Grâce à des efforts remarquables, en 2023, les affaires étrangères et la diplomatie ont clairement affirmé l’identité de la “diplomatie du bambou” du Vietnam, constituant un « point lumineux » important dans les réalisations du pays. En moins de 10 mois à la tête de l’État, le président Vo Van Thuong a participé à deux des principaux forums multilatéraux du monde et effectué des visites officielles dans huit pays de plusieurs continents.

Le brillant succès des visites du président Vo Van Thuong a non seulement contribué de manière significative à consolider le développement du pays et à protéger la Patrie dans la nouvelle période, mais a également façonné progressivement un style diplomatique riche de culture, simple et sincère, « de cœur à cœur ».

Le président Vo Van Thuong participe et prend la parole à la séance de haut niveau sur le thème “L’économie numérique – Nouveau moteur de la croissance”. Photo: VNA

Le président Vo Van Thuong a eu des entretiens, réunions et rencontres avec des dizaines de chefs d’État et de gouvernement, dont la plupart des pays appartenant au Groupe des sept plus grandes puissances avancées du monde (G7) que sont la Chine, les États-Unis, l’Allemagne, la France, la Russie, le Royaume-Uni, l’Italie ; et une entrevue avec le pape François au Vatican. Il est rare dans l’histoire des affaires étrangères du Vietnam qu’autant de réunions spéciales aient eu lieu en si peu de temps.

Plus de deux mois après avoir prêté serment, le président Vo Van Thuong a effectué sa première visite en Europe en assistant à la cérémonie de couronnement du roi britannique Charles III – un événement important qui n’a eu lieu qu’au cours des 70 dernières années de la famille royale britannique. Lors de cet événement, Vo Van Thuong a aussi contacté et rencontré près de 20 dirigeants de pays et chefs d’organisations économiques et financières de premier plan de la région et du monde.

Le président Vo Van Thuong (Centre) rencontre le gouverneur général d’Australie David John Hurleyet le président philippin Bongbong Marcos. Photo: VNA

La culture et l’art comme fil conducteur



Fin juillet 2023, le président Vo Van Thuong et son épouse ont effectué une visite officielle en Autriche, une visite d’État en Italie et une visite au Vatican. Leur voyage a été couronné de succès dans tous les aspects, notamment en matière de diplomatie culturelle, laissant de profondes impressions sur le chef de l’État vietnamien.

Photo de gauche: Le président Vo Van Thuong et son épouse prennent une photo avec le président autrichien Alexander Van der Bellen et son épouse. Photo: VNA

Photo de droite: Le président italien Sergio Mattarella et sa fille prennent une photo avec le président Vo Van Thuong et son épouse. Photo: VNA

Photo de 2e rang: Le président Vo Van Thuong, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang prennent des photos avec le pape François le 27 juillet 2023 au Vatican. Photo: VNA

Dans la capitale autrichien Vienne, le président Vo Van Thuong a invité les Vietnamiens d’outre-mer de toute l’Europe et leurs amis autrichiens à profiter d’un programme artistique spécial, réalisé par des artistes vietnamiens utilisant des instruments de musique traditionnels.

Le professeur associé-Docteur Alfred Gerstl, président de la Société austro-vietnamienne (GÖV), a déclaré que les activités culturelles et musicales au cours de cette visite avaient contribué à rapprocher les peuples des deux pays.

En visite d’État en Italie, le président Vo Van Thuong a pris la parole lors du banquet d’État et affirmé que le peuple vietnamien se souvenait toujours du précieux soutien accordé par le peuple italien au Vietnam pendant sa guerre de résistance pour l’indépendance, la liberté et la réunification nationale. L’un des symboles de ce soutien est le navire d’amitié Australe, qui transporta des biens de première nécessité du peuple italien pour aider le peuple vietnamien à la fin de 1973, au départ du port de Gênes, a-t-il ajouté.

L’entretien entre le président Vo Van Thuong et le président italien Sergio Mattarella. Photo: VNA

Le président italien Sergio Mattarella a déclaré à la presse que les relations entre les deux pays reflétaient la solidarité et le sentiment sincère, et étaient un précieux héritage des deux peuples.

