越南以色列自贸协定：开拓越南商品市场的机会

以色列在越南100多个水产品出口市场中排名第22位。图自越通社

值此越南与以色列在两国建交30周年（1993.7.12-2023.7.12）之际，越南-以色列自由贸易协定（VIFTA）于2023年7月25日签署。

《越南-以色列自由贸易协定》签署仪式。图自越通社



历时7年，经过12轮谈判，越南-以色列自由贸易协定谈判于今年4月初结束。

以色列目前是与越南签署自贸协定的首个西亚国家，越南是与以色列签署自贸协定的首个东南亚国家。

以色列是在制造加工技术、新技术、人工智能（AI）农业生产技术等技术领域的发达国家。 此外，这也是对粮食食品、生产经营材料需求量大的国家。

越南—以色列自由贸易协定将为推动越南优势产品向以色列出口创造有利前提，同时让越南企业将有机会获得以色列高科技产品，为降低生产和经营成本，提高越南商品的竞争力作出贡献。

越南—以色列国旗。 图自Shutterstock

因为越南与以色列经济互补性强，因此VIFTA对两国来说是一个战略步骤，有望促进双边贸易和密切经济关系。

以色列不是一个人口密集，但对进口消费品的需求却非常大（每年进口额约达250亿美元）的市场。纺织品服装、皮革鞋类、水产品是越南具有优势和以色列具有优势的商品。同时，以色列在新高科技领域的优势将作为越南国内生产能力的补充。

向以色列出口纺织品和服装。图自越通社

目前，越南与以色列的进出口贸易额仅达20亿美元，而越南实现贸易顺差。因此，《越南—以色列自贸协定》将是增加贸易额和实现贸易平衡的机遇。

自1994年以来，以色列与越南经贸关系蓬勃发展。两国双向贸易额从2020年的20以美元，到2021年提升为23以美元，2022年达26亿美元。

目前，越南可向以色列出口的产品约有70种，包括皮革鞋类、水产品、水果等。

越南水产加工和出口协会（VASEP）秘书长张廷霍认为，在渔业正处在困境、出口大幅下降的背景下，VIFTA将是越南水产品扩大市场份额的机会。

越南水产加工和出口协会（VASEP）秘书长张廷霍。图自越通社

在水产品出口结构中，以色列市场所占比例并不高，但这是一个非常有潜力的市场，因为以色列的消费需求相当大，流动性也很高。

以色列在越南100多个水产品出口市场中排名第22位，其中主要出口虾类、冷冻鱿鱼、金枪鱼罐头、査鱼等。

2022年，以色列在越南10大金枪鱼进口市场中排名第四（仅次于美国、加拿大和日本），出口额达3663万美元； 鱿鱼和章鱼进口市场排名第8位，出口额达2322万美元；冷冻虾进口市场排名第20位，达2100万美元。

越南果蔬协会秘书长邓福原相信，基于新签署的协议，以色列将很快成为越南果蔬出口的十大市场。虽然以色列农业生产实力很强，但越南火龙果、龙眼、荔枝、芒果等热带新鲜果蔬出口到该市场的机会巨大。

以色列将很快成为越南果蔬出口的十大市场。图自 vneconomy.vn

邓福原表示，越南农产品的机会不仅局限于以色列市场，还为通过阿联酋这一门户，与富有潜力的中东地区开展合作提供了机会。

越南工贸部部长阮鸿延希望，以色列企业将继续研究，并早在越南投资新项目，同时承诺，将按照越南法律规定，支持以色列在越南开展经营投资活动创造一切便利条件。

以色列经济产业部长尼尔·巴尔卡特（Nir Barkat）表示，以色列政府也多措并举，鼓励支持企业拓展海外市场。随着VIFTA的签署，以色列为越南商品直接打入该国市场敞开大门。因此，这是双方促进贸易和投资、为两国企业界打造商业生态系统创造机会。

越南-以色列经济科技和其他领域合作政府间委员会举行第三次会议。图自互联网

尼尔·巴尔卡特希望，越南与以色列昨日开通从胡志明市飞往以色列的直达航班，为各家企业和投资者沟通、分享彼此需求和市场信息创造了有利条件，从而促进更有效的合作活动。

手工艺品和木制品行业也在等待VIFTA的生效，以便为越南商品进军中东国家市场搭建桥梁。西西贡贸易生产发展股份公司（SADACO）董事长陈国孟认为：“对于木材行业来说，虽然目前出口到以色列的家具产品数量不多，但随着VIFTA的签署，将为越南木材企业进入该市场和中东地区创造机遇。”

手工艺品和木制品行业也在等待VIFTA的生效，以便为越南商品进军中东国家市场搭建桥梁。图自越通社

胡志明市皮革鞋业协会副主席阮文庆表示，拥有以色列这样的新市场有助于越南皮革鞋类产业扩大出口规模。尽管以色列并不是一个大市场，但其仍为行业创造突破，从长远来看将非常有价值。

此外，以色列是一个具有强大竞争力和良好条件的合作伙伴，因此不擅长进出口活动的越南企业将难以进入市场。特别是，越南消费品出口到以色列时，企业必须注意提高产品质量，特别是食品卫生安全问题。

2023年8月16日，以色列驻越南大使馆经贸办事处同越南工贸部贸易促进局和越南工商联合会在河内联合举行越以两国企业经贸论坛。图自互联网

对于木材行业来说，虽然目前出口到以色列的家具产品数量不多，但刚签署的VIFTA将为木材企业在不久的将来进入这个市场提供更多机会。

不过，专家们也警告说，尽管以色列潜力巨大，但它是一个需要高标准产品的市场，各家越南企业需要充分掌握以色列的法规才能有效打入市场。（完）