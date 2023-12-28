НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 3 ДРАЙВЕРА ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Импортно-экспортная деятельность в глубоководном порту Gemalink. (Фото: ВИА)

Было принято и активно реализуется множество решений, направленных на содействие экономическому развитию, стабилизацию и повышение уровня жизни людей.

Несмотря на прогноз, что 2023 год должен был быть непредсказуемым в своем развитии, с большим количеством вызовов, нежели возможностей, реальное развитие показывает ещё большую нестабильность.

На это повлиял ряд факторов: Федеральная резервная система США (ФРС) и центральные банки, постоянно повышали процентные ставки для контроля над инфляцией; затянутый российско-украинский конфликт; конфликт в секторе Газа (Ближний Восток) привел к снижению спроса в мировой экономике, в то время как затраты на производство и бизнес повысились.

Люди участвуют в производстве, чтобы постепенно восстанавливать и развивать промышленность в новом состоянии. (фото ВИА)

Оценивая экономику Вьетнама в этом году, директор Центрального института экономического управления (CIEM) Чан Хон Минь заявил, что пандемия COVID-19 взята под контроль, однако оставила очень тяжелые последствия, негативно влияющая на мировую кономику в целом и экономику Вьетнама в частности.

Вьетнам, с его большой экономической открытостью, пострадал от сильных воздействий в первом квартале 2023 года. Хотя ВВП в первом квартале 2023 года увеличился по сравнению с первым кварталом 2020 года – года, сильно пострадавшего от эпидемии, но увеличился на 3,32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это второй самый низкий темп роста за последние 13 лет. Через 6 месяцев ВВП увеличился всего на 0,4%, достигнув 3,72%, что лишь выше темпа роста – 1,74% за первые 6 месяцев 2020 года и намного ниже темпа роста – 6,42% в 2022 году.

АБР прогнозирует, что экономический рост Вьетнама в 2024 году сохранится на уровне 6%. (фото ВИА)

Однако если мы посмотрим на снижение мирового экономического роста, то увидим, что для достижения вышеуказанных результатов потребовалось больших усилий со стороны всей политической системы, народа и бизнес-сообщества.

Благодаря руководящим принципам и руководству партии, управлению государства, эффективной работе Национального собрания и решительному руководству правительства было обнародовано и активно реализовано множество решений, способствующих экономическому развитию, стабильности и улучшению уровня жизни людей.

За 11 месяцев 2023 года правительство издало 78 постановлений и 236 резолюций; премьер-министр издал 29 юридических решений, 1575 эксклюзивных решений и 28 директив. К ним относятся такие практические решения, как: Снижение процентных ставок по кредитам, стабилизация валютного рынка; содействие освоению государственного инвестиционного капитала; развернутые кредитные пакеты для поддержки отраслей и сфер; освобождение, снижение, продление действия налогов, сборов, платы за землепользование и поддержка бизнеса; продление туристических виз…

Фото слева, первая строка: Продление визы во Вьетнам направлено на привлечение большего числа посетителей. (Фото: ВИA)

Фото справа, первая строка: Вьетнам предоставляет множество кредитных пакетов для поддержки промышленности. (Фото: ВИA)

Фото во второй строке: Ускоряется распределение государственного инвестиционного капитала для стимулирования экономического роста. (Фото: ВИA)

Наряду с этим правительство активно и эффективно реализовало многие внешнеполитические и международные интеграционные мероприятия, особенно выстраивая и организуя реализацию соглашений на высшем уровне…

Благодаря ряду решений и решительной реализации, экономика Вьетнама демонстрирует тенденцию к положительному восстановлению, при этом каждый месяц становится лучше, чем в предыдущий, один квартал превосходит предыдущий, и достигает важных и положительных результатов во многих областях. Соответственно, экономический рост в третьем квартале 2023 года оценивается на 5,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за 9 месяцев он увеличился на 4,24%, что на 0,52% больше по сравнению с 6 месяцами и относится к группе стран с высокими темпами роста в регионе и мире.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что в течение 11 месяцев макроэкономика продолжала оставаться стабильной; инфляция контролируется; за 11 месяцев инфляция в среднем увеличилась на 3,22%. (Фото: ВИА)

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что в течение 11 месяцев макроэкономика продолжала оставаться стабильной; инфляция контролируется; за 11 месяцевинфляция в среднем увеличилась на 3,22%; поощряется рост, а крупные балансы гарантированы; промышленное производство положительно восстановилось; государственный долг, национальный долг, внешний долг и перерасход бюджета контролируются; резервные фонды по-прежнему остаются важными факторами и пространствами для стимулирования роста.

