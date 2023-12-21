ОБОРОННАЯ ДИПЛОМАТИЯ ВНОСИТ СВОЙ ВКЛАД В ЗАЩИТУ ОТЕЧЕСТВА ЗАБЛАГОВРЕМЕННО НА РАННЕЙ СТАДИИ

Министр обороны Вьетнама генерал Фан Ван Жанг (слева) и заместитель премьер-министра и министр обороны Камбоджи генерал Чай Сейха обходят почетный караул на церемонии встречи камбоджийской делегации в Ханое 13 ноября. (Фото: ВИA)

Унаследовав и творчески применяя стратегию «защиты страны до того, как она окажется в опасности» в ходе революционной борьбы, партия Вьетнама всегда уделяет внимание построению и расширению солидарности и международного сотрудничества для мобилизации синергических сил для завоевания и сохранения независимости и воссоединения страны.

В деле «Доймой» (обновления) партия ведет страну к обширной международной интеграции, уделяя особое внимание оборонному сотрудничеству, четко заявляя, что задача оборонней дипломатии закллючается в содействии двустороннему сотрудничеству и проактивному и активному участию в многостороннем сотрудничестве и укреплении стратегического доверия, повышении позиций и престижа страны и армии.

Заместитель министра обороны генерал-полковник Хоанг Суан Тьиен и Хью Джеффри, заместитель секретаря по стратегии, политике и промышленности министерства обороны Австралии, сопредседатели шестого диалога по оборонной политике между Вьетнамом и Австралией в Ханое 12 мая 2023 года (Фото: ВИA)

Оборонная политика Вьетнама носит мирный и оборонительный характер; решительно и настойчиво борится за разрешение всех споров и разногласий мирным путем на основе международного права; активно предотвращает и отражает угрозы войны, претворять в жизнь девиз защиты Отечества «заблаговременно на ранней стадии» и готовая всегда бороться против военного вторжения.

Вьетнам выступает за то, чтобы не участвовать в военных союзах; не присоединяться к странам для борьбы с другими странами; не позволяет иностранным государствам размещать военные базы или использовать вьетнамскую территорию против других стран; не применяет силу и не угрожает применением силы в международных отношениях.

Международная интеграция и оборонная дипломатия способствуют защите Отечества «заблаговременно на ранней стадии».

Глубоко осознавая вопрос защиты Родины «заблаговременно на ранней стадии» в задачах по обороне и безопасности для успешной реализации дела строительства и защиты Родины, под руководством партии, непосредственно Центральной военной комиссии, Министерство обороны синхронно, всесторонне развернуло деятельности по международной интеграции и оборонной дипломатии и добилось многих достижений в этой области.

Премьер-министр Фум Минь Тьинь осматривает оборонную продукцию вьетнамской армии на Международной выставке обороны Вьетнама 2022 (Фото: ВИА)

Международная интеграция и оборонная дипломатия развертывается в направлении проактивного расширения сотрудничества со странами по всему миру, особенно с соседними странами с прилегающими границами и крупными государствами; обеспечивая баланс отношений на принципе равенства, уважения, взаимной выгоды и соблюдения норм международного права; сохраняя мирную обстановку для развития страны.

Патрульный катер MS-50 имеет длину 13,66 м и ширину 3,78 м. Его вместимость – 16 человек. Операционная зона – 20 миль от линии моря, скорость – 30-35 миль/час. Корабль способствует повышению эффективности выполнения задач по охране правопорядка на море. (Фото: ВИA)



Вьетнам установил отношения в области обороны более чем со 100 странами, направляя 32 военных атташе для постояноного представительства в странах и 1-го военного атташе при Организации Объединенных Наций; 52 страны размещают военных атташе и агентства военных атташе во Вьетнаме.

Укрепление оборонного сотрудничества со странами способствует укреплению стратегического доверия между Вьетнамом и другими странами, повышению позиций, престижа страны, армии на международной арене, способствуя важной защите страны «заблаговременно, на ранней стадии».

Международные отношения с соседними странами, имеющими общие границы, укрепляются за счет подписания и эффективной реализации документов и соглашений о сотрудничестве с Силами охраны границ Китая, Лаоса, Камбоджи, координации борьбы с трансграничными преступлениями, нелегальной миграцией, усиления совместного пограничного патрулирования на суше; организации пограничных оборонных дружественных обменов с соседними странами; обмен опытом, сотрудничество в области подготовки кадров и военной науки и технологии.