Le directeur de l’agence de média AGC, Antonio Albanese, a déclaré que la visite en Italie du président vietnamien Vo Van Thuong avait porté les relations entre les deux pays à un nouveau niveau, plus profond et plus fort.

Le président Vo Van Thuong et le président autrichien Alexander Van der Bellen lors d’une conférence de presse. Photo: VNA

Le professeur associé Beak Yong-Hun de l’École d’études sur l’Asie et le Moyen-Orient de l’Université sud-coréenne de Dankook a commenté que la diplomatie culturelle était un domaine important dans les trois piliers de la politique étrangère du Vietnam, et qu’elle avait été largement déployée à plusieurs niveaux, notamment lors des visites des dirigeants du Parti et de l’État.

Le président Vo Van Thuong a une entrevue avec le pape François. Photo: VNA

Au Vatican, lors de son entrevue avec le pape François, le président Vo Van Thuong a salué les bons sentiments accordés par le pape au Vietnam. Cinq mois après la rencontre sincère avec le dirigeant vietnamien, le pape François a nommé l’archevêque Marek Zalewski en tant que premier représentant pontifical résident au Vietnam, marquant un moment historique dans les relations diplomatiques entre le Vietnam et le Vatican.

Lors de l’entretien à Hanoï entre le président Vo Van Thuong et le secrétaire général et président chinois Xi Jinping en visite d’État au Vietnam, en décembre 2023, les deux dirigeants ont convenu de renforcer les échanges entre les peuples et de bien organiser des échanges d’amitié, encourageant les gens, en particulier la jeune génération, à mieux se connaître, à se rapprocher, contribuant au développement des relations entre les deux Partis et les deux pays.

Le président Vo Van Thuong a une entrevue avec le secrétaire général et président chinois Xi Jinping. Photo: VNA

Lors de la première rencontre entre le président Vo Van Thuong et le président américain Joe Biden en visite d’État au Vietnam en septembre 2023, Vo Van Thuong lui a respectueusement remis l’ouvrage intitulé “Une personne, un chemin et une histoire : Ho Chi Minh – Lettres aux États-Unis”. Le président américain Joe Biden a été très heureux de ce cadeau significatif et a déclaré qu’il prendrait le temps de le lire attentivement.

Le président Vo Van Thuong reçoit le président américain Joe Biden. Photo: VNA

Toucher le coeur



Lors de sa visite officielle au Japon, son dernier séjour à l’étranger de 2023, le président Vo Van Thuong a rencontré le Premier ministre japonais Kishida Fumio. Les deux dirigeants ont convenu de porter les relations entre les deux pays au niveau d’un partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie.



Le président vietnamien a prononcé un discours impressionnant à la Diète du Japon, dans lequel il a déclaré que les similitudes dans la culture et l’histoire entre les deux peuples avaient contribué à consolider l’amitié et la compréhension mutuelle entre les deux pays.

Le président Vo Van Thuong prononce un discours impressionnant à la Diète du Japon. Photo: VNA

Le plus touchant, surprenant et impressionnant lors du séjour du président Vo Van Thuong à Tokyo fut sa rencontre intime et son petit-déjeuner avec des familles japonaises ayant accueilli des jeunes vietnamiens il y a des années dans le cadre du Programme d’échanges des jeunes entre les deux pays.

Le président Vo Van Thuong rencontre et prend un petit-déjeuner avec des familles japonaises ayant accueilli des jeunes vietnamiens il y a des années dans le cadre du Programme d’échanges des jeunes Vietnam-Japon. Photo: baoquocte.vn

Un menu spécial, extrêmement sophistiqué, à la croisée des cuisines vietnamienne et japonaise, a été soigneusement sélectionné personnellement par le président pour l’accueil de personnes âgées de nombreuses zones rurales japonaises.

Relatant cet événement, la presse japonaise a publié ces mots : “Cette rencontre a touché le cœur du peuple japonais”./.