Сосредоточение усилий на 2024 год

По оценке Министерства планирования и инвестиций, все три движущие силы инвестиций, экспорта и потребления имеют хорошие возможности роста в 2024 году.

Хотя экономический рост Вьетнама, согласно прогнозам, достигнет низких темпов роста по сравнению с ростом в 8,02% в 2022 году, однако эксперты Центрального института экономических исследований и управления (CIEM) прогнозируют, что темпы роста в 2023 году по-прежнему выше, чем во многих других странах региона и мира.

Fitch прогнозирует, что экономический рост Вьетнама достигнет 6,3% в 2024 году и 7,0% в 2025 году. (Фото ВИА)

Fitch Ratings – одно из трех крупнейших международных рейтинговых агентств, также сделало оптимистичные прогнозы экономического роста Вьетнама в 2024 и 2025 годах. В частности, Fitch Ratings полагает, что внутренняя финансовая и монетарная политика Вьетнама оказала большую поддержку экономике, согласно которой Fitch прогнозирует, что экономический рост Вьетнама достигнет 6,3% в 2024 году и 7,0% в 2025 году.

Согласно последнему отчету «Перспективы развития Азии» (ADO), опубликованному Азиатским банком развития, АБР прогнозирует, что экономический рост Вьетнама в 2024 году сохранится на уровне 6%. Международный валютный фонд (МВФ) также прогнозирует, что Вьетнам займет 20-е место в мире с темпами роста 5,8% в 2024 году…

В резолюции № 103/2023/QH15 о Плане социально-экономического развития на 2024 год, принятой на 6-й сессии Национального собрания 15-го созыва, был установлен целевой показатель роста ВВП на уровне 6–6,5%, средний темп роста ИПЦ – 4–4,5%. В резолюции предлагалось 12 групп комплексных решений во всех сферах экономики.

В проекте резолюции 01/NQ-CP, о теме правления в 2024 году, Министерство планирования и инвестиций предлагает важное содержание для правительства, девиз которого – «развивать прорыв, использовать возможности благодаря достижениям в области руководства, правления, особенно внешней деятельности, и 3 драйвера роста, включая инвестиции, экспорт, потребление».

По данным Министерства планирования и инвестиций, все 3 драйвера инвестиций, экспорта и потребления имеют хорошие возможности для роста в 2024 году. (Фото ВИА)

По данным Министерства планирования и инвестиций, все 3 драйвера инвестиций, экспорта и потребления имеют хорошие возможности для роста в 2024 году. Соответственно, с точки зрения экспорта, начиная с последних месяцев 2023 года, постепенно восстанавливается динамика роста.

Что касается потребления, то рост также приближается к 2-значному уровню. Для инвестиционного сектора значимы все 3 аспекта: государственные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, частные инвестиции. В 2024 году также прогнозируются хорошие инвестиционные возможности, особенно привлечение иностранных инвестиций, благодаря результатам экономической дипломатии в 2023 году, а также в возобновляемые источники энергии, полупроводниковые чипы, профессии для решения этих задач социально – экономического развития.

Постоянный представитель ПРООН Рамла Халиди заявила, что для того, чтобы экономика Вьетнама значительно восстановилась в 2024 году, Вьетнаму необходимы гибкие решения для преодоления трудностей и вызовов, с которыми сталкивается Вьетнам.

Фактически, процесс инноваций, энергетического перехода открывает Вьетнаму новые возможности для проникновения на новые рынки, увеличения стоимости и содержания товаров, а также для продвижения экспорта…. Кроме того, Вьетнам также может увеличить привлекательность инвестиций, используя передовые технологии, такие как полупроводниковые технологии, искусственный интеллект для эффективного использования этих возможностей, развития на более высоких уровнях и избавления от ловушки среднего дохода./.

Перевозка импортных и экспортных контейнеров в международном порту Gemalink, город Фуми, провинция Ба Риа – Вунгтау. (Фото: ВИА)