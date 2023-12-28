越南借助三大动力推动经济的增长

巴地头顿省盖梅-施威港口。图自越通社

越南多措并举促进经济稳步发展，改善人民生活水平

尽管2023年经济形势复杂难料，挑战大于机遇，但实际上却存在更多不确定性。美联储（Fed）和各国央行不断加息以控制通胀；俄乌冲突持续延长；中东加沙地带冲突导致世界经济需求减少，企业经营生产成本增加等。

2023年第一季度的国内生产总值（GDP）虽然比受新冠肺炎疫情最恶劣影响的2020年第一季度相比有所增长，但仅同比增长了3.32%。图自越通社

中央经济管理研究所所长陈鸿明在评价越南今年的经济形势时表示，虽然新冠肺炎疫情已得到控制，但其留下的后果依然非常严重，对越南乃至世界经济产生了消极的影响。

经济开放度较高的越南在2023年第一季度受到了很大的冲击。2023年第一季度的国内生产总值（GDP）虽然比受新冠肺炎疫情最恶劣影响的2020年第一季度相比有所增长，但仅同比增长了3.32%。这是13年来历史第二低。 半年后，GDP仅增长了0.4%，达到3.72%，仅高于2020年上半年1.74%的增速，远低于2022年6.42%的增速。

亚行预测2024年越南经济增长率有望维持在6%的水平。图自越通社

但在低迷的世界经济大气候环境中，上述成果来之不易，是整个政治体系、民众和企业界巨大努力取得的成果。

凭借党的主张和政策、国家的管理、国会的有效运作和政府的果断决策，许多促进经济发展、保障和改善人民生活的解决方案相继出台并有效实施。

2023年前11个月，政府出台了多项决策部署，其中包括降低贷款利率、维护外汇市场稳定；推进公共投资资金拨付进度；加大各行业各领域信贷支持；税费、土地使用费减免、延缓缴纳；游客签证延期等行之有效的措施，助推经济发展。

左上图：签证有效期延长至90天有助于提高越南国际游客到访量。图自越通社

右上图： 越南多措并举 增强企业信贷可获得性. 图自越通社

下图：促进公共投资资本的支出。图自越通社

与此同时，政府积极有效地开展了许多外交和融入国际活动，特别是推动高层协议的落地见效实施。

范明政总理表示，今年前11个月，越南宏观经济保持稳定；通货膨胀得到控制； 11个月平均增速3.22%。图自越通社

通过一系列的解决方案，越南经济呈现积极的复苏态势，在许多领域都取得了重要成果。据此，预计2023年第三季度经济增速较去年同期增长5.33%，其中前9个月增长了4.24%，较6个月增长0.52%，处于地区和世界较高水平。

范明政总理表示，今年前11个月，越南宏观经济保持稳定；通货膨胀得到控制； 11个月平均增速3.22%；促进增长，确保经济运行在合理区间；工业生产恢复加快。公共债务、政府债务、外债和财政赤字得到了控制等是促进增长的重要因素。

期待2024年的复苏

根据计划投资部的评估，2024年投资、出口、消费三大动力都有良好的增长机会。

尽管与2022年的8.02%增速相比，越南经济增长预计将达到较低增速，但中央经济研究与管理研究所（CIEM）专家预测，2023年越南的经济增速仍高于许多地区和世界许多国家和地区。

惠誉预测越南经济增速将达到6.3 %，2025 年为 7.0%。图自越通社

信用评级机构惠誉评级也对越南2024年和2025年的经济增长做出了乐观预测。该组织认为越南国内金融和货币政策给经济提供了支撑。惠誉预测越南经济增速将达到6.3 %，2025 年为 7.0%。

据亚洲开发银行（ADB）最近发布的亚洲发展展望（ADO）报告，亚行预测2024年越南经济增长率有望维持在6%的水平。国际货币基金组织(IMF)还预测，2024年越南经济增速达到5.8%，位居世界第20位。

第十五届国会第六次会议通过关于2024年经济社会发展计划的第103/2023/QH15号决议，设定了6%至6.5%的GDP增长目标，CPI平均增长率为4%至4.5%。决议提出了经济各领域12组综合解决方案。

根据计划投资部的评估，投资、出口、消费三大驱动力在2024年都呈现良好的增长势头。图自越通社

根据计划投资部的评估，投资、出口、消费三大驱动力在2024年都呈现良好的增长势头。在出口方面，从2023年最后几个月来看，出口逐步重拾增长势头。消费增长也接近两位数水平。对于投资领域，公共投资、FDI投资、私人投资均实现了增长，特别是在吸引外资方面。可再生能源、半导体芯片等新兴领域的投资均释放良好的信号。

联合国开发计划署驻越代表拉姆拉·哈利迪表示，为了使越南经济在2024年之前强劲复苏，越南需要采取灵活的解决方案来应对其面临的困难和挑战。实际上，创新、能源转型的进程为越南带来扩展新市场、提高商品的价值和含量以及促进出口的机会。此外，越南还可以提高投资吸引力，利用半导体技术、人工智能等先进技术有效利用机会，向更高水平发展，逃离中等收入陷阱。（完）

巴地头顿省盖梅-施威港口——重要的海运中转港。图自越通社