LE VIETNAM PROMEUT ET MET EN ŒUVRE DE NOMBREUSES POLITIQUES VISANT À GARANTIR LES DROITS DE L’HOMME

La protection et la promotion des droits de l’homme constituent une politique constante du Parti et de l’État du Vietnam. Photo: doanthanhnien.vn

La protection et la promotion des droits de l’homme constituent une politique constante du Parti et de l’État du Vietnam. Avec comme ligne directrice de placer l’être humain au centre, d’être la force motrice du développement national, de s’efforcer d’améliorer la vie et les droits de jouissance du peuple, sans laisser personne de côté, le Vietnam a réalisé de nombreuses réalisations importantes en matière de protection des droits de l’homme au fil des ans.

Élaborer et améliorer le cadre juridique sur les droits de l’homme

Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh à Hanoï, le Président Ho Chi Minh a proclamé la Déclaration l’indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam – l’actuelle République socialiste du Vietnam. Photo: VNA

Lorsque le président Hô Chi Minh a lu la Déclaration d’indépendance donnant naissance à la République démocratique du Vietnam en 1945, il a affirmé l’importance des droits de l’homme.

Depuis lors, l’État vietnamien a élaboré et promulgué de nombreux documents juridiques sur les droits de l’homme et les droits de l’homme ont été reconnus dans la Constitution de 1946 et la Constitution de 1959, et ont également initialement participé au système juridique international des droits de l’homme. En 1957, le Vietnam a signé quatre Conventions de Genève du droit international humanitaire. Après être devenu membre des Nations Unies en 1977, le Vietnam a activement participé aux conventions internationales relatives aux droits de l’homme. En 2022, le Vietnam a ratifié et adhéré à 7/9 conventions fondamentales des Nations Unies sur les droits de l’homme, à 25 conventions de l’Organisation internationale du travail, dont 7/8 conventions fondamentales.

Le 11 octobre 2022, le Vietnam a été élu au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2023-2025, lors de la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU à New York. Photo: VNA

En outre, l’État du Vietnam s’efforce de construire un cadre juridique garantissant la conformité entre le droit national et le droit international.

En particulier, la Constitution de 2013 peut être considérée comme le summum des activités constitutionnelles de protection des droits de l’homme au Vietnam, affirmant la cohérence du contenu des droits de l’homme et des droits civils mentionnés dans les Constitutions françaises de 1946, 1959, 1980, 1992.

En conséquence, la Constitution de 2013 (articles 1, 2 et 3) stipule que la nature du pouvoir de l’État vietnamien est un État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple. L’État garantit et promeut le droit de maître du peuple, reconnaît, respecte, protège et garantit les droits de l’homme et les droits civils.

1er rang: Examen et traitement médicaux gratuit et distribution de médicaments aux anciens combattants à Ho Chi Minh-Ville et dans la province de Lang Son (Nord). Photo: qdnd.vn

2e rang à gauche: Investissement dans les infrastructures pour les Khmers de Vien Binh (district de Tran De, province méridionale de Soc Trang). Photo: VNA / à droite: Une salle de classe à l’internat de Son La. Photo: VNA

3e rang: Offre de cadeaux aux enfants en difficulté dans la ville de Kon Tum. Photo: VNA

La Constitution de 2013 compte 120 articles, dont 36 articles stipulant les droits de l’homme, les droits et les obligations fondamentaux des citoyens. En outre, les contenus lié aux droits de l’homme sont également inclus dans de nombreux autres chapitres de la Constitution afin de créer la base juridique la plus élevée permettant à tous les citoyens de jouir, d’exercer et de protéger leurs droits de l’homme.

La Constitution de 2013 définit également les obligations et les responsabilités des agences, cadres et fonctionnaires de l’État afin de renforcer l’esprit de responsabilité sociale et la responsabilité juridique de respecter, protéger et garantir les droits de l’homme prescrits par la Constitution.

Garantir les droits de l’homme dans tous les domaines

Grâce à ses efforts visant à élaborer et à appliquer des lois sur les droits de l’homme, le Vietnam a réalisé de nombreux résultats remarquables en matière de garantie des droits de l’homme dans tous les aspects de la vie sociale.

Le Vietnam a activement mis en œuvre les objectifs de développement durable et amélioré l’accès de sa population aux services de base. Le système de sécurité sociale a été développé et étendu afin que de plus en plus de personnes puissent en bénéficier.

