ВЬЕТНАМ ПРОДВИГАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ МНОЖЕСТВО ПОЛИТИК ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Вьетнам считает, что обеспечение и поощрение прав человека является обязанностью и полномочиями государства. (Фото: doanthanhnien.vn)

Защита и продвижение прав человека является последовательной политикой партии и государства Вьетнам. Путеводная звезда, которая ставит людей в центрвсех политик, движущей силы в целях развития страны, стремляясь к улучшению жизни и прав человека, никого не оставляя позади. За прошедшие годы Вьетнам добился многих важных достижений в области защиты прав человека.

Построение и совершенствование правовой системы в области прав человека

2 сентября 1945 года на площади Бадинь в Ханое президент Хо Ши Мин зачитал Декларацию независимости, провозгласившую рождение Демократической Республики Вьетнам (Фото: ВИA)

Когда президент Хо Ши Мин зачитал Декларацию независимости, провозгласившую рождение Демократической Республики Вьетнам в 1945 году, он подтвердил важность прав человека: «все народы в мире равны от рождения, все народы имеют право на жизнь, счастье и свободу».

Именно с того момента государство Вьетнама разработало и выпустило множество законов о правах человека, которые были закреплены в Конституции 1946 года и Конституции 1959 года, а также первоначально участвовали в международной правовой системе по правам человека. В 1957 году Вьетнам присоединился к четырем Женевским конвенциям международного гуманитарного права.

Став членом Организации Объединенных Наций (ООН) в 1977 году, Вьетнам более активно и инициативно участвует в международных конвенциях по правам человека. По состоянию на 2022 год Вьетнам ратифицировал 7 из 9 Основных конвенций ООН по правам человека, присоединился и ратифицировал 25 конвенций МОТ и 7 из 8 основных конвенций.

11 октября 2022 года на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Вьетнам был избран членом Совета ООН по правам человека на срок полномочий 2023-2025 гг. (Фото: ВИA)

Наряду с активным участием в международных договорах по правам человека, государство Вьетнама стремится построить правовую систему, обеспечивающую гармонию между национальным законодательством и международным правом.

В частности, Конституцию 2013 года можно считать вершиной конституционной деятельности по защите прав человека во Вьетнаме, подтверждающей непротиворечивость содержания прав человека и прав гражданина, указанных в Конституциях 1946, 1959, 1980, 1992 годов.

Соответственно, Конституция 2013 года (статья 1, статья 2, статья 3) определяет сущность власти государства Вьетнам как социалистическое правовое государство, которое принадлежит народу, управляется народом и работает на благо народа; государство гарантирует и продвигать право народа быть хозяином страны; признает, уважает, защищает и гарантирует права человека, гражданские права.

Проведение бесплатного медицинского обследования, лечения и предоставления медикаментов ветеранам войны, раненым и больным солдатам, а также людей, имеющих заслуги перед революцией в Хошимине и Лангшоне. (Фото qdnd.vn)

Инвестиции в модернизацию инфраструктуры для кхмеров в провинции Шокчанг (Фото: ВИA) / Классная комната в школе-интернате провинции Шонла (Фото: ВИA)

Вручение подарков детям, живущим в трудных условиях в Контуме (Фото: ВИA)

Конституция 2013 года содержит 120 статей, из которых до 36 статей регулируют права человека, основные права и обязанности граждан. Кроме того, содержания, связанные с правами человека, включены во многие другие главы Конституции, в целях создания высшей правовой основы для того, чтобы все граждане могли довольствоваться, осуществлять и защищать свои права человека. Конституция 2013 года также устанавливает обязательства и ответственность государственных органов, должностных лиц и госслужащих по воспитанию духа социальной ответственности, юридической ответственности за уважение, защиту и обеспечение прав человека, предусмотренных Конституцией.

Обеспечение прав человека во всех областях

Благодаря усилиям по созданию и обеспечению соблюдения законов о правах человека, Вьетнам добился многих замечательных успехов в обеспечении прав человека во всех аспектах общественной жизни.

Вьетнам активно реализует цели устойчивого развития и расширяет доступ своего населения к базовым услугам. Система социального обеспечения развивается и расширяется таким образом, чтобы все больше и больше людей могли еюдовольствоваться. Это проявляется в том, что качество социальных услуг все больше улучшается, особенно в области оказания поддержки по трудоустройству; предоставляются льготы людям, имеющим заслуги перед страной; улучшается образование, условия здравоохранения, жилья, доступ к чистой воде, особенно в отдаленных, горных, труднодоступных районах и на островах.

