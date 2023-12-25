越南促进实施人权保障政策 努力不让任何人掉队

保护和促进人权是越南党和国家的一贯政策。图自doanthanhnien.vn

保护和促进人权是越南党和国家的一贯政策。本着“以人为中心、为国家发展动力”原则，不断努力改善人民生活水平，保证人民享有权利、不让任何人掉队。多年来，越南在人权保障方面取得了许多重要成就。

健全人权法律体系

1945年，胡志明主席宣读了《独立宣言》，宣布越南民主共和国诞生，其中强调了保障人权的重要性。图自越通社资料图

1945年，胡志明主席宣读了《独立宣言》，宣布越南民主共和国诞生，其中强调了保障人权的重要性。《宣言》强调：“世界上所有人生而平等，每个民族都有生命、自由和追求幸福的权利。”

从此以来，越南制定并颁布了许多有关人权的法律文件，人权已经体现在越南1946年和1959年《宪法》中，同时初步参与有关人权的国际法。

1957年，越南加入了国际人道主义法的日内瓦第四公约（Geneva Conventions）。1977年加入联合国后，越南更加积极主动地参与有关人权的国际公约。到2022年，越南批准并加入了联合国有关基本人权的9项公约中的7项，批准加入国际劳工组织（ILO）25项公约，其中包括8项基本公约中的7项。

2022年10月11日，在第77届联合国大会框架下举行的会议上，越南当选联合国人权理事会成员（任期为2023~2025年）。图自越通社

在积极参与国际人权公约的同时，越南还努力完善相关法律法规，确保国内法与国际法之间的相容性。

2013年《宪法》被视为越南在制定有关保障人权的法律法规中的巅峰，体现了 1946年、1959年、1980年、1992年《宪法》中提到有关人权和公民权利的一贯政策。

2013年宪法（第1条、第2条、第3条）规定，越南国家权力的性质是民有、民治、民享的社会主义法治国家，国家保障和促进人民的当家作主权利；承认、尊重、保护和确保人权和公民权利。

上图：为胡志明市和谅山市的退伍军人、伤病残军人和革命有功人士组织免费体检和发放药物活动。图自qdnd.vn

左中图：为朔庄省陈提县圆平乡高棉族同胞投建基础设施，推进新农村建设。图自越通社 / 右中图：山罗省一个山区教室。图自越通社

下图：为昆嵩省困难儿童赠送慰问品。图自越通社

2013年《宪法》共有120条，其中的36条具有与人权、公民基本权利和义务有关的规定。此外，与人权相关的内容也被纳入《宪法》中其他许多章节，为广大公民享有、行使和保障人权奠定了坚实法律基础。2013年宪法还规定了国家机关、干部职工的义务与责任，以增强社会责任和执法意识，尊重、保护和保障人权。

促进各领域的人权保障

通过制定和实施有关人权的法律和政策，越南在确保社会生活各方面的人权取得了许多令人瞩目的成就。

越南积极落实可持续发展目标，增加民众获得基本服务的机会。社会保障体系不断健全，受益民众越来越多。社会服务质量日益改善，特别是在就业支持、国家有功人员扶持政策，教育、卫生、住房、供水条件不断改善，特别是在山区、偏远地区、岛屿和特困地区等。

左上图：为富寿省儿童采集足跟血样本进行新生儿筛查。图自卫生部

右上图：在宁顺工业区工作的员工。图自越通社

下图：山罗省北安县居民采摘山楂。图自越通社

据联合国开发计划署（UNDP）2022年中发布的最新多维减贫报告，越南通过努力创造就业机会、改善社会服务和提高社会保险覆盖率，在多维减贫领域取得了很大进展。此前，联合国开发计划署也认为，越南在扶贫济困方面取得的进展与区域许多国家相比更为突出。1990年代越南贫困发生率从约40%下降至2020年的5%。

关于信仰和宗教自由权，越南在2013年《宪法》和2016年《宗教法》中建立了坚实的法律基础，为宗教活动创造了有利条件。

左上图：海防大教堂圣诞节守夜仪式。图自越通社

右上图：高台教徒参加在西宁大教堂举行的仪式。图自越通社

下图：首都市民欢度圣诞。图自越通社

越南在互联网自由、言论自由、新闻自由和社交网络使用等方面也取得了许多成就，目前约有7000万越南人使用互联网。到2022年底，全国新闻媒体机构有超过800家，其中报纸127家，杂志社670家，广播电视台72家。

左上图：国际媒体在越共十三大新闻中心作业。图自越通社

右上图：学生使用手机查询信息。图自thanhnien.vn

下图：第十四届国会女性代表参加投票。图自越通社

据劳动荣军与社会部性别平等司的统计数据显示，2022年，越南妇女参加民选机构的比例在世界排名第60位，在亚洲排名第4位，在东盟议会联盟大会中排名第一；妇女参政议政和妇女参与管理工作的比例在东盟地区排名第3，在参与调查的187个国家中排名第47。在经济领域，女性的就业机会与男性相同，在教育、卫生等一些领域甚至获得优先。由女性引导的企业比例达到26.5%，在参与调查的58个国家和经济体中排名第9。

积极有效促进世界人权

越南不仅在保障人权方面取得许多成就，还积极主动地为促进和保护地区和世界人权作出贡献，得到世界多国的认可。

越南当选联合国人权理事会成员（任期为2023~2025年）和联合国安理会非常任理事国成员（任期为2019~2025年）。

此前，2014年至2016年，越南成功担任联合国人权理事会成员，为保护国家利益、提高国家地位和威望作出了诸多贡献，同时积极充当桥梁纽带，促进各国之间的合作与对话，促进公正、进步，发扬“以人为本”精神。

越南代表团于2023年2月27日出席联合国人权理事会第52次高级别会议开幕式。图自越通社

在东南亚地区，2020年越南担任东盟轮值主席国，同时是东盟政府间人权委员会（AICHR）主席。

越南共产党第十三次全国代表大会已确定“人民是改革的中心和主体；一切方针政策必须来自人民群众的生活、愿望、合法权利和权益，以人民幸福富裕为奋斗目标”。这是越南在未来几年制定和完善政策、法律和保护人权的正确和重要方向。（完）

出席越共十三大的女性代表。图自越通社