发挥创造力 增强越南文化的“软实力”

将人类代表性非物质文化遗产的精髓和独特之处充分展现出来。图自越通社

近年来，越南文化产品不断向世界展示出一个美丽和富有特色的越南。来自文化的创意元素有效地将文化资源转化为吸引大众的产品，带来经济和社会效益，助力许多地方打造优势品牌和提高吸引力。

值得注意的是，许多几乎被遗忘的文物，经过艺术创造力和社区的大力推动而“重回生机”。这意味着在社会各界的携手努力下，越南文化的“软实力”不断增强，并不断散发出其吸引力。

唤醒“沉睡”的文化遗产

2019年，河内市成为创意城市网络（设计领域）成员，是越南第一个参与该网络的城市，这意味着该市以获取文化和创造力资源，实现可持续发展目标，正式参与国际合作进程。

“光门”设计在2021年“ 零公里标志碑”设计竞赛中荣获一等奖。图自：hanoimoi.vn

从此至今，河内市不断展现出这座千年首都的创造力。其中最引人注目的是 2021 年举办的河内创意设计节。

2023年河内创意设计节以“流动”为主题，聚焦设计-社区-创意三大支柱，致力于唤醒具有独特文化价值的遗产，将工业遗产改造为有趣的空间，带来经济、文化、社会价值。

嘉林火车厂里演出的“河内车站音景”艺术作品的演员。图自越通社

嘉林火车厂变身为艺术空间。图自越通社

行豆水塔成为创意空间。图自越通社

创意设计节包括60多场文化活动，介绍4个建筑工程、20个展示和展览、20场研讨会、座谈会、9场艺术活动以及一系列社区活动、创意博览会等活动。最为突出的亮点是老旧的嘉林火车站 “变身”为色彩缤纷的艺术创意空间，吸引大批市民前来参观体验。

老旧的嘉林火车站 “变身”为色彩缤纷的艺术创意空间，吸引大批市民前来参观体验。图自越通社

河内市人民委员会副主席武秋河表示，河内创意设计节每年举办一次，主题为“激发创意”（2021年）、“创意与技术”（2022年）、“流动”（2023年），充分发挥首都的发展潜力和优势，提高社区意识，促进创意设计和文化产业的合作，履行加入创意城市网络时对教科文组织做出的承诺。 设计节的成功举办充分体现出河内市利用文化资源促进经济社会可持续发展的正确方向和政策。

2023年河内创意设计节聚焦设计-社区-创意三大支柱，充分发挥首都优势，致力于唤醒具有独特文化价值的遗产。图自hanoimoi.vn

文化专家认为，将工业生产设施迁出城内的政策给城内留下了丰富的工业遗产资源等待开发。本届设计节带来了许多有趣的体验，为落实首都文化产业发展战略、实现可持续发展做出贡献。

联合国常驻越南代理协调员拉姆拉·哈利迪。图自UNDP

联合国常驻越南代理协调员拉姆拉·哈利迪（Ramla Khalidi）表示，该活动不仅弘扬首都丰富的创意文化资源，还让每个人看出文化资源的开发可为城市带来的新活力。河内通过聚集充沛的青年活力进行创新，成功证明文化是社会经济发展的动力，使首都成为人人都能体验文化价值的地方。

发展知识经济的突破方向

2016年9月，《越南文化产业发展战略（至2020年和2030年愿景）》出台。 这是越南在制度创新、消除瓶颈、转变观念以促进文化产业变革方面所做的巨大努力。

在越南各民族文化旅游村举行的多乐省埃德族锣鼓节上的锣鼓表演节目。图自越通社

北宁省“2023年探访官贺之地”文化节。图自越通社

群舞是越南西北地区泰族一种独特的传统舞蹈艺术，与泰族人的生活息息相关。图自越通社

越南国家文化艺术学院院长阮氏秋芳表示，实际表明，现有政策体系正在保护和促进文化多样性，逐步展现越南文化“软实力”的形象、特色和吸引力。

文化产业为国家经济社会发展做出了积极贡献。2018年至2022年期间，文化产业带来了约10.59亿越盾（约合440亿美元）。2021年文化产业占GDP比重达到3.92%，2022年提高到4.04%，力争到2030年文化产业对GDP的贡献率达到7%，为社会创造更多就业岗位。

文化产业发展战略促进许多计划和举措的形成，其中包括河内成为联合国教科文组织创意城市网络（UCCN）的成员。继河内之后，2023年，大叻和会安成为音乐、手工艺品和民间艺术领域的创意城市。这是越南制定和完善政策体系，充分挖掘潜力与优势来发展文化产业的重要依据。

2023年12月22日，越南政府总理范明政在越南文化产业发展全国会议上强调，文化产业发展应为建设先进、富有民族特色的越南文化做出贡献，同时必须置于经济社会发展大局之中。

2023年12月22日，越南政府总理范明政主持召开全国文化产业发展大会。图自越通社

范明政指出，文化产业发展应与提升和传播国家形象融合在一起。文化产品和服务要满足“创意、个性、独特、专业、健康、具有竞争力和可持续性”等要素，以“民族-科学-大众”为基础，逐步打造国家层面上的强势文化和服务品牌。（完）

会安记忆岛举行的系列文艺表演活动，颇受游客的青睐。图自越通社