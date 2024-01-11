ПРИМЕНЕНИЕ КРЕАТИВНОСТИ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ «МЯГКОЙ СИЛЫ» ВЬЕТНАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Представление в рамках художественной программы, рассказывающей о квинтэссенции и уникальности нематериального культурного наследия человечества (Фото: ВИA)

Продукты индустрии культуры все больше привносят в мир образ прекрасного и богатого самобытностью Вьетнама. Фактор креативности от культуры, превращение культурных ресурсов в продукты, привлекающие общественность, приносящие социально-экономические выгоды, был успешно реализован во многих населенных пунктах, создав привлекательность и бренды для многих направлений.

Более того, многие объекты наследия, которые были забыты, теперь «пробудились» благодаря энтузиазму местных жителей и художественному творчеству. Это также означает, что сообщество объединилось для продвижения ценностей и повышения привлекательности «мягкой силы» культуры Вьетнама.

Пробуждение «спящих» объектов наследия

В 2019 году Ханой, первый город во Вьетнаме, ставший членом Сети креативных городов в категории «Дизайн», официально принял участие в процессе продвижения международного сотрудничества с целью использования культурных и креативных ресурсов в качестве основы устойчивого развития.

Проект “Cong anh sang” (световые ворота) завоевал первый приз конкурса Километровый столб «Нулевой километр» в 2021 году Фото: hanoimoi.vn

С тех пор столица тысячелетней цивилизации постепенно подтвердила непрерывную креативность города, которому более тысячи лет. Наиболее заметным является фестиваль креативного дизайна в Ханое, который стартовал в 2021 году.

В 2023 году фестиваль на тему «Поток» сосредоточился на 3 основных столпах: дизайн-сообщество-креативность, способствующиий «пробуждению» объектов наследия, имеющих уникальные культурные ценности; реконструкция промышленного наследия в полезное пространство, приносящее экономическую, культурную и социальную ценность.

Вверху (слева): Некоторые актеры и актрисы демонстрируют рабочие действия на железнодорожной фабрике Жалам (Фото: ВИA)

Вверху, справа: Железнодорожный завод Жалам превратилась в арт-пространство (Фото: ВИA)

Внизу: водонапорная башня Хангдау превратилась в творческое пространство. (Фото: ВИA)

Фестиваль включает в себя более 60 культурных мероприятий, представляет 4 архитектурных сооружения, 20 выставок и экспозиций, 20 бесед, семинаров, 9 художественных мероприятий, серию общественных мероприятий и творческие ярмарки. Самым ярким объектом является старый железнодорожный завод Жалам, мастерские и склады которого превратились в красочное творческое арт-пространство, привлекающее публику.

Железнодорожный завод Жалам превратилась в красочное художественное пространство, привлекающее большое количество посетителей. Фото: ВИA

По словам вице-председателя Народного комитета Ханоя Ву Тху Ха, фестиваль дизайна в Ханое проводится ежегодно с темами «Вдохновение творческих источников» (2021), «креативность и технологии» (2022), «Поток» (2023), способствующий раскрытию потенциальных преимуществ столицы, повышению осведомленности сообщества, стремящийся к объединению, расширению сотрудничества в области креативного дизайна и культурной индустрии, ориентируемый на молодежь, способствующий выполнять обязательства перед ЮНЕСКО при присоединении к Сети креативных городов. Успех фестиваля является наглядной демонстрацией правильной политики Ханоя по использованию культурных ресурсов для устойчивого социально-экономического развития.

Ханойский фестиваль креативного дизайна внес свой вклад в продвижение потенциала и преимуществ столицы. Мероприятие также способствовало повышению осведомленности общественности и расширению связей и сотрудничества между креативным дизайном и культурными индустриями. Фото: hanoimoi.vn

Эксперты в области культуры также утверждают, что политика переноса промышленных производств из центра города привела к тому, что перспективное промышленное наследие осталось в ожидании «пробуждения». Фестиваль создал множество впечатлений от превращения индустриального наследия в креативный культурный комплекс, услуги, новые продукты, способствуя реализации Стратегии развития культурной индустрии столицы в направлении устойчивого развития.

