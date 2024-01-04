2023年越南对外交往与外交活动经过不懈的努力彰显了“越南竹子外交”特色，成为国家总体成就中的一大亮点。在担任越南国家主席不到 10 个月的时间里，武文赏主席共出席了两个世界知名多边论坛并对8个国家进行正式访问。

武文赏“新担当”出访取得了丰硕成果，不仅有助于巩固新时期国家发展、对外开放、捍卫祖国的外交局面，还逐步塑造了质朴、真诚的“心连心”外交风格。

越南国家主席武文赏在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上发表讲话。图自越通社

担任国家主席10个月以来，武文赏与来自中国、美国、德国、法国、俄罗斯、英国、意大利等的数十位国家元首和政府首脑进行会晤，并会见了梵蒂冈教皇方济各。短时间内开展如此密集的高层活动，这在越南外交史上并不多见。

武文赏与来自中国、美国、德国、法国、俄罗斯、英国、意大利等的数十位国家元首和政府首脑进行会晤。图自互联网

宣誓就职两个多月后，武文赏首次出访西方，出席英国国王查尔斯三世加冕典礼。这是英国时隔近70年再次举行的王室加冕典礼。此次活动期间，武文赏会见了近20位地区和世界各国领导人以及主要经济金融组织负责人。

文化艺术是一道桥梁

2023年7月下旬，武文赏和夫人对奥地利进行正式访问，对意大利进行国事访问并访问了梵蒂冈。这些活动在各方面特别是文化外交方面都取得巨大成果。

左上图：奥地利总统亚历山大·范德贝伦和夫人在首都维也纳霍夫堡皇宫举行仪式，欢迎越南国家主席武文赏和夫人对该国进行正式访问. 图自越通社

右上图：: 越南国家主席武文赏及夫人与意大利总统塞尔焦·马塔雷拉及女儿合影。图自越通社

下图： 越南国家主席武文赏携夫人和越南高级代表团与教宗方济各合影。图自越通社

抵达世界音乐之都、欧洲古典音乐中心维也纳后，武文赏邀请来自欧洲各地的越南人和奥地利朋友一同欣赏越南与欧洲传统音乐表演。

以音乐、文化、哲学作为连接两国经济合作的主线，武文赏赞赏布尔根兰州州长以天才音乐家约瑟夫·海顿为深化两国关系榜样的建议。双方强调，音乐必将使布尔根兰州和越南人民之间的交流和沟通更加密切。

奥地利-越南协会（GÖV）主席阿尔弗雷德·格斯特(Alfred Gerstl)表示，武文赏访问期间举办的文化和音乐交流活动令人印象深刻，拉近了两国人民之间的距离。

访问意大利期间，武文赏在国宴上回顾了国际友人在越意关系史上的主要事件并表示，越南人民永远铭记在争取民族独立斗争时期，意大利人民给予的宝贵支持。这种支持的象征之一是1973年底从意大利运送必需品援助越南人民的友谊船Australe。这艘船由卢西亚诺·索塞（Luciano Sossai）船长指挥，从港口城市热那亚（Genoa）出发。

越南国家主席武文赏与意大利总统塞尔焦·马塔雷拉举行会谈。图自越通社

感受到越南人民的真诚、真情，意大利总统塞尔吉奥·马塔雷拉（Sergio Mattarella）对媒体说：“两国关系是团结与真诚对待的充分体现，是两国人民的宝贵财富。”

AGC通讯社社长安东尼奥·阿尔巴内塞（Antonio Albanese）高度评价武文赏广泛的知识基础和对文化外交的优先。他表示，越南国家主席武文赏对意大利的访问有助于推动两国关系迈上了新高度，更加稳固和深入发展。

越南国家主席武文赏与奥地利总统亚历山大·范德贝伦在会谈后会见了记者。图自越通社

韩国檀国大学亚洲与中东研究系越南学专业副教授白容宪（Beak Yong-Hun）表示，文化外交是越南外交三大支柱中的重要内容，得到各级部门尤其是党和国家领导人的广泛推广。

古巴国际政策研究中心高级研究员鲁维斯雷·冈萨雷斯·萨伊兹（Ruvislei González Saez）表示，文化外交和人文交流，特别是高层互访活动中开展的文化活动有助于提升国家形象，成为落实越南人民外交政策的重要因素。

越南国家主席武文赏会见教宗方济各。图自越通社

在对梵蒂冈进行正式访问期间，武文赏会见了全球天主教会领袖，得知天主教教皇方济各从小在布宜诺斯艾利斯就一直关心并对越南怀有美好感情，武文赏感慨万千。值得关注的是，在与武文赏会面五个月后，教皇方济各就任命马雷克.扎莱夫斯基大主教为圣座首位常驻越南代表，为越南与天主教圣地关系翻开了新的历史一页。

2023年12月，武文赏与对越南进行国事访问的中共中央总书记、中国国家主席习近平举行会谈，双方一致同意增进人文交流，办好加强两国友谊的文化活动，加大宣传力度，提高两国人民尤其是青年一代对两国友谊的认识，为夯实两党两国社会基础做出了贡献。

越南国家主席武文赏与中共中央总书记、国家主席习近平举行会谈。图自越通社

2023年9月中旬，武文赏在河内首次会见了美国总统乔·拜登并向他赠送了由越南作家协会出版的一本名为《一个人、一条路、一段历史：胡志明——致美国的信》的书籍。美国总统乔·拜登对这份礼物非常感兴趣并表示将认真阅读这本书。

越南国家主席武文赏会见美国总统拜登。图自越通社

触动心灵

2023年最后一次出访，武文赏对日本进行正式访问，与日本首相岸田文雄（Kishida Fumio）宣布将两国关系提升为致力于亚洲和世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系。

武文赏在日本国会发表了被认为是彰显“触动人心”和“印象极其深刻”的演讲。武文赏指出，两国文化、历史、人文相似，两国人民几千年来密切交往，这就是两国友谊和相互理解的粘合剂。

越南国家主席武文赏在日本国会发表演讲。图自越通社

但最令人感动和印象深刻的是，在东京的日子里，武文赏与多年前接待赴日参加两国青年交流活动的越南青年代表团的日本寄宿家庭亲密会面并共进早餐。

越南国家主席武文赏与日本家庭代表会面。图自互联网

武文赏亲自挑选了一份极其特殊的菜单，该菜单以越南和日本美食的交叉点为特色，用于接待来自日本各地的老朋友。不仅菜单独特，“美食外交”性质还通过越裔日本著名厨师的烹制艺术得到完美体现。

日本各大媒体在报道这一事件时认定：“此次会面触及日本人民的心灵”。（完）