Командование пограничной службы центральной провинции Куангнам и полиция лаосской провинции Секонг проводят пятую конференцию по координации действий в обеспечении безопасности и порядка на границе Куангнам – Секонг в 2023 году. (Фото: ВИA)

Военно-морской флот, береговая охрана и силы, действующие на море, активизируют обмены и сотрудничество с партнерами стран, имеющими сопредельные морские акватории для содействия взаимному пониманию, доверию и решению вопросов безопасности на море, осуществляют контроль над проблемами, возникающими на море, для предотвращения конфликтов; хорошо поддерживают работу по обесепечению безопасности на море и правоохранительной деятельности с помощью механизмов двусторонних консультаций и подписания документов о сотрудничестве; организуют совместное патрулирование с военно-морскими силами и морскими правоохранительными органами других стран.

Участники программы обмена молодыми офицерами береговой охраны Вьетнама и Китая в городе Хайфон в марте 2023 года. (Фото: thanhphohaiphong.gov.vn)

Министерство обороны активно участвует в большинстве международных и региональных механизмов, форумов, включая оборонное и военное сотрудничество в рамках АСЕАН и между АСЕАН и ее партнерами, диалог, а также международные многосторонние механизмы и организации. В частности, Министерство обороны успешно осуществило и провело множество крупных мероприятий, получило высокую оценку от партии, государства, народа и международных друзей.

Кроме того, присутствие и выступление высокопоставленного руководства Министерства обороны Вьетнама на крупных международных форумах по безопасности, особенно на диалоге Шангри-Ла, Пекинском форуме Сяншань, Московской международной конференции по безопасности помогло международному сообществу четко понять политику Вьетнама, направленную на мир и самооборону.

Заместитель министра обороны генерал-полковник Хоанг Суан Тьиен (второй слева) принимает участие в 20-м диалоге Шангри-Ла в июне 2023 года. (Фото: ВИA)

Министр обороны генерал Фан Ван Жанг выступает на 11-й Московской конференции по международной безопасности (МКМБ-11) в России в августе 2023 г. (Фото: ВИA)

Министр обороны генерал Фан Ван Гианг выступает на 2-й пленарной сессии 10-го Пекинского сяншаньского форума в Китае в октябре 2023 года. (Фото: qdnd.vn)

На этих форумах представители Министерства обороны подтвердили, что политика Вьетнама по укреплению оборонного потенциала направлена исключительно на защиту суверенитета, территории и Отечества. Вьетнам последовательно проводит оборонную политику «четырех «нет»: не вступать в военные союзы, не объединяться с одной страной против другой, не позволять иностранным государствам создавать военные базы или использовать территорию Вьетнама для противостояния другим странам, не применять силу и не угрожать силой в международных отношениях. Это способствует прозрачности политики и укреплению стратегического доверия.

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo quân đội các nước tham gia diễn tập. Ảnh TTXVN, qdnd.vn

Вьетнам присоединяется к миротворческим силам ООН

Вступление в миротворческие силы ООН помогло Вьетнаму утвердить свою позицию, авторитет и имидж дружественной, миролюбивой страны, обладающей высоким чувством ответственности перед международным сообществом.

Наряду с этим, вступление в миротворческие силы ООН помогло Вьетнаму утвердить свою позицию, авторитет и имидж дружественной, миролюбивой страны, обладающей высоким чувством ответственности перед международным сообществом.

Помимо отправки офицеров для работы в миротворческих миссиях ООН, Вьетнам направил в Южный Судан пять полевых госпиталей и развернул инженерные подразделения в составе миротворческой миссии ООН во Временных силах ООН по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА)…

Президент Во Ван Тхыонг принимает участие в церемонии 29 июня 2023 года, посвященной развертыванию полевого госпиталя 5-го уровня и инженерного подразделения 2-го уровня Вьетнама для участия в миротворческих операциях в рамках миссий ООН в Южном Судане и Абьее. (Фото: ВИA)

Вьетнамские «голубые береты» заслужили высокую оценку миротворческих миссий и агентств ООН за свой профессионализм, высокие стандарты дисциплины и творческий подход, а также заручились поддержкой не только руководства миротворческих миссий ООН, глав международных вооруженных сил, но и местных сообществ в стране пребывания. Все это способствовало утверждению усилий Вьетнамской народной армии (ВНА) по международной интеграции и ее способности работать в многосторонней среде.

Реализация внешней политики партии и тщательное оcознание глубокого мышления, теории по защите Отечества «заблаговременно на ранней стадии», международная интеграция и оборонная дипломатия постоянно расширяются, развиваются как вширь, так и вглубь, как в двустороннем, так и в многостороннем аспектах, способствуя укреплению и улучшению позиций страны и ВНА на международной арене ./.

Первые 32 врача из 63 вьетнамского полевого госпиталя второго уровня № 1 прибыли в столицу Южного Судана Джубу, чтобы приступить к выполнению своих обязанностей в рамках миротворческой миссии ООН в этой стране, 2 октября 2019 года. (Фото: ВИA)