Рамла Халиди, постоянный представитель ПРООН во Вьетнаме. Фото: ПРООН

Постоянный координатор ООН во Вьетнаме Рамла Халиди подтвердила, что фестиваль не только отдает дань уважения богатым творческим культурным ресурсам столицы, но благодаря этому каждый может также увидеть, как развитие культурных ресурсов привносит новую жизнь в город.

Ханой продемонстрировал культуру, как движущую силу социально-экономического развития, мобилизуя обильную энергию молодежи для инноваций, делая столицу лучшим местом для культурного опыта.

Вверху (слева): Выступление гонга во время фестиваля гонга этнического меньшинства эде в провинции Даклак во Вьетнамских национальных деревнях этнической культуры и туризма (Донгмо, Шонтэй, Ханой). Фото: ВИA

Вверху, справа: : Бакнинь организует “Ve mien Quan ho” (Возвращение на землю Куаньхо) 2023. Фото: ВИA

Нижний: Представление танца Сoe тайского этнического меньшинства. Фото: ВИA

Прорывное направление в развитии экономических знаний

В сентябре 2016 года опубликовали стратегию развития вьетнамских культурных индустрий до 2020 года, с видением до 2030 года. Это усилия Вьетнама по обновлению институтов, разбору узлов, изменению восприятия с целью формирования политических рамок для проведения изменений и интеграции культурных индустрий.

По словам доцента, доктора Нгуен Тхи Тху Фуонг, директора Национального института культуры и искусств Вьетнама, реализация стратегии показывает, что политические рамки продемонстрировали способность защищать, поощрять разнообразие форм культурного самовыражения, постепенно продвигать имидж, идентичность и повышать привлекательность и убедительность «мягкяой силы» вьетнамской культуры.

Индустрия культуры внесла активный вклад в достижение общего социально-экономического развития страны. В период 2018-2022 годов производственная стоимость индустрии культуры оценивается в 1,059 миллиона донгов (что эквивалентно примерно 44 миллиардам долларов США). Вклад индустрии культуры в 2021 году достиг 3,92% ВВП и увеличился до 4,04% ВВП в 2022 году. Стратегия определяет цель к 2030 году стремиться к тому, чтобы доходы индустрии культуры составляли 7% ВВП и продолжали создавать больше рабочих мест для общества.

Стратегия развития культурных индустрий способствовала формированию многих программ и инициатив, включая успех Ханоя как члена Сети креативных городов ЮНЕСКО (UNCN) в категории дизайна. Вслед за Ханоем в 2023 году Далат и Хойан были объявлены креативными городами в категориях музыки, ремесел и народного искусства. Это стало важной основой для Вьетнама в разработке и совершенствовании политики и мер по развитию индустрии культуры, достойной преимуществ и присущего ей потенциала…

На общенациональной конференции по развитию индустрии культуры Вьетнама 22 декабря 2023 г. премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что развитие индустрии культуры должно способствовать важному формированию передовой культуры и национальной идентичности Вьетнама и должно быть включено в общее социально-экономическое развитие.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь проводит национальную телеконференцию по развитию культурной индустрии Вьетнама 22 декабря 2023 года. Фото: ВИA

По словам премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня, развитие культурной индустрии должно быть связано с продвижением и распространением имиджа страны и народа Вьетнама. Культурные промышленные продукты и услуги должны обеспечивать соответствие элементам «креативности, самобытности, уникальности, профессионализма, здоровья, конкурентоспособности и устойчивости» на основе «Этнос – Наука – Масса», постепенно создавая бренды национальных товаров и услуг, участвуя в глобальной цепочке создания стоимости./.

Уникальные художественные представления «Воспоминаний Хойана» привлекли множество туристов. Фото: ВИA