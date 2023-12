PROFITER DES TROIS MOTEURS DE CROISSANCE  ÉCONOMIQUE

Activités d’import-export au port en eau profonde de Gemalink. Photo : VNA

De nombreuses mesures ont été mises en place pour stimuler le développement économique, stabiliser et améliorer la vie des populations.

En 2023, la situation mondiale connaît des évolutions complexes. La Réserve fédérale des États-Unis (Fed) et les banques centrales de nombreux pays ont continuellement augmenté les taux d’intérêt directeurs afin de contrôler l’inflation, les conflits russo-ukrainien et dans la bande de Gaza (Moyen-Orient) ont entraîné une réduction de la demande économique mondiale, tandis que les coûts de production ont augmenté.

Des gens participent à la production pour la reprise progressive et le développement de l’industrie dans le nouveau contexte. Photo : VNA

Evaluant l’économie vietnamienne pour cette année, le directeur de l’Institut central de gestion économique (CIEM), Tran Hong Minh, a déclaré que les conséquences de la pandémie de COVID-19 restent lourdes sur l’économie mondiale, en particulier sur l’économie vietnamienne.

En raison de sa grande ouverture économique, le Vietnam a subi de forts impacts au premier trimestre 2023. Bien que son PIB ait augmenté par rapport au premier trimestre 2020 – une année fortement touchée par l’épidémie de COVID-19 – il n’a progressé que de 3,32% par rapport à la même période de l’année précédente, soit le deuxième taux de croissance le plus faible en 13 ans. Six mois plus tard, le PIB n’a progressé que de 0,4%, s’établissant à 3,72%, bien en dessous des 6,42% en 2022.

Selon les prévisions de la BAD, la croissance économique du Vietnam en 2024 serait de 6%. Photo : VNA

Cependant, compte tenu du ralentissement de la croissance économique mondiale, ces performances sont le résultat des grands efforts de l’ensemble du système politique, de la population et du milieu des affaires.

Grâce aux politiques et à la direction du Parti, à la gestion de l’État, à la performance de l’Assemblée nationale et à la dynamique du gouvernement, de nombreuses mesures ont été mises en place pour promouvoir le développement économique, stabiliser et améliorer la vie des populations.

Au cours des onze premiers mois de l’année, le gouvernement a publié 78 décrets et 236 résolutions. Le Premier ministre a promulgué 29 décisions normatives, 1.575 décisions spéciales et 28 directives. Ces mesures comprennent des actions concrètes comme la réduction des taux d’intérêt des prêts, la stabilisation du marché des changes, l’accélération du décaissement des fonds d’investissement public, l’exonération et la réduction de taxes et redevances, ainsi que la prolongation de la validité de visas pour les touristes….

Photo à gauche, au 1er rang: Prolongation de la validité de visa pour les touristes arrivant au Vietnam. Photo : VNA

Photo à droite, au 1er rang : Lancer des crédits pour soutenir les secteurs. Photo : VNA

Photo au 2e rang : Accélérer le décaissement des investissements publics. Photo : VNA

Parallèlement, le gouvernement a activement et efficacement mis en œuvre de nombreuses initiatives dans le domaine de la politique étrangère et de l’intégration internationale, notamment en organisant la mise en œuvre d’accords de haut niveau…

Grâce à une série de mesures et à une mise en œuvre rigoureuse, l’économie vietnamienne a enregistré une tendance positive de reprise. Elle a obtenu des résultats importants et positifs. Par conséquent, la croissance économique au troisième trimestre a été estimée à 5,33% par rapport à la même période de l’année précédente. Au cours des neuf premiers mois, elle a progressé de 4,24%, soit une augmentation de 0,52% par rapport au premier semestre. Le Vietnam a fait ainsi partie des pays à forte croissance dans la région et dans le monde.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé qu’au cours des 11 premiers mois, la macroéconomie était restée stable et que l’inflation avait été contrôlée. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la macroéconomie était restée stable pendant les 11 premiers mois, avec une inflation maîtrisée. La croissance a été encouragée, les grands équilibres ont été préservés et la production industrielle a connu une reprise positive. La dette publique, la dette extérieure et le contrôle des dépenses budgétaires excessives…, ont été des facteurs importants pour favoriser la croissance.

Focus sur 2024

Selon l’évaluation du ministère du Plan et de l’Investissement, les trois moteurs de croissance économique que sont l’investissement, l’exportation et la consommation, offriront de bonnes opportunités de croissance en 2024.

Bien que la croissance économique du Vietnam cette année soit inférieure aux 8,02% enregistrés en 2022, les experts de l’Institut central de gestion économique (CIEM) estiment que le taux de croissance en 2023 serait toujours plus élevé que celui de nombreux autres pays de la région et du monde.

Selon les prévisions de Fitch, la croissance économique du Vietnam pourrait atteindre 6,3% en 2024 et 7,0% en 2025. Photo : VNA

Selon le dernier rapport sur les perspectives de développement en Asie (ADO) publié par la Banque asiatique de développement (BAD), la BAD prévoit que la croissance économique du Vietnam en 2024 serait de 6%. Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit également que le Vietnam se classera au 20e rang mondial avec un taux de croissance de 5,8% en 2024…

Dans la résolution n° 103/2023/QH15 sur le plan de développement socio-économique en 2024, approuvée lors de sa 6e session, la 15e Assemblée nationale a fixé un objectif de croissance du PIB de 6 à 6,5%, et un taux moyen de l’IPC de 4 à 4,5%. La résolution a proposé 12 groupes de mesures globales dans tous les domaines de l’économie.

Selon l’évaluation du ministère du Plan et de l’Investissement, les trois moteurs de croissance que sont l’investissement, l’exportation et la consommation, offriront de bonnes opportunités de croissance en 2024. En effet, les exportations reprennent progressivement leur dynamique de croissance en cette fin d’année. Pour la consommation, le total des ventes au détail de biens et de services a augmenté de plus de 9%. Les opportunités en 2024 seront relativement bonnes pour les investissements publics, les investissements directs étrangers (IDE) et les investissements privés, en particulier les IDE, grâce aux résultats de la diplomatie économique en 2023, notamment pour des domaines comme les énergies renouvelables, la fabrication de semi-conducteurs.

La représentante résidente du PNUD, Ramla Khalidi, a déclaré que le Vietnam nécessite des mesures flexibles pour surmonter ses difficultés et défis, et se redresser fortement en 2024.



En outre, le Vietnam peut également accroître l’attraction des investissements, tirer parti des technologies avancées telles que la technologie des semi-conducteurs, l’intelligence artificielle pour promouvoir son développement et échapper au piège du revenu intermédiaire, a-t-elle ajouté./.-VNA

