ACCORD DE LIBRE-éCHANGE VIETNAM-ISRAËL – POSSIBILITÉ D’ÉLARGIR LE MARCHÉ POUR LES PRODUITS VIETNAMIENS

Les produits aquatiques font partie du groupe de produits exportés en grand volume vers Israël. Photo: VNA

L’Accord de libre-échange Vietnam-Israël (VIFTA) a été signé en juillet dernier en Israël, dans le contexte de la célébration par les deux pays du 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (12 juillet 1993 – 12 juillet 2023).

La cérémonie de signature du VIFTA, le 25 juillet 2023, lors de la visite officielle du vice-Premier ministre vietnamien, Tran Luu Quang, en Israël. Photo: VNA

Le VIFTA a été négocié pendant 7 ans, à travers 12 échanges et a pris fin au début d’avril de cette année.

Israël est le premier pays d’Asie occidentale avec lequel le Vietnam a signé un accord de libre-échange (ALE), et le Vietnam est également le premier pays d’Asie du Sud-Est avec lequel Israël a signé un ALE.

Israël est un pays très développé dans le domaine technologique : technologie de production, transformation industrielle ; nouvelle technologie ; intelligence artificielle (IA); technologie agricole et production agricole. En outre, c’est un pays qui a besoin d’importer des produits comme matières premières pour la production et le commerce, des produits alimentaires et des vivres.

Drapeaux du Vietnam et d’Israël. Photo : Shutterstock

Le Vietnam et Israël sont deux économies complémentaires, le VIFTA constitue donc une étape stratégique pour les deux pays, promettant de promouvoir le commerce bilatéral et de resserrer leurs relations économiques.

Israël n’est pas un marché densément peuplé, mais sa demande d’importation de biens de consommation est très importante, environ 25 milliards de dollars par an. Cela montre un grand potentiel de coopération bilatérale car il existe de nombreux produits israéliens dont Israël a besoin et où le Vietnam a des atouts, tels que textiles, chaussures, produits aquatiques, etc.

Le textile et l’habillement sont des produits ayant connu un bon chiffre d’affaires d’exportation vers Israël, environ 4 millions de dollars au premier trimestre de cette année. Photo: VNA

Actuellement, le commerce entre le Vietnam et Israël n’atteint qu’environ 2 milliards de dollars et est déficitaire pour le Vietnam. Le VIFTA constitue donc une opportunité d’augmenter ce chiffre d’affaires et d’équilibrer la balance commerciale.

Israël et le Vietnam ont des échanges commerciaux depuis 1994. Grâce à ce processus, les relations commerciales entre les deux pays se sont de plus en plus développées. Le commerce bilatéral a tendance à augmenter : 2 milliards de dollars en 2020, 2,3 milliards en 2021 et 2,6 milliards en 2023.

Actuellement, il existe environ 70 produits que le Vietnam peut exporter vers Israël, notamment chaussures, produits aquatiques…

Selon Truong Dinh Hoe, secrétaire général de l’Association vietnamienne des exportateurs et producteurs des produits aquatiques (VASEP), le VIFTA aidera le secteur de l’aquaculture à surmonter cette période très difficile, avec la baisse considérable de ses exportations.

Truong Dinh Hoe, secrétaire général de de l’Association vietnamienne des exportateurs et producteurs des produits aquatiques (VASEP). Photo: VNA

Dans la structure des exportations de produits aquatiques, le marché israélien ne représente pas une part élevée, mais il s’agit d’un marché très potentiel car Israël a une demande de consommation assez importante et une liquidité élevée.

Israël se classe au 22ème rang parmi les plus de 100 marchés d’exportation des produits aquatiques du Vietnam, avec des produits tels que crevettes, calmars congelés, thon en conserve et pangasius.

En 2022, Israël se classait au 4e rang des 10 plus grands marchés d’importation de thon du Vietnam (après les États-Unis, le Canada et le Japon), avec un chiffre d’affaires à l’exportation atteignant 36,63 millions de dollars ; 8e sur le marché d’importation de céphalopodes, avec 23,22 millions de dollars, et 20e pour les crevettes surgelées, avec 21 millions de dollars.

Dang Phuc Nguyen, secrétaire général de l’Association vietnamienne des fruits et légumes, estime qu’avec l’accord qui vient d’être signé, Israël deviendra bientôt le premier marché des exportations vietnamiennes de fruits et légumes.

Israël deviendra bientôt le premier marché des exportations vietnamiennes de fruits et légumes. Photo: vneconomy.vn

Bien qu’Israël soit très puissant en matière de production agricole, l’opportunité d’exporter sur ce marché des fruits et légumes frais tropicaux tels que fruit du dragon, longane, litchi et mangue est énorme.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a exprimé l’espoir que les entreprises israéliennes continueraient leurs recherches et lanceraient bientôt de nouveaux projets d’investissement au Vietnam, et s’est engagé à leur créer toutes les conditions favorables conformément aux réglementations légales.

Nir Barkat, ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie, a fait savoir qu’avec la signature du VIFTA, Israël ouvre davantage de portes aux produits vietnamiens pour pénétrer directement sur le marché de consommation intérieur.

Le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Huynh Thanh Dat et le ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie, Nir Barkat, ont signé le procès-verbal de la 3e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Israël. Photo : VGP

Il a exprimé l’espoir que le Vietnam et Israël ouvriraient bientôt des vols directs pour créer les conditions favorables permettant aux entreprises et aux investisseurs de se connecter et de partager des informations sur leurs besoins et leurs marchés respectifs, favorisant ainsi les activités de coopération plus efficaces.

Les produits artisanaux et les objets en bois offriront davantage d’opportunités aux entreprises de ce secteur d’accéder au marché israélien et à la région du Moyen-Orient. Photo: VNA

L’entrée en vigueur du VIFTA crée un pont supplémentaire pour exporter des articles artisanaux, des objets en bois, ainsi que des produits en cuir et des chaussures du Vietnam vers le Moyen-Orient./.

Le forum économique et commercial Vietnam – Israël s’est tenu le 16 août à Hanoï pour promouvoir la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Photo: VNA