Взятие образца крови из пятки ребенка для скрининга новорожденных в Футхо (вверху, слева) (Фото: Министерство здравоохранения)

Рабочие в промышленном парке Ниньтхуан (вверху, справа) (Фото: ВИA)

Женщины в деревне Намлонг, община Хангчу, уезд Бакен, провинция Шонла, собирают ягоды боярышника (Фото: ВИA)

В последнем отчете о сокращении многомерной бедности, опубликованном Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в середине 2022 года отметили, что Вьетнама добился прогресса в сокращении многомерной бедности благодаря усилиям по созданию рабочих мест, улучшению социальных услуг и расширению системы социального страхования, чтобы у многих людей была возможность этим довольствоваться. Ранее ПРООН также высоко оценила Вьетнам по сравнению с другими странами региона, поскольку работа по искоренению голода и сокращению нищеты среди населения привела к снижению уровня крайней бедности во Вьетнаме с самого высокого уровня около 40% в 1990-х годах до менее чем 5% в 2020 году.

Что касается свободы вероисповедания и религий, то Вьетнам разработал прочную правовую базу для обеспечения этого права в Конституции 2013 года, в законе о вероисповеданиях и религиях 2016 года, облегчающем религиозную деятельность.

Рождественское бдение в кафедральном соборе Хайфона (вверху слева) (Фото: ВИA)

Церемония последователей Каодай в Святом Престоле Тайнинь. (вверху, справа) (Фото: ВИA)

Жители Ханоя встречают Рождество (Фото: ВИA)

Вьетнам также добился многих достижений в области свободы доступа к интернету, свободы слова, прессы, использования социальных сетей, и сегодня интернетом пользуются около 70 миллионов вьетнамцев. К концу 2022 года в стране насчитывается более 800 агентств печати, в том числе 127 газет; 670 журналов и 72 радио- и телевизионных агентства.

Иностранные репортеры работают в пресс-центре 13-го всевьетнамского съезда партии (Фото: ВИA)

Студенты используют мобильные телефоны для поиска информации. (Фото: thanhnien.vn)

Женщины-депутаты Национального собрания 14-го созыва голосуют. (Фото: ВИA)

По данным Департамента по гендерному равенству Министерства труда, инвалидов войны и социального обеспечения, в 2022 году Вьетнам занял 60-е место в мире, 4-е в Азии и 1-е место в Межпарламентской Ассамблей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по доле женщин, участвующих в выборных органах; 3-е место в регионе АСЕАН и 47-е место из 187 стран мира, участвующих в рейтинге гендерного равенства в политике и управлении; в экономическом секторе, женщины имеют те же возможности занятости и трудоустройства, что и мужчины, а женщинам даже отдается приоритет в некоторых областях, таких как образование и здравоохранение.

Доля предприятий, принадлежащих женщинам, достигла 26,5%, заняв 9-е место из 58 стран и экономик, участвовавших в опросе.

Инициативно и эффективно участвовать в продвижении прав человека во всем мире

Вьетнам не только добился многих успехов в обеспечении прав человека, но и активно вносит свой вклад в продвижение и защиту прав человека в регионе и во всем мире.

Это проявляется в высоком уровне доверия стран при избрании Вьетнама в Совет ООН по правам человека (2023-2025 гг.) и в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН (2019-2021 гг.).

Ранее, в период 2014-2016 гг., Вьетнам успешно взял на себя роль члена Совета ООН по правам человека, внеся вклад в защиту национальных интересов, повысив положение и престиж страны, а также внеся большой вклад, выступая в качестве моста для развития сотрудничества и диалога между странами в целях продвижения сбалансированного, прогрессивного, ориентированного на людей подхода.

Вьетнамская делегация принимает участие в сегменте высокого уровня 52-й сессии Совета ООН по правам человека 27 февраля 2023 года (Фото: ВИA)

В регионе репутация Вьетнама отражается в роли председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2020 году, а также председателя Межправительственной комиссии АСЕАН по правам человека в 2020 году.

XIII всевьетнамский съезд партии в 2021 году определил «народ как центр, субъект дела «Доймой» (обновления); все руководящие принципы, политики действительно должны исходить из жизни, чаяний, законных прав и интересов народа, принимая счастье и обеспечение народа в качестве цели, к которой он стремится». Это правильные и важные ориентации для Вьетнама, позволяющие продолжать разрабатывать и совершенствовать политики, законы и осуществлять защиту и гарантии прав человека в последующие годы./.

Женщины-делегаты 13-го всевьетнамского съезда партии (Фото: ВИA)