1er rang à gauche: Prélèvement de sang au talon de bébé pour le test néonatal dans la province de Phu Tho (Nord). Photo: ministère de la Santé

1er rang à droite: Travailleurs dans la zone industrielle de la province de Ninh Thuan (Centre). Photo: VNA

2e rang: Récolte de fruits au village de Nam Long, commune de Hang Chu, province de Son La (Nord). Photo: VNA

Dans le dernier rapport sur la réduction de la pauvreté multidimensionnelle publié par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) à la mi-2022, le Vietnam a été reconnu comme ayant réalisé de nombreux progrès dans la réduction de la pauvreté multidimensionnelle grâce aux efforts visant à créer des emplois et à améliorer les services sociaux et à élargir l’accès aux services sociaux et le système d’assurance sociale afin que de nombreuses personnes puissent en bénéficier.

Auparavant, le PNUD avait également apprécié le Vietnam par rapport aux autres pays de la région en raison de son travail dans la réduction de la pauvreté. L’extrême pauvreté au Vietnam est passée d’environ 40 % dans les années 1990 à moins de 5 % en 2020.

Concernant le droit à la liberté de croyance et de religion, le Vietnam a construit un cadre juridique solide pour garantir ce droit dans la Constitution de 2013 et dans la loi de 2016 sur la croyance et la religion, créant des conditions favorables aux activités religieuses.

1er rang à gauche: Cérémonie de veillée à la cathédrale de Hai Phong à l’occasion de Noël. Photo: VNA

1er rang à droite: Cérémonie religieuse au Saint–Siège du Caodaïsme à Tay Ninh (Sud). Photo: VNA

2e range : Des habitants de la capitale fêtent le Noël. Photo: VNA

Le Vietnam a également réalisé de nombreuses avancées en matière de liberté d’accès à Internet, de liberté d’expression, de presse et d’utilisation des réseaux sociaux, avec environ 70 millions de Vietnamiens utilisant aujourd’hui Internet. Fin 2022, le pays comptait plus de 800 agences de presse, dont 127 journaux ; 670 agences magazine et 72 agences radio et télévision.

1er rang à gauche: Des journalistes étrangers travaillent au Centre de presse du 13e Congrès national du PCV. Photo: VNA

1er rang à droite: Des étudiants utilisent leur téléphone portable pour rechercher des informations. Photo: thanhnien.vn

2e rang: Les députées de la 14e Assemblée nationale participent au vote. Photo: VNA

​

Le Vietnam se classe au 60e rang mondial, au 4e rang en Asie et au premier rang du Conseil de l’Union parlementaire de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est en termes de proportion de femmes participant aux organes élus. Le pays est classé 3ème dans la région ASEAN et 47ème sur 187 pays dans le monde participant au classement de l’égalité des sexes en politique et en gestion.

Dans le domaine économique, les opportunités de travail et d’emploi des femmes sont les mêmes que celles des hommes, et les femmes bénéficient même d’une priorité dans certains domaines tels que l’éducation et la santé. Le taux d’entreprises détenues par des femmes a atteint 26,5 %, se classant au 9e rang sur 58 pays et économies participant à l’enquête.

Participation active à la promotion et à la protection des droits de l’homme dans la région et dans le monde

La participation active du Vietnam dans ce domaine se reflète clairement dans le haut niveau de confiance des pays lors de l’élection du pays au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (2023-2025) et en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies (2019-2025).

Auparavant, au cours de la période 2014-2016, le Vietnam a assumé avec succès le rôle de membre du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, contribuant ainsi à protéger les intérêts nationaux, tout en renforçant la position et le prestige du pays, devenant un pont pour promouvoir la coopération et le dialogue entre les pays afin de promouvoir une approche équilibrée, progressiste et axée sur les personnes.

La délégation vietnamienne assiste le 27 février 2023 à l’ouverture de la 52e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Photo: VNA

Dans la région, le prestige du Vietnam se manifeste à travers sa présidence de l’ASEAN en 2020, ainsi que de la Commission intergouvernementale des droits de l’homme de l’ASEAN (AICHR) en 2020.

Le 13e Congrès national du Parti en 2021 a déterminé que “le peuple est le centre et le sujet du processus de réforme. Toutes les lignes directrices et politiques doivent véritablement découler de la vie, des aspirations, des droits et des intérêts légitimes du peuple, en prenant son bonheur et sa prospérité comme objectif à atteindre. Ce sont des orientations justes et importantes pour que le Vietnam continue à perfectionner ses politiques et ses lois ainsi qu’à protéger et à garantir les droits de l’homme dans les années à venir./.

Des femmes déléguées assistent au 13e Congrès national du PCV. Photo: VNA