Приложив огромные усилия, в 2023 году внешняя и дипломатическая работа четко подтвердила идентичность «бамбуковой дипломатии Вьетнама», которая является ярким моментом в общих достижениях страны.

Менее чем за 10 месяцев пребывания на посту главы государства президент Во Ван Тхыонг принял участие в двух ведущих мировых многосторонних форумах; официально посетил восемь стран на нескольких континентах.

Большие успехи зарубежных поездок, впервые достигнутые президентом Во Ван Тхыонгом, внесли важный вклад и более прочно укрепили обширные внешнеполитические ситуации, которые создали благоприятные условия для развития и защиты страны в данный период, и постепенно сформировали дипломатический простой и искренний стиль с особой культурой «от сердца, к сердцу».

Президент Во Ван Тхыонг принимает участие и выступает с речью на форуме высокого уровня по цифровой экономике в рамках третьего форума международного сотрудничества “Пояс и путь”. (Фото: ВИA)

Почти за 10 месяцев пребывания на посту главы государства президент Во Ван Тхыонг провел переговоры, совещания, встречи, контакты и рабочие встречи с десятками глав правительств, включая большинство групп стран сверхдержав группы G7, таких как Китай, Германия, Франция, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Королевство Англия, Италия а так же с Папой Римским Франциском в Ватикане. В истории внешней политики Вьетнама редко было так много специальных встреч за короткий период времени.

Президент Во Ван Тхыонг проводит переговоры и встречи со многими лидерами сверхдержав и стран Большой семерки. (Фото: ВИA)

Более чем через два месяца после своей инаугурации президент Во Ван Тхыонг совершил свою первую поездку на Запад, чтобы принять участие на коронации английского короля Карла III – великом 70-летнем событии, которое состоится всего один раз. Именно на этом мероприятии президент контактировал и встретился почти с 20 лидерами стран, руководителями ведущих экономических и финансовых институтов региона и мира.

Президент Во Ван Тхыонг встречается с генеральным губернатором Австралии Дэвидом Джоном Херли и президентом Филиппин Бонгбонгом Маркосом. (Фото: ВИA)

* Культура и искусство – связующая нить



В конце июля 2023 года президент Во Ван Тхыонг и его супруга совершили официальный визит в Австрию, посетили Италию с государственным визитом и посетили Ватикан. Зарубежная поездка увенчалась большим успехом во всех аспектах, особенно в культурной дипломатии, ооставив глубокие впечатления главой государства Вьетнама на посещаемые им страны.

Вверху (слева): Президент Во Ван Тхыонг, его супруга позируют для фото с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и его супругой (Фото: ВИA)

Вверху, справа: Президент Во Ван Тхыонг с супругой и президент Италии Серджо Маттарелла с дочерью во дворце Квиринале (Фото: ВИA)

Внизу: Президент Во Ван Тхыонг встречается с Папой Римским Франциском в Святом Престоле, Ватикан, 27 июля 2023 года. (Фото: ВИA)

Приехав в Вену – мировую столицу музыки и сердце европейской классической музыкальной сцены, он подарил вьетнамцам, проживающим в Европе, и австрийским друзьям великолепный праздник искусства, в котором вьетнамские артисты исполнили традиционные и европейские классические произведения на вьетнамских музыкальных инструментах.

Рассматривая музыку, культуру и философию как связующая нить с экономическим сотрудничеством между двумя странами, президент Во Ван Тхыонг приветствовал идею премьер-министра австрийской земли Бургенланд, предложившего взять за образец гениального музыканта Йозефа Гайдна в стремлении ещё больше углубить отношения между двумя странами и подчеркнуть, что музыка, несомненно, объединит людей из Бургенланда и Вьетнама.

Как отметил доцент, доктор Альфред Герстль, председатель Австро-вьетнамской ассоциации дружбы, мероприятия по культурному и музыкальному обмену оказали глубокое впечатление во время визита и сблизили народы двух стран.

Посетив Италию – одну из колыбелей человеческой цивилизации, напомнив о знаковом событии международных друзей в истории отношений между двумя странами, президент Во Ван Тхыонг выступил с речью на государственном банкете: «Вьетнамский народ навсегда запомнит ценную поддержку, оказанную итальянским народом в войне сопротивления Вьетнама за независимость, свободу и воссоединение страны. Одним из символов этой поддержки стал корабль дружбы Australe, который в конце 1973 года доставил предметы первой необходимости итальянского народа для оказания помощи вьетнамскому народу под командованием капитана Лучано Соссаи, отправляясь из портового города Генуя.»

Президент Во Ван Тхыонг и президент Италии Серджо Маттарелла проводят переговоры. (Фото: ВИA)

Ощущая искренность, дух вьетнамской лояльности, богатый благодарностью, президент Серджио Маттарелла заявил журналистам: «Отношения между двумя странами являются выражением солидарности и искренней привязанности, а также наследием обоих народов».

