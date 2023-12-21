越南融入国际社会和国防外交工作不断向深度和广度拓展

应越共中央政治局委员、中央军委副书记、越南国防部长潘文江大将的邀请，由柬埔寨副首相兼国防大臣迪西哈（Tea Seiha）大将为团长的柬埔寨国防部高级代表团于11月12日至14日对越南进行正式访问。图自越通社

继承并创造性地应用革命事业中“国家临危前守护国家”计策，越南党一向重视建立并扩大国际团结合作关系，汇聚各方力量投入维护国家统一和主权独立。

在革新事业中，党引领国家深度融入国际社会，其中重视防务合作，明确国防外交的任务为深化双边合作关系，积极主动参与多边合作，增强战略互信，提高国家和军队的地位和威望。

5月12日上午，越南与澳大利亚第六次防务政策对话在河内举行。越共中央委员、国防部副部长黄春战上将与澳大利亚国防部负责战略、政策和国防工业副秘书长Hugh Jeffrey共同主持对话会。图自越通社

越南的国防政策具有和平性、自卫性； 坚定不移地在国际法基础上以和平方式解决各种争端和分歧；积极主动地防范和抵御战争风险，践行未雨绸缪地捍卫祖国且做好侵略战争全面准备的方针等。

越南主张不加入军事同盟，不结盟对抗另一国或利用越南领土来反对其他国家，在国际关系中不使用武力或威胁使用武力。

融入国际社会和国防外交对未雨绸缪地捍卫祖国做出贡献

将未雨绸缪地捍卫祖国纳入国防安全任务和建国卫国事业中，在党的领导之下，国防部已落实系列配套措施并在融入国际社会和国防外交工作中取得了许多积极成效。

越南政府总理范明政12月8日上午参观2022年越南国际防务展 。图自越通社

融入国际社会和国防外交工作朝着积极主动，扩大与世界各国，特别是邻国和大国之间合作范围的方向开展；确保各种关系符合平等公正、互相尊重、互惠互利和遵守国际法的原则，维护有利于国家发展的和平环境等。

Xuồng tuần tra cao tốc MS – 50 số hiệu 426. dài 13,66m, rộng 3,78m, sức chở 16 người, vùng hoạt động ven biển cách bờ 20 hải lý với vận tốc thiết kế có thể chạy 30- 35 hải lý/giờ, giúp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển. Ảnh: TTXVN

越南与100多个国家建立防务合作关系；在各国设立32个武官处，派遣1名常驻联合国武官；52个国家在越设立武官处并派遣常驻越南武官。

深化与世界各国之间防务合作关系有助于巩固越南和各国之间的战略互信，提高国家和军队的地位和威望，为未雨绸缪地捍卫祖国做出贡献等。

越南与周边邻国的对外工作得以大力加强。具体的是，越南与中国、老挝、柬埔寨等国边境保护力量签署并有效落实各项合作文件；携手打击各类跨境违法犯罪、非法移民行为，加强陆地边境联合巡逻活动；与邻国举行边境国防友好交流活动；在军事培训与军事科技领域上交换经验并开展务实合作。

(QNO) – Ngày 30/6, tại TP.Tam Kỳ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông (Lào) tổ chức hội đàm phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tuyến biên giới Quảng Nam – Sê Kông lần thứ 5 năm 2023. Ảnh TTXVN

海军、海警和海上执勤部队加强与拥有毗邻海域国家的合作伙伴之间的交流合作，从而增进互相了解和相互信任，解决海上安全问题，管控海上问题以预防冲突；通过双边磋商机制和签署合作文件来做好海上安全保障工作和执法工作；与各国海军和海上执法力量配合开展联合巡查行动。

越南海警与中国海警青年军官携手保护海洋环境。图自thanhphohaiphong.gov.vn

越南国防部积极参与几乎所有机制、国际和地区论坛，包括东盟框架内和东盟与各合作伙伴、对话伙伴之间防务合作和军事合作，以及国际组织和多边组织等。特别是，国防部已成功举办多项重大活动，获得党、国家、人民和国际友人的高度评价。

此外，越南国防部高层领导也出席香格里拉对话（Shangri-La Dialogue）、北京香山论坛、莫斯科国际安全会议等各场重大国际安全论坛并在会上发言，这让国际社会更加了解越南国防系统的和平性与自卫性。

越南国防部副部长黄春战上将率团出席第20届香格里拉对话会。图自越通社

8月15日，越共中央政治局委员、中央军委副书记、越南国防部长潘文江大将率越南国防部高级代表团出席在莫斯科举行的第十一届莫斯科国际安全会议（MCIS-11）并发表重要讲话。图自越通社

10月30日上午，第十届北京香山论坛在中国首都北京开幕。越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长潘文江大将出席论坛并发表题为《发展中国家在全球安全中的作用》的讲话。图自qdnd.vn

在各场论坛上，越南国防部代表也重申，越南加强国防实力的主张只是为了保护主权、领土和捍卫祖国。越南的一贯立场是不加入军事同盟，不结盟对抗另一国或利用越南领土来反对其他国家，在国际关系中不使用武力或威胁使用武力。这对确保政策的透明度，巩固和增强战略互信作出了重要贡献。

越南人民军代表团和各国军队领导人代表参加演习。 图自互联网

越南参与联合国维和行动

参与联合国维和行动已帮助越南确立其为友善、热爱和平、对国际社会高度负责之国的地位、威望和形象。

此外，参与联合国维和行动已帮助越南确立其为友善、热爱和平、对国际社会高度负责之国的地位、国家与形象。

除了派遣军官参加联合国各特派团执行维和任务之外，越南还在南苏丹部署5家野战医院，在联合国阿卜耶伊临时安全部队（UNISFA）特派团部署工兵部队等。

越南国家主席武文赏出席五号二级野战医院和第二工兵队出征仪式。图自越通社

越南蓝色贝雷帽部队的高度专业性、纪律性、创造力已获得联合国直属机关、各特派团以及国际同事的高度评价、充分认可、大力支持及当地人民的爱护。这有助于彰显越南人民军融入国际社会的能力及其在多边环境中的工作能力。

落实党的外交路线以及贯彻落实未雨绸缪地捍卫祖国的思维和理论，越南融入国际社会和国防外交工作在双边和多边层面上的深度和广度不断拓展，为提高越南国家和人民军在国际舞台上的地位做出贡献等。（完）