件。

“越共中央政治局第15-NQ/TƯ号决议中明确指出，“加大科技研究、转让、应用、开发和创新力度，将河内市建设成为全国和地区以和乐高科技园区为核心的领先创新，科技研发和转让中心。”

越南经济研究院何辉玉在“2021-2030年阶段，展望至2050年首都河内规划制定和实施中若干理论和实践问题”研讨会上发表讲话时指出，构建科技和创新生态系统，把重点放在一个支撑创新基地上这一举措完全正确。

到2045年、远期展望至2064年河内总体规划调整方案中明确了首都河内两个驱动区的发展方向，即红河北部城区拥有各种优质服务，西城成为科技、创新和数字化转型之城。

到2045年、远期展望至2064年河内总体规划调整方案中明确了首都河内两个驱动区的发展方向。图自hanoimoi.vn

在西城，和乐城区是高科技的神经中枢，也是高质量的教育培训中心；研究中心，高等院校，数字技术、人工智能、科技应用和转让实验中心聚集地。这里为引进高素质人力资源和企业前来工作推出了系列优先政策。

首都规划制定咨询联营商——国民经济大学副校长黄文强教授评价称，和乐高科技园区采用开放型发展模式，成为将河内市打造成全国领先创新中心的核心因素。

河内市力争到2030年，和乐高科技园区基本完成按照智慧城市模式建设和运营的目标，为建设和乐创新型城市作出贡献。

河内市力争到2030年，和乐高科技园区基本完成按照智慧城市模式建设和运营的目标。 图自tapchicongthuong.vn

打通制约发展的卡点瓶颈

何辉玉分析说，在资金跨地区流动的背景下，若对和乐高科技园区进行重组、分级赋能放权并出台优惠投资战略和制度，将会吸引高科技项目纷至沓来。

何辉玉也指出，为了实现上述目标，和乐高科技园区须解决基本需求的瓶颈问题，如供水、公共交通、住房、公共工程以及完成区内道路基础设施、互联网系统、数据中心等。

VNPT 和乐高科技园区的第8个数据中心占地面积高达23,000平方米。图自 越通社

何辉玉同时也就和乐高科技园区特殊政策和机制建言献策，如将引进战略投资者，支持河内市优先领域的创新创业活动放在最优先地位上。同时也要制定税费优惠政策等。

和乐高科技园区（CNC）位于河内石七和国威两县，总规划面积近1600公顷。图自越通社

联合国人居署(UN-Habitat) 的阮光也提及了“知识村”发展方向——和乐高科技园区的重要组成部分。具体的是，这里将成为一座人文之城、绿色之城、创新之城，其具备多功能，规模丰富多远，提供住房、基础设施、交通、社会和生态等方面的服务。

在阮光看来，“须为具备多功能、规模丰富多元的地区以及住房，经营和服务办公室项目制定规划，确保及时符合未来的需求和变化。另外，作为绿色之城和绿色技术实现可持续发展也是极为必要的。”

科学技术部与河内市人民委员会之间和乐高科技园区管理权交接协议书签字仪式。图自越通社

在11月24日举行的科学技术部与河内市人民委员会之间和乐高科技园区管理权交接协议书签字仪式上，河内市人民委员会主席陈士青强调，决心调动并高效利用中央预算、地方预算和社会资源，按照既定方向和目标推动和乐高科技园区向前发展。

科学技术部长黄成达表示，和乐高科技园区管理权的转让是和乐高科技园区建设和发展进程中的重大转折点。科学技术部将继续与河内市人民委员会紧密携手，推动和乐高科技园区向前发展等。（完）

和乐高科技园区的效果图。图自baochinhphu.vn