Высоко оценивая обширную базу знаний и придавая приоритетное значение культурной дипломатии президента Во Ван Тхыонга, директор AGC media Антонио Альбанезе сказал, что визит президента Вьетнама Во Ван Тхыонга поднял отношения между двумя странами на новые высоты, сделал их глубже и крепче.

Президент Во Ван Тхыонг и президент Австрии Александр Ван дер Беллен на встрече с прессой. (Фото: ВИA)

Доктор Бик Ен Хун, доцент кафедры вьетнамоведения Факультета изучения Азии и Ближнего Востока Университета Данкук, Южная Корея, прокомментировал: культурная дипломатия является важной областью в трех столпах внешней политики Вьетнама и широко реализуется на многих уровнях, особенно во время визитов лидеров партии и правительства Вьетнама.

Доктор Рувислей Гонсалес Саес, старший научный сотрудник Кубинского центра исследований международной политики (CIPI), сказал, что культурная дипломатия, обмен между людьми, особенно во время визитов высокопоставленных лидеров, улучшили имидж страны; стали важным фактором в процессе реализации народной дипломатии Вьетнама.

Президент Во Ван Тхыонг встречается с Папой Римским Франциском. (Фото: ВИA)

Во время первого официального визита в Ватикан, в ходе встречи с главой Всемирной католической церкви, президент Во Ван Тхыонг выразил свои эмоции, когда узнал, что с юных лет, в Буэнос-Айресе, Папа Франциск всегда проявлял заботу о Вьетнаме, питая добрые чувства к нему.

Через пять месяцев после сердечной встречи с вьетнамским лидером Папа Франциск назначил архиепископа Марека Залевского первым постоянным представителем Святого Престола во Вьетнаме, открыв новую страницу в отношениях между Вьетнамом и Святой землей католиков всего мира.

На переговорах в Ханое во время государственного визита генерального секретаря, председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам примерно в середине декабря 2023 года, лидеры двух стран договорились укреплять обмены между людьми, хорошо организовывать культурные обмены, усиливать пропаганду вьетнамско-китайской дружбы, поощрять людей, особенно молодое поколение, «знакомиться друг с другом, понимать друг друга, становиться близкими друзьями», что способствует дальнейшему укреплению социальной основы для развития отношений между двумя партиями и двумя странами.

Президент Во Ван Тхыонг встречается с генеральным секретарем ЦК партии, председателем КНР Си Цзиньпином. (Фото: ВИA)

Примерно в середине сентября 2023 года в Президентском дворце во время первой встречи президент Во Ван Тхыонг почтительно вручил президенту США Джо Байдену книгу «Личность, путь и история: ХО ШИ МИН – ПИСЬМО В АМЕРИКУ», изданную издательством «Ассоциация писателей».

В книге представлены письма президента Хо Ши Мина, адерсованные американским студентам, женщинам, простым людям, журналистам, офицерам, сенаторам, государственному секретарю и президенту.

Президент США Джо Байден с уважением принял этот особенный и значимый подарок, заявив, что он найдет время, чтобы внимательно прочитать письма президента Хо Ши Мина в книге, чтобы лучше понять этот период в отношениях между двумя странами.

Президент Во Ван Тхыонг принимает президента США Джо Байдена. (Фото: ВИA)

*Прикосновение к сердцу



Во время последней зарубежной поездки по иностранным делам в 2023 году президент Во Ван Тхыонг посетил Японию с официальным визитом, и вместе с премьер-министром Кисидой Фумио объявили о повышении уровня отношений двух стран до всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире.

Президент произнес речь в японском парламенте, которая была оценена как «от сердца к сердцу», «очень впечатляющая». Вьетнамский лидер сказал, что культурное, историческое, человеческое и традиционное сходство между народами двух стран на протяжении тысячелетий было связующим звеном для дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.

Президент Во Ван Тхыонг выступает с речью в Национальном парламенте Японии. (Фото: ВИA)

Однако нельзя не упомянуть о самой трогательной, неожиданной и незабываемой части пребывания президента Во Ван Тхыонга в Токио – встрече и завтраке с японскими семьями, которые много лет назад приветствовали молодежные делегации Вьетнама в рамках программ молодежного обмена двух стран.

Президент Тхыонг встречается с японскими семьями, участвующими в программах молодежного обмена между Вьетнамом и Японией. (Фото: baoquocte.vn)

Особое меню, чрезвычайно деликатное, представляющее собой интерверенцию между вьетнамско-японской кухней, тщательно отобранное лично президентом для приема близких друзей из многих деревень Японии. Не только уникальность меню, но и характер «кулинарной дипломатии» также прекрасно демонстрируется через безупречное приготовление блюд известным шеф-поваром – японцем вьетнамского происхождения.

В крупнейших японских газетах, освещавших это событие, были опубликованы такие слова: «встреча тронула сердца японского народа»./.